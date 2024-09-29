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ESA решило уничтожить свой спутник почти сразу после запуска на орбиту

Специалисты Европейского космического агентства (ESA) готовят новую исследовательскую миссию под названием DRACO (Container for Evaluation of Destructive Reentry in Atmosphere): в космос отправится двухтонный аппарат со специальной термостойкой капсулой.

Концепт миссии DRACO / © ESA / D. Ducros

Вскоре после запуска спутник поднимется на высоту примерно 1000 километров, а затем начнет падать и вернется в атмосферу Земли, чтобы в ней сгореть. Миссия продлится примерно 12 часов.

На борту аппарата будут находиться различные датчики и камеры, которые позволят инженерам зафиксировать процесс разрушения DRACO. Эти данные в будущем пригодятся специалистам, чтобы усовершенствовать возможности возвращения космических аппаратов и уменьшить количество космического мусора на орбите Земли.

Миссию DRACO запланировали на 2027 год.