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Завораживающий эффект «Девушки с жемчужной сережкой» научно обосновали
Исследование с использованием электроэнцефалографии и МРТ-сканирования показало, что произведения живописи вызывают в человеческом мозге гораздо более сильный отклик, если люди смотрят на картины в музее, а не на репродукции. Эксперимент провели в Королевской галерее Маурицхёйс в Нидерландах, где хранится «Девушка с жемчужной сережкой» — одно из самых известных полотен голландского живописца XVII века Яна Вермеера.
Шедевры мировой живописи не раз становились предметом научных изысканий. Так, недавно китайские физики нашли на картине Винсента Ван Гога «Звездная ночь» две модели турбулентности. В другой работе анализ микрообразца грунтового слоя «Моны Лизы» пролил свет на рецептуру краски, которую Леонардо да Винчи использовал в своем творении.
Картину Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой» часто называют голландской Моной Лизой из-за ее притягательной силы: полотно словно приковывает к себя взгляды зрителей. Недавно независимое исследование по заказу художественного музея Маурицхёйс в Гааге раскрыло, что секрет завораживающего действия кроется в построении картины и световых акцентах, которые затягивают рассматривающих в «петлю устойчивого внимания».
Этот неврологический эффект выявили по результатам эксперимента с участием 20 добровольцев из Амстердамского университета. С помощью технологии отслеживания взгляда, а также ЭЭГ и функциональной магнитно-резонансной томографии специалисты в области нейромаркетинга из компании Neurensics пронаблюдали за реакцией испытуемых на пять произведений из коллекции Маурицхёйса, в том числе на знаменитую работу Вермеера.
Оказалось, глядя на «Девушку с жемчужной сережкой», зрители сначала смотрели на ее глаза, потом — рот и жемчужную серьгу, после чего возвращались к глазам, и цикл повторялся снова. В результате участники созерцали картину дольше, чем остальные полотна, задействованные в исследовании.
Также выяснилось, что разглядывание картины Вермеера больше всего действовало на предклинье — участок теменной доли на внутренней поверхности полушарий головного мозга, отвечающий за самосознание человека, его память и визуально-пространственное восприятие.
В рамках исследования ученые также сравнили, как мозг добровольцев реагировал на подлинные холсты в галерее и их репродукции. Эмоциональная реакция зрителей на музейные картины оказалась в 10 раз сильнее, чем на плакаты.
В комментарии The Guardian директор музея Маурицхёйс Мартина Госселинк (Martine Gosselink) заявила, что она и до эксперимента знала о более сильном воздействии реальных произведений, но хотела, чтобы это ощущение исследовали и научно подтвердили. Теперь сотрудники галереи могут с уверенностью сказать: разница в восприятии действительно есть.
«Десятикратное расхождение — это огромная разница. В этом и заключается отличие, когда вы смотрите на репродукцию и на настоящую работу художника», — подчеркнула она. По словам Госселинк, глядя на подлинные картины, люди становятся ментально богаче, независимо от того, осознают они это или нет.
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