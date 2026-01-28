16 лет наблюдений заставили переосмыслить роль мозжечка в обработке речи

Принято считать, что мозжечок отвечает в основном за двигательные реакции, равновесие и базовую координацию. Однако американские нейробиологи обнаружили в нем зоны, которые последовательно реагируют на речевые стимулы. Одна из этих зон оказалась «специалистом» исключительно по обработке лингвистической информации.

Одно из недавних исследований в корне изменило представление о центрах человеческого мозга, которые отвечают за формирование и обработку речи. Оказалось, что функции, которые приписывали зоне Брока, выполняет прецентральная извилина.

Специалисты из нескольких университетов США сделали еще одно открытие, связанное с нейронными механизмами человеческой речи: обнаружили, что мозжечок играет гораздо более важную роль в обработке лингвистической информации, чем считалось. Результаты исследования появились в научном журнале Neuron.

Авторы публикации 16 лет собирали данные о мозговой активности 846 взрослых людей. Они использовали неинвазивный метод функциональной магнитно-резонансной томографии, чтобы визуализировать работу головного мозга, пока добровольцы выполняли различные задания. Суммарно исследователи провели 1033 сеанса сканирования и 26 экспериментов.

Участники исследования выполняли как чисто лингвистические (чтение, аудирование), так и нелингвистические задания: решали математические задачи, слушали музыку и смотрели немое кино. В некоторых экспериментах требовалось использовать параллельно речь и двигательные навыки, например печатать текст и проговаривать его во время набора.

У 754 участников (89%) исследования четыре области в правом заднем отделе мозжечка последовательно реагировали на речь как при чтении, так и при аудировании. Реакция одной из них, LangCereb3, была специфичной для речевых стимулов и отражала языковую сеть коры головного мозга. Остальные три области оказались менее разборчивы: они активировались во время выполнения как лингвистических, так и нелингвистических задач.

Одна из четырех областей мозжечка, реагирующих на речевые стимулы, не активировалась в ответ на другие стимулы / © Colton Casto et al., Neuron

Как отметили авторы работы, LangCereb3 может стать мишенью для лечения пациентов, которые потеряли способность понимать речь или говорить из-за инсульта или афазий. Кроме того, это, вероятно, позволит разработать более эффективные стратегии терапии и реабилитации для тех, кто испытывает трудности с речью после повреждения мозжечка.

Полина Меньшова 400 статей Журналист, преподаватель НИУ ВШЭ, главный редактор медиа о русском языке «Изборник». Специализируется на популяризации лингвистики, психологии, нейробиологии и медицины.