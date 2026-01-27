Археологи нашли древнейшие сложные орудия в Азии

До сих пор считалось, что технологические новации каменного века долго приходили из Африки и Европы, а Восточная Азия до 40-50 тысяч лет заметно отставала. Новые находки китайских археологов показывают, что все было иначе.

Предки человека приняли современный облик Homo sapiens уже треть миллиона лет назад, но их технологические успехи долго слабо отличались от более ранних видов. Около сотни тысяч лет назад предки современных бушменов начали делать сложные орудия с наконечниками-микролитами, вероятнее всего, стрелы, которые использовали для стрельбы из лука (причем, скорее всего, отравленными). Эта технологическая революция позволила им быстро распространиться в другие районы Африки, а около 70 тысяч лет назад и закрепиться вне ее. Достижение серьезное, если учесть, что минимум две предшествующие волны представителей нашего вида после попытки выйти из Африки вымерли полностью.

Картина центра технологических инноваций в Африке логично объясняет, как наш вид захватил мир. Но другие находки показали, что определенные новации были и неандертальцев. Ряд археологов полагают, что они умели рисовать на стенах пещер, причем раньше, чем люди в Европе или Африке. Находка в Денисовской пещере чрезвычайно продвинутого ювелирного изделия возрастом около 50 тысяч лет и со следами скоростного станкового сверления (то есть с фиксацией предмета, который сверлят) привела других ученых к мысли, что автором изделия мог быть денисовский человек.

Но до сих пор найти следы сложных орудий среднего палеолита вне Африки и Западной Европы не удавалось. Находки каменных орудий примерно до 50-70 тысяч лет назад в Азии не производили впечатление продвинутых изделий.

Авторы новой работы в Nature Communications показали, что в реальности сложные орудия были, просто на них раньше не натыкались. Они рассказали о находках в Сигоу (район водохранилища Даньцзянкоу, провинция Хэнань, восточный Китай). Найденные небольшие каменные фрагменты крепились к деревянному древку.

Находки — в основном каменные фрагменты-отщепы (всего 2601 единица), в том числе со следами крепления к рукояткам из других материалов. До сих пор орудия с рукоятками в Восточной Азии были младше среднего палеолита. Большинство каменных находок меньше 50 миллиметров, сделаны из кварца и кварцита. Основной метод получения во всех слоях памятника — возрастом от 160 до 72 тысяч лет — один и тот же, свободная ударная техника работы твердым отбойником.

Ряд орудий, изученных в новой работе / © Hulk Yuan, IVPP

Подтипы отщепов тоже повторяются весь этот период, из чего авторы делают вывод о существовании в этом районе одной непрерывной технологической традиции огромной длительности. Это весьма необычная картина для среднего каменного века. Она предполагает, что и состав местного населения во многом не менялся, хотя остатки самых гомининов, делавших орудия в ходе раскопок и не были найдены.

Следы крепления рукояток трасологическими методами установлены на 22 изделиях. Часть из них имеет выступ сзади или просто суженное основание, упрощающее крепление таких орудий в деревянной рукоятке. Два из этих изделия — сверла, которые крепили к деревянной рукоятке, на них остались следы как от сверления, так и от микроударов о рукоятку во время сверления.

Квадраты раскопов в Сигоу, где были найдены орудия / © Hulk Yuan, IVPP

160-72 тысячи лет назад в этом районе нет уверенных следов людей современного типа, многие ученые полагают, что в это время в континентальной Восточной Азии были только денисовцы. В этом случае новое исследование серьезно продвинуло наши представления о технологических возможностях этого древнего вида людей, небольшая часть генов которых сохранилась у жителей Восточной Азии и папуасов.

