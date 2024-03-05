  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
1 час назад
Полина Меньшова
42

Половина женщин считают, что добились равноправия

5.6

Почти 50% женщин по всему миру считают, что в их стране борьба за права, равные мужским, привела к должным результатам. Такой вывод сделали в отчете Королевского колледжа Лондона.

Психология
# гендерный разрыв
# мужчины и женщины
# равноправие
# Феминизм
Кадр из сериала «Жирным шрифтом»
Кадр из сериала «Жирным шрифтом» / © freeform.go.com

Люди по-разному относятся к проблемам, связанным с гендерным равенством. Разрыв во взглядах на эти вопросы виден между представителями как разных полов, так и поколений. Например, в молодом возрасте мужчины относятся к феминизму хуже, чем в зрелом, а женщины вне зависимости от поколения чаще считают свои права недостаточными для полноценной жизни в обществе.

Королевский колледж Лондона (Великобритания) в преддверии Международного женского дня опубликовал отчет, посвященный гендерному равноправию и женскому лидерству. Его авторы проанализировали мнения более чем 24 тысяч мужчин и женщин от 16 до 74 лет из 31 страны. Все данные собирались онлайн, однако в Индии 1800 из 2200 интервью исследователи провели лично.

В рамках опроса жителям разных стран предлагали оценить утверждения по четырехбалльной шкале: «полностью согласен/согласна», «скорее, согласен/согласна», «скорее, не согласен / не согласна», «абсолютно не согласен / не согласна». Все утверждения были связаны с женскими правами, а также с восприятием мужчин и женщин на руководящих должностях в бизнесе и политике.

Среди всех опрошенных 54% считали, что женщинам удалось добиться расширения собственных прав: они согласны или «скорее, согласны» с этим тезисом. По сравнению с 2019 годом эта доля выросла на 12%. Среди приверженцев такой точки зрения по-прежнему больше мужчин (60% против 49% у противоположного пола), однако процент женщин, согласных с ней, увеличился во многих странах. Например, в Великобритании назвали свои права достаточными 39% опрошенных женщин, что на 5% больше, чем в прошлом году.

С утверждением, что борьба за права женщин привела к дискриминации мужчин, согласились и не согласились почти одинаковое количество респондентов (46% против 47%). Среди согласных было больше представителей мужского пола, чем женского. При этом 65% участников исследования уверены, что женщины не добьются гендерного равенства без поддержки и активных действий со стороны мужчин, — этот показатель не изменился с 2019 года. Зато называть себя сторонниками феминистского течения стали на 6% респондентов больше: относительно новой выборки это 32% мужчин и 45% женщин.

В изученных странах 58% опрошенных не видели разницы между политиками, которая объяснялась бы полом, 21% больше доверяли мужчинам, 19% — женщинам. Самый большой процент сторонников мужчин-политиков зафиксировали в Индонезии (61%), женщин — в Южной Африке (34%). При этом, говоря о честности, финансовой грамотности, а также о справедливом обращении с бедными, женщинами, национальными и сексуальными меньшинствами, политикам женского пола отдавали предпочтение чаще, чем мужского. В обращении с мужчинами респонденты, выбиравшие какой-то из полов, более грамотными считали мужчин. Их же определяли как более склонных поощрять богатых людей.

Аналогично распределились мнения по вопросу о поле руководителя компании. 55% опрошенных считали, что руководители мужского и женского пола одинаково компетентны, хотя сторонников женщин оказалось на 2% больше, чем сторонников мужчин (13% против 11%). Больше всего респондентов отдали предпочтение мужчинам-лидерам в Китае и Южной Корее (22% и 21% соответственно), женщинам — в Турции (26%) и Бразилии (23%). Обращение с разными социальными группами и профессиональные качества мужчин и женщин на руководящих должностях респонденты охарактеризовали примерно так же, как в случае с оценкой политиков разных полов.

Когда участникам исследования предложили выбрать, с руководителем какого пола хотели бы работать они сами, 58% респондентов сообщили, что не имеют предпочтений. При этом остальные опрошенные чаще делали выбор в пользу мужчин: 21% против 17%.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Психология
# гендерный разрыв
# мужчины и женщины
# равноправие
# Феминизм
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
05 Мар
700
Животные северных континентов
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
06 Мар
Бесплатно
Вулканы и океаны: кто сильнее?
Центр морских исследований МГУ
Онлайн
Вебинар
06 Мар
Бесплатно
Вибрационная ориентация песчаных удавчиков
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
06 Мар
350
Загадочные явления в ионосфере Земли
Московский Планетарий
Москва
Лекция
06 Мар
600
Первые Homo
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
06 Мар
600
Термодинамика (температура, давление, энтропия)
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
06 Мар
600
Пазл Галактики
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Лекция
07 Мар
600
Летописание средневекового Китая
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
07 Мар
Бесплатно
Неизвестные музеи Москвы
Библиотека имени Ю.А. Гагарина
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 19:00
Дарья Губина

Смертельный уровень радиации лишил спутник Юпитера кислорода

Чтобы издалека оценить обитаемость космического тела, нужно понимать, какие на нем есть молекулярные соединения и как они взаимодействуют. И вот по данным, собранным аппаратом «Юнона», ученые рассчитали движение простейших элементов на покрытой ледяной коркой Европе, спутнике Юпитера.

Астрономия
# Европа
# обитаемость
# подледный океан
# Юпитер
Позавчера, 15:15
Юлия Трепалина

Образование замедлило биологическое старение

Ученые давно заметили связь между уровнем образования и продолжительностью жизни людей. Новое исследование показало, что дополнительные годы учебы коррелируют не только со снижением риска смерти, но и с замедлением биологического старения.

Медицина
# долголетие
# здоровое старение
# здоровье
# образование
# продолжительность жизни
# старение
# учеба
Вчера, 14:35
Ольга Иванова

Ученые узнали, что происходит в организме, если не есть неделю

Международная группа исследователей проанализировала изменения, которые происходят в организме человека, если полностью исключить прием пищи в течение семи дней.

Медицина
# белки
# голодание
# диета
# нейриты
# организм
1 марта
Юлия Трепалина

Люди часто неверно понимают кошек

Первого марта в России отмечают День кошек. Это одни из самых популярных домашних животных, которые живут рядом с человеком уже порядка десяти тысяч лет. Несмотря на многовековое знакомство, в общении людей и кошек хватает неясностей. Так, французские ученые недавно выяснили, что почти в трети случаев знаки кошачьего неудовольствия толковались ошибочно.

Биология
# домашние животные
# кошки
# поведение животных
# эмоции
# этология
Вчера, 14:35
Ольга Иванова

Ученые узнали, что происходит в организме, если не есть неделю

Международная группа исследователей проанализировала изменения, которые происходят в организме человека, если полностью исключить прием пищи в течение семи дней.

Медицина
# белки
# голодание
# диета
# нейриты
# организм
Вчера, 19:00
Дарья Губина

Смертельный уровень радиации лишил спутник Юпитера кислорода

Чтобы издалека оценить обитаемость космического тела, нужно понимать, какие на нем есть молекулярные соединения и как они взаимодействуют. И вот по данным, собранным аппаратом «Юнона», ученые рассчитали движение простейших элементов на покрытой ледяной коркой Европе, спутнике Юпитера.

Астрономия
# Европа
# обитаемость
# подледный океан
# Юпитер
20 февраля
Полина

В 2024 году обновят ударения во многих русских словах

В Российской академии наук завершили первый Большой словарь ударений, его издадут к концу года. Лингвисты собрали наиболее современные нормы произношения привычных слов и зафиксировали ударение для лексики, которая появилась в русском языке недавно.

Офтоп
# лингвистика
# орфоэпия
# русский язык
# словарь
# ударение
15 февраля
Дарья Губина

Астрономы разуверились в обитаемости крупнейшего спутника Сатурна

Титан — самый органически богатый спутник с глобальным океаном в Солнечной системе. И все же, сопоставив строение его поверхности с интенсивностью падения метеоритов, ученые пришли к выводу, что в океане спутника Сатурна вряд ли хватает элементов для жизни.

Астрономия
# обитаемые планеты
# подледный океан
# Сатурн
# титан
22 февраля
РНФ

Уровень воды в древнем Каспии был на десятки метров выше современного из-за изменений палеоклимата

Ученые показали, что экстремальный подъем уровня Каспийского моря на десятки метров, произошедший 18-13 тысяч лет назад и получивший название «Великая Хвалынская трансгрессия», мог быть вызван, вопреки существующим гипотезам, не таянием ледника, а естественными изменениями палеоклимата. Оказалось, что из-за холодного климата того периода обширные территории, с которых собирали воду впадающие в Каспий реки, были покрыты многолетней мерзлотой. В результате массы дождевых и талых вод почти не впитывались в мерзлые грунты и стекали в море, испарение с поверхности которого было небольшим. Все эти факторы привели к повышению уровня Каспия и увеличению площади моря более чем вдвое по сравнению с современным. Полученные данные помогут уточнить представления о масштабе колебаний уровня Каспийского моря при изменении климата.

РНФ
# Каспийское море
# озеро
# палеоклимат
# уровень воды
# Хвалынская трансгрессия
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Ученые узнали, как представители разных культур воспринимают музыкальные ритмы

    6 минут назад

  2. В Пермском Политехе повысили точность нейросетей для распознавания изображений

    1 час назад

  3. Молодые люди почувствовали себя старше во время стресса

    1 час назад

  4. Половина женщин считают, что добились равноправия

    1 час назад
Выбор редакции

Центробежные силы все время стараются выкинуть нас из центра общества к его периферии — превратить в маргинала. Опасно ли это? Разговор с Григорием Консоном и Виталием Зотовым

Вчера, 14:47

Последние комментарии

Viacheslav Vyacheslav
1 минута назад
Новый Вавилон ))

Саудовская Аравия планирует построить небоскреб высотой два километра, который станет самым высоким в миреСаудовская Аравия планирует построить небоскреб высотой два километра, который станет самым высоким в мире

Иван Колупаев
17 минут назад
Myname, таки сдохли "надежные" старые винты. При попытке вставить в комп случился пшик и одним переходником стало меньше. Что-то там у них коротнуло от

Почему люди старшего поколения часто говорят, что в их время было лучше все: еда вкуснее, одежда моднее, техника качественнее? Почему люди старшего поколения часто говорят, что в их время было лучше все: еда вкуснее, одежда моднее, техника качественнее? 

Илья Дзен
18 минут назад
Край чудес какой-то) все самое-самое у них)

Саудовская Аравия планирует построить небоскреб высотой два километра, который станет самым высоким в миреСаудовская Аравия планирует построить небоскреб высотой два километра, который станет самым высоким в мире

Иван Колупаев
25 минут назад
Александр, ну так надо же с чего-то начинать. Благо современные технологии вполне позволяют управлять тараканом. Но речь скорее о возможности

Смертельный уровень радиации лишил спутник Юпитера кислородаСмертельный уровень радиации лишил спутник Юпитера кислорода

Виктор Ларионов
28 минут назад
Влад, *в период после заправки - перед стартом. Испаряется в атмосферу, вместо того, чтобы окислять метан в РД...

SpaceX провела репетицию запуска системы Starship для третьего испытательного полетаSpaceX провела репетицию запуска системы Starship для третьего испытательного полета

Александр Березин
53 минуты назад
Иван, интересная мысль. Не задумывался об организации высадки тараканов на Европе.

Смертельный уровень радиации лишил спутник Юпитера кислородаСмертельный уровень радиации лишил спутник Юпитера кислорода

Виталий Л
1 час назад
Похоже на библейскую историю про башню до небес)))

Саудовская Аравия планирует построить небоскреб высотой два километра, который станет самым высоким в миреСаудовская Аравия планирует построить небоскреб высотой два километра, который станет самым высоким в мире

Myname Mysurname
1 час назад
Resizer, "производство просто не успевает" -- Вы хотите сказать, что капиталисты добровольно упускают прибыль? "Поэтому в ходу "конструирование" пищи

Почему люди старшего поколения часто говорят, что в их время было лучше все: еда вкуснее, одежда моднее, техника качественнее? Почему люди старшего поколения часто говорят, что в их время было лучше все: еда вкуснее, одежда моднее, техника качественнее? 

Иван Колупаев
1 час назад
Myname, ну это все же нетипичный случай :)

Почему люди старшего поколения часто говорят, что в их время было лучше все: еда вкуснее, одежда моднее, техника качественнее? Почему люди старшего поколения часто говорят, что в их время было лучше все: еда вкуснее, одежда моднее, техника качественнее? 

Иван Колупаев
2 часа назад
Александр, для человека и млекопитающих. Но уже таракан способен на большее. Что уж говорить о тихоходках и некоторых бактериях.

Смертельный уровень радиации лишил спутник Юпитера кислородаСмертельный уровень радиации лишил спутник Юпитера кислорода

Myname Mysurname
2 часа назад
Иван, Вы таки будете смеяться, но я с 98-й винды только года полтора как ушёл, и то потому что понадобился роутер с вайфаем, а заставить его работать с

Почему люди старшего поколения часто говорят, что в их время было лучше все: еда вкуснее, одежда моднее, техника качественнее? Почему люди старшего поколения часто говорят, что в их время было лучше все: еда вкуснее, одежда моднее, техника качественнее? 

Александр Березин
2 часа назад
Myname, спич о двух вещах: 1. том, что вероятность зачатия с одного раза при 5 млн и 50 млн на миллитр сильно разная 2. Что резкое падение числа

У мужчин во всем мире снижается количество сперматозоидов. Почему?У мужчин во всем мире снижается количество сперматозоидов. Почему?

Myname Mysurname
2 часа назад
Гена, вот поскольку харды живут по 5 лет всего и даже если по 8 (что, вообще-то, судя по отзывом, означает, что владельцу ОЧЕНЬ повезло), и приходится

Почему люди старшего поколения часто говорят, что в их время было лучше все: еда вкуснее, одежда моднее, техника качественнее? Почему люди старшего поколения часто говорят, что в их время было лучше все: еда вкуснее, одежда моднее, техника качественнее? 

Влад Булыжник
2 часа назад
Виктор, на других планетах ещё найдем кислорода)

SpaceX провела репетицию запуска системы Starship для третьего испытательного полетаSpaceX провела репетицию запуска системы Starship для третьего испытательного полета

Александр Березин
2 часа назад
Павел, вам кажется. 5,4 зиверта за сутки -- вполне смертельный уровень радиации.

Смертельный уровень радиации лишил спутник Юпитера кислородаСмертельный уровень радиации лишил спутник Юпитера кислорода

Ivan Davydenko
3 часа назад
Ну так пускай в цикле пытается увеличить вероятность и качество своего существования)

Руководитель OpenAI объяснил, что представляет собой ИИ Руководитель OpenAI объяснил, что представляет собой ИИ 

Виктор Ларионов
3 часа назад
Эх, сколько же кислорода без толку пропадает Х(

SpaceX провела репетицию запуска системы Starship для третьего испытательного полетаSpaceX провела репетицию запуска системы Starship для третьего испытательного полета

Руслан Габитов
6 часов назад
Изобрели велосипед. В нашей медицине голодание давно изучено, практиковалось на тысячах пациентов, составлены и утверждены на уровне минздрава

Ученые узнали, что происходит в организме, если не есть неделюУченые узнали, что происходит в организме, если не есть неделю

Павел Зеленихин
7 часов назад
Ну или уровень радиации там не такой уж и "смертельный"...

Смертельный уровень радиации лишил спутник Юпитера кислородаСмертельный уровень радиации лишил спутник Юпитера кислорода

Павел Зеленихин
7 часов назад
Кажется мне, яйцеголовые где-то со знаками намудрили.

Смертельный уровень радиации лишил спутник Юпитера кислородаСмертельный уровень радиации лишил спутник Юпитера кислорода

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить