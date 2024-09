ESA решило уничтожить свой спутник почти сразу после запуска на орбиту

Специалисты Европейского космического агентства (ESA) готовят новую исследовательскую миссию под названием DRACO (Container for Evaluation of Destructive Reentry in Atmosphere): в космос отправится двухтонный аппарат со специальной термостойкой капсулой.