Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Археологи нашли древнейшие сложные орудия в Азии
До сих пор считалось, что технологические новации каменного века долго приходили из Африки и Европы, а Восточная Азия до 40-50 тысяч лет заметно отставала. Новые находки китайских археологов показывают, что все было иначе.
Предки человека приняли современный облик Homo sapiens уже треть миллиона лет назад, но их технологические успехи долго слабо отличались от более ранних видов. Около сотни тысяч лет назад предки современных бушменов начали делать сложные орудия с наконечниками-микролитами, вероятнее всего, стрелы, которые использовали для стрельбы из лука (причем, скорее всего, отравленными). Эта технологическая революция позволила им быстро распространиться в другие районы Африки, а около 70 тысяч лет назад и закрепиться вне ее. Достижение серьезное, если учесть, что минимум две предшествующие волны представителей нашего вида после попытки выйти из Африки вымерли полностью.
Картина центра технологических инноваций в Африке логично объясняет, как наш вид захватил мир. Но другие находки показали, что определенные новации были и неандертальцев. Ряд археологов полагают, что они умели рисовать на стенах пещер, причем раньше, чем люди в Европе или Африке. Находка в Денисовской пещере чрезвычайно продвинутого ювелирного изделия возрастом около 50 тысяч лет и со следами скоростного станкового сверления (то есть с фиксацией предмета, который сверлят) привела других ученых к мысли, что автором изделия мог быть денисовский человек.
Но до сих пор найти следы сложных орудий среднего палеолита вне Африки и Западной Европы не удавалось. Находки каменных орудий примерно до 50-70 тысяч лет назад в Азии не производили впечатление продвинутых изделий.
Авторы новой работы в Nature Communications показали, что в реальности сложные орудия были, просто на них раньше не натыкались. Они рассказали о находках в Сигоу (район водохранилища Даньцзянкоу, провинция Хэнань, восточный Китай). Найденные небольшие каменные фрагменты крепились к деревянному древку.
Находки — в основном каменные фрагменты-отщепы (всего 2601 единица), в том числе со следами крепления к рукояткам из других материалов. До сих пор орудия с рукоятками в Восточной Азии были младше среднего палеолита. Большинство каменных находок меньше 50 миллиметров, сделаны из кварца и кварцита. Основной метод получения во всех слоях памятника — возрастом от 160 до 72 тысяч лет — один и тот же, свободная ударная техника работы твердым отбойником.
Подтипы отщепов тоже повторяются весь этот период, из чего авторы делают вывод о существовании в этом районе одной непрерывной технологической традиции огромной длительности. Это весьма необычная картина для среднего каменного века. Она предполагает, что и состав местного населения во многом не менялся, хотя остатки самых гомининов, делавших орудия в ходе раскопок и не были найдены.
Следы крепления рукояток трасологическими методами установлены на 22 изделиях. Часть из них имеет выступ сзади или просто суженное основание, упрощающее крепление таких орудий в деревянной рукоятке. Два из этих изделия — сверла, которые крепили к деревянной рукоятке, на них остались следы как от сверления, так и от микроударов о рукоятку во время сверления.
160-72 тысячи лет назад в этом районе нет уверенных следов людей современного типа, многие ученые полагают, что в это время в континентальной Восточной Азии были только денисовцы. В этом случае новое исследование серьезно продвинуло наши представления о технологических возможностях этого древнего вида людей, небольшая часть генов которых сохранилась у жителей Восточной Азии и папуасов.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Кэтлин Рубинс выступила перед комитетом Национальных академий США и рассказала, что не так с новыми скафандрами для близкой высадки американцев на Луне. Учитывая ее 300-дневный опыт пребывания в космосе, критика выглядит довольно обоснованной. В прошлом году Рубинс ушла с поста руководителя отделения внекорабельной деятельности отдела астронавтов, где она участвовала в разработке новых лунных скафандров.
Ученый из НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде и ИППИ РАН Иван Ремизов совершил концептуальный прорыв в теории дифференциальных уравнений. Ему удалось вывести универсальную формулу для решения задач, которые более 190 лет считались нерешаемыми аналитическим путем. Полученный результат радикально меняет картину мира в одной из старейших областей математики, важной для фундаментальной физики и экономики.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
В зоопарках звери доживают до старости и выбывают из программ глобального сохранения видов, потому что не могут размножаться. Это ставит под угрозу усилия по поддержанию популяций редких видов.
Вопреки множеству оценок из СМИ, самый крупный остров мира небогат полезными ископаемыми, но и никак не «бесполезный кусок льда». Открытия датских ученых последних лет показывают, что ценность этого куска суши намного выше, чем можно было подумать еще в 2010-х. Так зачем на самом деле он нужен Трампу и может ли его отъем разрушить НАТО, как на это надеются некоторые в России?
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
22 Декабря, 2019
Компьютерная эволюция
13 Февраля, 2016
МиГ-41: российский перехватчик будущего?
30 Января, 2015
Космонавты в Сети
14 Июня, 2016
Чужой, хищник и куры-убийцы
11 Марта, 2015
Кольщик, наколи мне цветок сакуры
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии