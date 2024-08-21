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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
20 минут назад
Рейтинг: +310
Посты: 457

Объявлены победители конкурса iPhone Photography Awards 2024

Стали известны победители конкурса фотографий, сделанных на iPhone или iPad. В этом году на 17-й по счету конкурс пришло несколько тысяч заявок более чем из 140 стран. Жюри определило победителей в 14 категориях.

Сообщество
# iphone
# фотографии
Абсолютный победитель конкурса: мальчик встречает акулу, Тампа, Флорида. Снято на iPhone 15 Pro Max / © iPhone Photography Awards 2024
Абсолютный победитель конкурса: мальчик встречает акулу, Тампа, Флорида. Снято на iPhone 15 Pro Max / © iPhone Photography Awards 2024
Первое место в номинации «Фотограф года»: лагерь спасателей, Хантингтон-Бич, Калифорния. Снято на iPhone 11 Pro Max / © iPhone Photography Awards 2024
Первое место в номинации «Фотограф года»: лагерь спасателей, Хантингтон-Бич, Калифорния. Снято на iPhone 11 Pro Max / © iPhone Photography Awards 2024
Второе место в номинации «Фотограф года»: ученики, храм Та-Пром, Сиемреап, Камбоджа. Снято на iPhone 15 Pro / © iPhone Photography Awards 2024
Второе место в номинации «Фотограф года»: ученики, храм Та-Пром, Сиемреап, Камбоджа. Снято на iPhone 15 Pro / © iPhone Photography Awards 2024
Третье место в номинации «Фотограф года»: Фуцзянь, Китай. Снято на iPhone 14 / © iPhone Photography Awards 2024
Третье место в номинации «Фотограф года»: Фуцзянь, Китай. Снято на iPhone 14 / © iPhone Photography Awards 2024
Победитель в номинации «Абстрактное»: Правия, Астурия, Испания. Снято на iPhone 14 Pro Max / © iPhone Photography Awards 2024
Победитель в номинации «Абстрактное»: Правия, Астурия, Испания. Снято на iPhone 14 Pro Max / © iPhone Photography Awards 2024
Победитель в номинации «Животные»: охотник, лошадь и гончие, город Сайренсестер, Англия. Снято на iPhone 7 Plus / © iPhone Photography Awards 2024
Победитель в номинации «Животные»: охотник, лошадь и гончие, город Сайренсестер, Англия. Снято на iPhone 7 Plus / © iPhone Photography Awards 2024
Победитель в номинации «Дети»: «На качелях детства». Бузиос, Рио-де-Жанейро, Бразилия. Снято на iPhone 11 / © iPhone Photography Awards 2024
Победитель в номинации «Дети»: «На качелях детства». Бузиос, Рио-де-Жанейро, Бразилия. Снято на iPhone 11 / © iPhone Photography Awards 2024
Победитель в номинации «Городской пейзаж»: Чунцин, Китай, снимок на iPhone 15 Pro Max / © iPhone Photography Awards 2024
Победитель в номинации «Городской пейзаж»: Чунцин, Китай, снимок на iPhone 15 Pro Max / © iPhone Photography Awards 2024
Победитель в номинации «Пейзаж»: ночное небо над озером Текапо, Новая Зеландия. Снято на iPhone 15 Pro Max / © iPhone Photography Awards 2024
Победитель в номинации «Пейзаж»: ночное небо над озером Текапо, Новая Зеландия. Снято на iPhone 15 Pro Max / © iPhone Photography Awards 2024
Победитель в номинации «Архитектура»: вход в Fancy Land, Сямынь, Китай. Снято на iPhone 12 Pro Max / © iPhone Photography Awards 2024
Победитель в номинации «Архитектура»: вход в Fancy Land, Сямынь, Китай. Снято на iPhone 12 Pro Max / © iPhone Photography Awards 2024
Победитель в номинации «Стиль жизни»: лагерь спасателей, Южная Калифорния. Снято на iPhone 11 Pro Max / © iPhone Photography Awards 2024
Победитель в номинации «Стиль жизни»: лагерь спасателей, Южная Калифорния. Снято на iPhone 11 Pro Max / © iPhone Photography Awards 2024
Победитель в номинации «Природа»: Тоттори, Япония. Снято на iPhone 15 Pro / © iPhone Photography Awards 2024
Победитель в номинации «Природа»: Тоттори, Япония. Снято на iPhone 15 Pro / © iPhone Photography Awards 2024
Победитель в номинации «Иное»: «О чем вы думаете?» Орму Афиниу, Санторини, Греция. Снято на iPhone 7 / © iPhone Photography Awards 2024
Победитель в номинации «Иное»: «О чем вы думаете?» Орму Афиниу, Санторини, Греция. Снято на iPhone 7 / © iPhone Photography Awards 2024
Победитель в номинации «Люди»: Мотель Бейтса, Силвер-Лейк, Лос-Анджелес. Снято на iPhone 6S / © iPhone Photography Awards 2024
Победитель в номинации «Люди»: Мотель Бейтса, Силвер-Лейк, Лос-Анджелес. Снято на iPhone 6S / © iPhone Photography Awards 2024
Победитель в номинации «Портрет»: Санкт-Петербург, Россия. Снято на iPhone X / © iPhone Photography Awards 2024
Победитель в номинации «Портрет»: Санкт-Петербург, Россия. Снято на iPhone X / © iPhone Photography Awards 2024
Победитель в номинации «Натюрморт»: город Тунляо, Китай. Снято на iPhone 15 Pro Max / © iPhone Photography Awards 2024
Победитель в номинации «Натюрморт»: город Тунляо, Китай. Снято на iPhone 15 Pro Max / © iPhone Photography Awards 2024
Победитель в номинации «Путешествия»: серфинг в Сахаре. Снято на iPhone 13 Pro / © iPhone Photography Awards 2024
Победитель в номинации «Путешествия»: серфинг в Сахаре. Снято на iPhone 13 Pro / © iPhone Photography Awards 2024

 

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