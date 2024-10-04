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14 минут назад
Юлия Трепалина
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Завораживающий эффект «Девушки с жемчужной сережкой» научно обосновали

4.9

Исследование с использованием электроэнцефалографии и МРТ-сканирования показало, что произведения живописи вызывают в человеческом мозге гораздо более сильный отклик, если люди смотрят на картины в музее, а не на репродукции. Эксперимент провели в Королевской галерее Маурицхёйс в Нидерландах, где хранится «Девушка с жемчужной сережкой» — одно из самых известных полотен голландского живописца XVII века Яна Вермеера.

Антропология
# активность мозга
# живопись
# Искусство
# картины
эксперимент в музее
У участников исследования измеряли активность мозга с помощью ЭЭГ и отслеживали взгляд при созерцании полотен в музее Маурицхёйс/ © Mauritshuis

Шедевры мировой живописи не раз становились предметом научных изысканий. Так, недавно китайские физики нашли на картине Винсента Ван Гога «Звездная ночь» две модели турбулентности. В другой работе анализ микрообразца грунтового слоя «Моны Лизы» пролил свет на рецептуру краски, которую Леонардо да Винчи использовал в своем творении.

Картину Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой» часто называют голландской Моной Лизой из-за ее притягательной силы: полотно словно приковывает к себя взгляды зрителей. Недавно независимое исследование по заказу художественного музея Маурицхёйс в Гааге раскрыло, что секрет завораживающего действия кроется в построении картины и световых акцентах, которые затягивают рассматривающих в «петлю устойчивого внимания».

Этот неврологический эффект выявили по результатам эксперимента с участием 20 добровольцев из Амстердамского университета. С помощью технологии отслеживания взгляда, а также ЭЭГ и функциональной магнитно-резонансной томографии специалисты в области нейромаркетинга из компании Neurensics пронаблюдали за реакцией испытуемых на пять произведений из коллекции Маурицхёйса, в том числе на знаменитую работу Вермеера.

Оказалось, глядя на «Девушку с жемчужной сережкой», зрители сначала смотрели на ее глаза, потом — рот и жемчужную серьгу, после чего возвращались к глазам, и цикл повторялся снова. В результате участники созерцали картину дольше, чем остальные полотна, задействованные в исследовании.

Также выяснилось, что разглядывание картины Вермеера больше всего действовало на предклинье — участок теменной доли на внутренней поверхности полушарий головного мозга, отвечающий за самосознание человека, его память и визуально-пространственное восприятие.

Неврологический эффект «петля устойчивого внимания» при разглядывании картины «Девушка с жемчужной сережкой» / © Mauritshuis

В рамках исследования ученые также сравнили, как мозг добровольцев реагировал на подлинные холсты в галерее и их репродукции. Эмоциональная реакция зрителей на музейные картины оказалась в 10 раз сильнее, чем на плакаты.

В комментарии The Guardian директор музея Маурицхёйс Мартина Госселинк (Martine Gosselink) заявила, что она и до эксперимента знала о более сильном воздействии реальных произведений, но хотела, чтобы это ощущение исследовали и научно подтвердили. Теперь сотрудники галереи могут с уверенностью сказать: разница в восприятии действительно есть.

«Десятикратное расхождение — это огромная разница. В этом и заключается отличие, когда вы смотрите на репродукцию и на настоящую работу художника», — подчеркнула она. По словам Госселинк, глядя на подлинные картины, люди становятся ментально богаче, независимо от того, осознают они это или нет.

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Антропология
# активность мозга
# живопись
# Искусство
# картины
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