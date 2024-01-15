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Николай Головин
Николай Головин
54 минуты назад
Рейтинг: +84
Посты: 193

В Oxfam сообщили, когда в мире искоренят бедность

Международное объединение Оксфам (Oxfam), занимающееся решением проблем бедности и связанной с ней несправедливостью, опубликовало новый доклад. 

Сообщество
# Оксфам
# финансы
# экономика
Жители Индии / © Getty Images
Жители Индии / © Getty Images

В докладе Оксфам среди прочего говорится о том, что с 2020 года пять самых богатых людей на планете более чем удвоили свое состояние — с 405 миллиардов до 869 миллиардов долларов (со скоростью 14 миллионов долларов в час), в то время как почти пять миллиардов человек стали беднее.

Если тенденции сохранятся, в течение десятилетия появится первый триллионер, а бедность не будет искоренена еще 229 лет.

Илон Маск, самый богатый человек на Земле / © Getty Images
Илон Маск, самый богатый человек на Земле / © Getty Images

Резкий рост чрезвычайного благосостояния за последние три года закрепился, в то время как глобальная бедность остается на допандемическом уровне. Миллиардеры стали на 3,3 триллиона долларов богаче, чем в 2020-м, их состояние росло в три раза быстрее темпов инфляции.

Хотя в странах так называемого глобального Севера проживает всего 21 процент мирового населения, их жители владеют 69 процентами мирового богатства. Один процент самых богатых владеет 43 процентами всех финансовых активов. Им принадлежит 48 процентов финансового богатства на Ближнем Востоке, 50 процентов в Азии и 47 процентов в Европе.

Оксфам призвал правительства быстрее и радикальнее сокращать разрыв между сверхбогатыми и остальным населением. Сделать это можно путем обеспечения доступного здравоохранения и образования; принятия законов о прожиточном минимуме; ограничения зарплаты генеральных директоров; введения новых налогов для сверхбогатых и корпораций, включая налоги на постоянное богатство и сверхприбыль; переосмысления идей бизнеса.

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