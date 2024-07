Люди разных культур почувствовали запахи по-разному

Эксперимент организовали психологи, антропологи и этнографы из Вроцлавского университета (Польша) совместно с коллегами из Великобритании, России, Малайзии и Боливии. В исследовании участвовали 582 человека. Более половины из них составили охотники-собиратели хадза, коренного народа с севера Танзании, представители племени цимане из боливийской Амазонии, а также племени яли с острова Новая Гвинея. Индустриально развитые нации в исследовании представляли жители Польши и Малайзии. Результаты опубликовал журнал Biological Letters.

Испытуемым предложили 15 образцов запахов, среди которых были как знакомые ароматы, например банана, кофе и корицы, так и менее привычные вроде запахов кожи и скипидара. Каждый из них нужно было оценить по степени приятности и знакомости. В случае с народами хадза и яли использовали трехбалльную шкалу. Малайзийцы, поляки и цимане судили о запахах по пятибалльной шкале с вариантами ответов от «совсем не нравится» до «очень сильно нравится».

С людьми из доиндустриальных сообществ исследователи прибегали к помощи переводчиков и перепроверяли ответы, для чего просили участников оценивать запахи несколько раз. Чтобы унифицировать результаты разных шкал, ученые применили метод доли максимально возможных оценок (percent of the maximum possible score, POMP), позволяющий стандартизовать оценки с сохранением основных различий в ответах.

В итоге оказалось, что оценка запаха сильно зависела от того, насколько знакомым он воспринимался. То есть испытуемые скорее оценивали аромат как приятный, если узнавали его.

В целом образцы запахов наименее понравились охотникам-собирателям хадза. За ними по количеству отрицательных оценок шли малайзийцы, представители племен цимане и яли, а замыкающими стали жители Польши.

Интересно, что знакомость запахов в большей мере влияла на восприятие самых приятно пахнущих образцов, таких как персик, клубника и кофе, чем на оценки наименее приятных запахов — масла, бутилового спирта, травы. Это указывает на роль культурной принадлежности в формировании обонятельных предпочтений: люди, как правило, позитивнее реагируют на запахи, с которыми часто сталкиваются в повседневной жизни.

Авторы статьи отметили, что в будущих исследованиях стоит включить в образцы запахи, более характерные для окружения и культуры всех групп, задействованных в эксперименте. Это позволит снизить вероятность предвзятости и улучшить сопоставимость результатов.

Ранее группа американских ученых определили область мозга, которая играет решающую роль в субъективном восприятии запахов. Оказалось, что орбитофронтальная кора (ОФК), играющая ключевую роль в эмоциях и обучении, основанном на вознаграждении, склонна отражать частные аспекты тех или иных запахов, а не их наиболее общие параметры. Фиксация мозга на частных аспектах того или иного запаха и позволяет «прочитать» его не так, как это сделает другой человек.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.