Половина женщин считают, что добились равноправия

Почти 50% женщин по всему миру считают, что в их стране борьба за права, равные мужским, привела к должным результатам. Такой вывод сделали в отчете Королевского колледжа Лондона.

Люди по-разному относятся к проблемам, связанным с гендерным равенством. Разрыв во взглядах на эти вопросы виден между представителями как разных полов, так и поколений. Например, в молодом возрасте мужчины относятся к феминизму хуже, чем в зрелом, а женщины вне зависимости от поколения чаще считают свои права недостаточными для полноценной жизни в обществе.

Королевский колледж Лондона (Великобритания) в преддверии Международного женского дня опубликовал отчет, посвященный гендерному равноправию и женскому лидерству. Его авторы проанализировали мнения более чем 24 тысяч мужчин и женщин от 16 до 74 лет из 31 страны. Все данные собирались онлайн, однако в Индии 1800 из 2200 интервью исследователи провели лично.

В рамках опроса жителям разных стран предлагали оценить утверждения по четырехбалльной шкале: «полностью согласен/согласна», «скорее, согласен/согласна», «скорее, не согласен / не согласна», «абсолютно не согласен / не согласна». Все утверждения были связаны с женскими правами, а также с восприятием мужчин и женщин на руководящих должностях в бизнесе и политике.

Среди всех опрошенных 54% считали, что женщинам удалось добиться расширения собственных прав: они согласны или «скорее, согласны» с этим тезисом. По сравнению с 2019 годом эта доля выросла на 12%. Среди приверженцев такой точки зрения по-прежнему больше мужчин (60% против 49% у противоположного пола), однако процент женщин, согласных с ней, увеличился во многих странах. Например, в Великобритании назвали свои права достаточными 39% опрошенных женщин, что на 5% больше, чем в прошлом году.

С утверждением, что борьба за права женщин привела к дискриминации мужчин, согласились и не согласились почти одинаковое количество респондентов (46% против 47%). Среди согласных было больше представителей мужского пола, чем женского. При этом 65% участников исследования уверены, что женщины не добьются гендерного равенства без поддержки и активных действий со стороны мужчин, — этот показатель не изменился с 2019 года. Зато называть себя сторонниками феминистского течения стали на 6% респондентов больше: относительно новой выборки это 32% мужчин и 45% женщин.

В изученных странах 58% опрошенных не видели разницы между политиками, которая объяснялась бы полом, 21% больше доверяли мужчинам, 19% — женщинам. Самый большой процент сторонников мужчин-политиков зафиксировали в Индонезии (61%), женщин — в Южной Африке (34%). При этом, говоря о честности, финансовой грамотности, а также о справедливом обращении с бедными, женщинами, национальными и сексуальными меньшинствами, политикам женского пола отдавали предпочтение чаще, чем мужского. В обращении с мужчинами респонденты, выбиравшие какой-то из полов, более грамотными считали мужчин. Их же определяли как более склонных поощрять богатых людей.

Аналогично распределились мнения по вопросу о поле руководителя компании. 55% опрошенных считали, что руководители мужского и женского пола одинаково компетентны, хотя сторонников женщин оказалось на 2% больше, чем сторонников мужчин (13% против 11%). Больше всего респондентов отдали предпочтение мужчинам-лидерам в Китае и Южной Корее (22% и 21% соответственно), женщинам — в Турции (26%) и Бразилии (23%). Обращение с разными социальными группами и профессиональные качества мужчин и женщин на руководящих должностях респонденты охарактеризовали примерно так же, как в случае с оценкой политиков разных полов.

Когда участникам исследования предложили выбрать, с руководителем какого пола хотели бы работать они сами, 58% респондентов сообщили, что не имеют предпочтений. При этом остальные опрошенные чаще делали выбор в пользу мужчин: 21% против 17%.

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