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Экономисты ТюмГУ рассказали, как стимулировать предприятия к охране воздуха
Ученые Финансово-экономического института и Школы компьютерных наук ТюмГУ изучили влияние регулирования охраны воздуха на декарбонизацию российской экономики.
Сегодня Россия делает первые шаги по созданию системы торговли разрешениями на выбросы парниковых газов. В современных условиях основными инструментами декарбонизации российской экономики остаются налогообложение субъектов-загрязнителей и финансирование воздухоохранных мероприятий.
Статья «Воздухоохранное регулирование и декарбонизация России: результаты эмпирического исследования» ученых ФЭИ и ШКН ТюмГУ Натальи Болдыревой, Людмилы Решетниковой и Антона Девяткова вышла в журнале «ЭКО».
В статье исследовано влияние воздухоохранного регулирования на декарбонизацию экономики России в контексте стимулирования публичных акционерных обществ к сокращению углеродной эмиссии. Для достижения цели исследования проведен экономический анализ влияния государственного и рыночного регулирования на выбросы парниковых газов, который дополнен эконометрическим анализом влияния факторов воздухоохранного регулирования на доходность акций российских публичных акционерных обществ.
Результаты исследования позволили сделать вывод о низком стимулирующем влиянии современного регулирования охраны атмосферного воздуха на поведение хозяйствующих субъектов. Государственное регулирование охраны атмосферного воздуха характеризуется слабым влиянием на объемы выбросов парниковых газов, не стимулирует бизнес к воздухоохранному поведению.
Инвесторы на российском фондовом рынке отдают предпочтение ожидаемым к выплате дивидендам, не обращая внимания на воздухоохранное поведение компаний – эмитентов акций. Результаты исследования – важная информация для лиц, принимающих решения о национальной экологической политике, а также для ответственного инвестирования в акции российских ПАО.
В нашей стране предложение углеродных единиц (основной поставщик — секвестрационный бизнес) может быть заторможено недостаточным спросом на них со стороны субъектов-загрязнителей. Ученые считают, что для создания условий для развития системы торговли разрешениями на выбросы парниковых газов в стране необходимо жесткое государственное регулирование деятельности эмитентов СО2.
Целесообразно размещение государством (в лице федеральных и региональных органов власти) разрешений на выбросы СО2 на бесплатной основе в связи с отсутствием в России условий для развития добровольного рынка углеродных единиц. Необходимо развитие российских институциональных инвесторов, в частности негосударственных пенсионных фондов, для повышения эффективности рыночного регулирования цен на углеродные единицы.
Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ «Национальный рынок углеродных единиц в России: организационно-институциональные условия, механизмы и модели ценообразования».
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