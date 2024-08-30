Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Ученые сравнили роль мужей и жен в распределении семейных расходов
Распространено мнение, что в семейном быту все главные решения принимает жена: какую технику купить, какую школу выбрать, куда поехать отдыхать (и поехать ли). Однако, согласно новому исследованию, в распределении общего бюджета последнее слово чаще за мужчиной.
Мужчины в большинстве случаев — не единственные кормильцы в семье. Женщины могут как работать наравне с ними, так и зарабатывать в одиночку, пока муж дома заботится о детях. Согласно предыдущим исследованиям, такое перераспределение традиционных гендерных ролей способно снизить у мужчин уровень удовлетворенности браком.
Исследователи из Эссекского университета, Лондонской фондовой биржи и Кембриджского университета (все — в Великобритании) проанализировали, кто в семье чаще принимает решения по поводу инвестиций и сопоставили полученные данные с результатами работ, посвященных разнообразным бытовым расходам. Хотя во многих странах, в том числе в России, распространено мнение о главенствующей роли женщины в управлении семейными расходами, оказалось, что в большинстве случаев последнее слово остается за мужчиной. Соответствующую научную статью опубликовал журнал Review of Financial Studies.
Авторы работы изучили данные опросов, в которых участвовали 4336 гетеросексуальных семей из Австралии, Германии и США. Мужчины и женщины отвечали на вопросы о составлении инвестиционного портфеля (определении, в акции каких компаний вложится семья), а также оценивали собственные когнитивные способности и личностные качества по специальным шкалам. Кроме того, семьи предоставили информацию о том, кто у них считается главным в финансовых вопросах, не связанных с инвестициями.
Оказалось, что мужчины в рассмотренных супружеских парах более влиятельны, когда нужно выбрать, в какие компании вложиться. Этот результат соотносится с имеющимися данными о том, как семьи принимают решения, касающиеся повседневных расходов и крупных покупок.
В семьях с традиционным распределением ролей (кормилец — мужчина) мужья, как правило, принимали все финансовые решения, не советуясь с женами. Но даже если «добытчиками» выступали оба супруга или только женщина, мнение мужчины зачастую было решающим.
«В семьях, где супруги относительно равноправны, финансовыми вопросами, скорее всего, будет заниматься жена, но она все равно будет прислушиваться к мнению мужа и учитывать его идеи минимум в 30% случаев», — пояснили ученые.
Дело было не только в гендерных ожиданиях. Важную роль также играли личностные качества. Например, мужчины, как правило, оказывались более экстравертными и умели договариваться с людьми, которые изначально с ними не соглашались.
Тем не менее у мужчин обнаружили большую склонность к риску, чем у женщин. Они были готовы вкладываться в менее надежные активы, что могло привести как к неудачным инвестициям, так и к ощущению финансовой незащищенности из-за колебаний на рынке. По словам авторов статьи, чтобы семьи были стабильнее в финансовом плане, важно сокращать гендерный разрыв в принятии решений, которые касаются разного рода расходов.
Эпизоды глобального дефицита кислорода в океанах случались в мезозое нередко. Согласно общепринятой гипотезе, дело в усиленном выветривании горных пород. В новой работе ученые показали, что разрушение суши и движение океанского дна во время распада Гондваны действительно могли запустить цепочку событий, приведших к массовому вымиранию морской биоты.
Собаки способны реагировать непосредственно на звучание слова, а не на внешний вид предмета, который оно обозначает, или жесты хозяина. Это выяснила международная команда ученых с помощью дрессировочных кнопок с записью человеческого голоса.
Морской лед регулирует теплообмен между атмосферой и океаном в полярных регионах. Ключевую роль играет теплопроводность льда — это важный параметр в климатических моделях. Однако его сложно вычислить из-за особенной микроструктуры льда, его чувствительности к температуре, солености. В новой работе ученые применили ряд математических методов для расчета теплопроводности. В перспективе это поможет улучшить климатические модели и найдет применение в других областях.
Команда исследователей с участием физиков из НИУ ВШЭ повторила эксперимент 1969 года, связанный с изучением сверхпроводимости и ее свойств. Это первая удачная попытка за 55 лет. Ученые включали сверхпроводимость — специально ухудшали границы между слоями сверхпроводника и ферромагнетиков в системе — и получили лучшие характеристики спиновых клапанов по сравнению с классическим вариантом, где контакты между слоями идеальны. Такой подход может помочь при создании более эффективных устройств для хранения данных и вычислений.
Морской лед регулирует теплообмен между атмосферой и океаном в полярных регионах. Ключевую роль играет теплопроводность льда — это важный параметр в климатических моделях. Однако его сложно вычислить из-за особенной микроструктуры льда, его чувствительности к температуре, солености. В новой работе ученые применили ряд математических методов для расчета теплопроводности. В перспективе это поможет улучшить климатические модели и найдет применение в других областях.
Эпизоды глобального дефицита кислорода в океанах случались в мезозое нередко. Согласно общепринятой гипотезе, дело в усиленном выветривании горных пород. В новой работе ученые показали, что разрушение суши и движение океанского дна во время распада Гондваны действительно могли запустить цепочку событий, приведших к массовому вымиранию морской биоты.
Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.
Инсектицидные спреи и аэрозоли, с помощью которых обычно пытаются бороться с тараканами в доме, в большинстве случаев неэффективны и почти полностью бесполезны. Такой неутешительный вывод сделали американские исследователи по итогам лабораторных испытаний, в которых протестировали средства на основе пиретроидов — одной из самых распространенных групп инсектицидов.
Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
«Новая физика, конечно, должна быть». Как наши физики «ловят» космические частицы с энергией, которую невозможно получить даже на Большом адронном коллайдере
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии