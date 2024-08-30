Ученые сравнили роль мужей и жен в распределении семейных расходов

Распространено мнение, что в семейном быту все главные решения принимает жена: какую технику купить, какую школу выбрать, куда поехать отдыхать (и поехать ли). Однако, согласно новому исследованию, в распределении общего бюджета последнее слово чаще за мужчиной.

Мужчины в большинстве случаев — не единственные кормильцы в семье. Женщины могут как работать наравне с ними, так и зарабатывать в одиночку, пока муж дома заботится о детях. Согласно предыдущим исследованиям, такое перераспределение традиционных гендерных ролей способно снизить у мужчин уровень удовлетворенности браком.

Исследователи из Эссекского университета, Лондонской фондовой биржи и Кембриджского университета (все — в Великобритании) проанализировали, кто в семье чаще принимает решения по поводу инвестиций и сопоставили полученные данные с результатами работ, посвященных разнообразным бытовым расходам. Хотя во многих странах, в том числе в России, распространено мнение о главенствующей роли женщины в управлении семейными расходами, оказалось, что в большинстве случаев последнее слово остается за мужчиной. Соответствующую научную статью опубликовал журнал Review of Financial Studies.

Авторы работы изучили данные опросов, в которых участвовали 4336 гетеросексуальных семей из Австралии, Германии и США. Мужчины и женщины отвечали на вопросы о составлении инвестиционного портфеля (определении, в акции каких компаний вложится семья), а также оценивали собственные когнитивные способности и личностные качества по специальным шкалам. Кроме того, семьи предоставили информацию о том, кто у них считается главным в финансовых вопросах, не связанных с инвестициями.

Оказалось, что мужчины в рассмотренных супружеских парах более влиятельны, когда нужно выбрать, в какие компании вложиться. Этот результат соотносится с имеющимися данными о том, как семьи принимают решения, касающиеся повседневных расходов и крупных покупок.

В семьях с традиционным распределением ролей (кормилец — мужчина) мужья, как правило, принимали все финансовые решения, не советуясь с женами. Но даже если «добытчиками» выступали оба супруга или только женщина, мнение мужчины зачастую было решающим.

«В семьях, где супруги относительно равноправны, финансовыми вопросами, скорее всего, будет заниматься жена, но она все равно будет прислушиваться к мнению мужа и учитывать его идеи минимум в 30% случаев», — пояснили ученые.

Дело было не только в гендерных ожиданиях. Важную роль также играли личностные качества. Например, мужчины, как правило, оказывались более экстравертными и умели договариваться с людьми, которые изначально с ними не соглашались.

Тем не менее у мужчин обнаружили большую склонность к риску, чем у женщин. Они были готовы вкладываться в менее надежные активы, что могло привести как к неудачным инвестициям, так и к ощущению финансовой незащищенности из-за колебаний на рынке. По словам авторов статьи, чтобы семьи были стабильнее в финансовом плане, важно сокращать гендерный разрыв в принятии решений, которые касаются разного рода расходов.

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