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В Oxfam сообщили, когда в мире искоренят бедность
Международное объединение Оксфам (Oxfam), занимающееся решением проблем бедности и связанной с ней несправедливостью, опубликовало новый доклад.
В докладе Оксфам среди прочего говорится о том, что с 2020 года пять самых богатых людей на планете более чем удвоили свое состояние — с 405 миллиардов до 869 миллиардов долларов (со скоростью 14 миллионов долларов в час), в то время как почти пять миллиардов человек стали беднее.
Если тенденции сохранятся, в течение десятилетия появится первый триллионер, а бедность не будет искоренена еще 229 лет.
Резкий рост чрезвычайного благосостояния за последние три года закрепился, в то время как глобальная бедность остается на допандемическом уровне. Миллиардеры стали на 3,3 триллиона долларов богаче, чем в 2020-м, их состояние росло в три раза быстрее темпов инфляции.
Хотя в странах так называемого глобального Севера проживает всего 21 процент мирового населения, их жители владеют 69 процентами мирового богатства. Один процент самых богатых владеет 43 процентами всех финансовых активов. Им принадлежит 48 процентов финансового богатства на Ближнем Востоке, 50 процентов в Азии и 47 процентов в Европе.
Оксфам призвал правительства быстрее и радикальнее сокращать разрыв между сверхбогатыми и остальным населением. Сделать это можно путем обеспечения доступного здравоохранения и образования; принятия законов о прожиточном минимуме; ограничения зарплаты генеральных директоров; введения новых налогов для сверхбогатых и корпораций, включая налоги на постоянное богатство и сверхприбыль; переосмысления идей бизнеса.
Одна из самых больших загадок эволюции — это появление у позвоночных их головы и черепа. Авторы нового исследования утверждают, что решили ее, тщательно изучив эмбриональное развитие одного из самых примитивных современных позвоночных — японской, или тихоокеанской, миноги.
Полости глубиной до 47 метров обнаружили французские ученые в недрах кометы 67P/Чурюмова — Герасименко. Открытие, вероятно, поможет объяснить причину загадочных струй материала, исходящих от этого космического тела, которые астрономы наблюдали почти 10 лет назад.
Американский научный обозреватель Меган Бартельс в статье для журнала Scientific American рассмотрела варианты выведения Международной космической станции из эксплуатации. Naked Science перевел ее статью для русскоязычной аудитории.
Одна из самых больших загадок эволюции — это появление у позвоночных их головы и черепа. Авторы нового исследования утверждают, что решили ее, тщательно изучив эмбриональное развитие одного из самых примитивных современных позвоночных — японской, или тихоокеанской, миноги.
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