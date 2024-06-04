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«Можно кастрировать». Исследовательница описала способ продлить жизнь мужчинам

Автор научно-популярной книги «Ева. История эволюции женского тела. История человечества», доктор философии Кэт Бохэннон (Cat Bohannon), выступая на международном литературном фестивале Hay в Уэльсе, назвала «один способ» продлить жизнь любому самцу млекопитающих.

Кэт Бохэннон / © Penguin Random House

Бохэннон, апеллируя к исследованию, опубликованному в журнале Current Biology в 2012 году, отметила, что средняя продолжительность жизни 81 корейского евнуха, родившихся между 1556 и 1861 годами, составила 70 лет. Это на 14,4-19,1 года больше, чем продолжительность жизни некастрированных мужчин. Тогда ученые пришли к выводу, что мужские половые гормоны сокращают продолжительность жизни лиц мужского пола.

Аналогичное зафиксировали врачи в американских психиатрических лечебницах в середине XX века. Тогда мужчины, помещенные в больницы, как правило, подвергались кастрации. В итоге кастрированные жили дольше, чем их полноценные сверстники.