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В ПНИПУ модернизировали систему управления синхронным двигателем в беспилотниках
Двигатель — одна из самых важных частей беспилотников. Инженеры стремятся сделать его надежным и мощным. Повысить его эффективность можно и с помощью уменьшения габаритов и веса его частей. Для этого, например, разрабатывают стартер-генераторы, которые сначала запускают двигатель, а затем генерирует энергию для работы всей элеткросистемы. Идея «двух режимов в одном устройстве» экономит пространство и снижает общий вес конструкции. Для управления стартер-генератором используют датчики, но выход из строя даже одного из них может привести к сбою, финансовым затратам и авариям. Ученые ПНИПУ разработали стартер-генератор без датчиков, сделав его более устойчивым к поломкам.
Исследование опубликовано в журнале «Электротехника». Разработка проведена в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».
Ученые ПНИПУ реализовали стартер-генератор на базе синхронного двигателя с постоянными магнитами. Такой тип двигателей почти полностью вытесняет асинхронные, потому что уровень коэффициента полезного действия значительно выше, то есть они более мощные и менее чувствительные к скачкам напряжения. Синхронные двигатели используются буквально везде: от самолетов, электрических и гибридных автомобилей и автобусов до скутеров, самокатов и квадрокоптеров.
«Обычно запуск двигателя и генерация электроэнергии происходят с помощью двух разных устройств. Наш стартер-генератор объединяет два режима в одной конструкции, обеспечивает стабильное напряжение на потребителях – на двигателе и всей электронике. Это позволяет улучшить производительность и снизить риск возникновения аварий из-за отказа систем», – объясняет доктор технических наук, заведующий кафедрой автоматики и телемеханики ПНИПУ Александр Южаков.
Политехники поясняют, что основные элементы разработанного ими стартер-генератора – это драйвер двигателя, переключатель и стабилизатор. Для запуска двигателя используется драйвер, в это время все электричество поступает от аккумулятора. Затем переключатель отключает аккумулятор и драйвер, начинает работать генератор, он преобразует механическую энергию вращающегося двигателя в электрическую. Объединив оба режима в одном устройстве, достигается высокая энергетическая эффективность и компактность.
Ученые Пермского Политеха уделили особое внимание двум деталям. Во-первых, их стабилизатор работает в широком диапазоне входных напряжений и токов. Это важно, потому что нестабильное напряжение может привести к поломке двигателя и в целом электроники самолета. Во-вторых, политехники предложили управлять стартер-генератором без использования датчиков, с применением нечеткого регулятора. Такая технология имеет явные преимущества. Она более выгодна, так как больше не требуются установка и обслуживание датчиков, а также повышает надежность и энергоэффективность устройств.
Синхронными двигателями с постоянным током часто управляют с помощью датчика Холла (располагается на самом вращающемся моторе), но он легко может прийти в нерабочее состояние из-за повреждений механического характера, перегрева электродвигателя или короткого замыкания.
«Еще один популярный способ – бездатчиковое управление двигателем, но у него есть ограничения – требуются сложные математические модели и алгоритмы высокой вычислительной мощности для их реализации. В некоторых условиях, например, при низких скоростях, оно может быть менее точным. Однако применение нечеткого регулятора позволяет устранить эти недостатки», – рассказывает ассистент кафедры автоматики и телемеханики ПНИПУ Сергей Сторожев.
Разработанный учеными Пермского Политеха стартер-генератор для БПЛА способен работать сразу в двух режимах – запускать двигатель и генерировать электроэнергию для зарядки аккумулятора и питания электрических систем. Замена датчиков мотора на нечеткий регулятор делает систему более надежной. Даже при изменяющихся условиях нагрузки и параметров двигателя устройство обладает высокой точностью, что повышает надежность беспилотников. Конструкторская и программная документация изобретения уже разработана и планируется к внедрению в системах автоматического управления двигателями в 2024 году на предприятии АО «ОДК-СТАР», оно входит в АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» Государственной корпорации Ростех.
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