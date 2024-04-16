Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Бюджетный электромобиль Tesla не появится в ближайшее время, несмотря на заявления Илона Маска

Несколько недель назад информационное агентство Reuters сообщило, что Tesla отменила выпуск давно обещанного недорогого электромобиля под кодовым названием NV9 или Model 2, стоимостью 25 000 долларов (или чуть больше 2,3 миллиона рублей по текущему курсу). Илон Маск почти сразу же опроверг эту информацию. Однако на этом история не закончилась.

Неофициальное изображение Tesla Model 2 / © Electrek

По словам источников портала Electrek, знакомых с ситуацией, проект бюджетного электромобиля фактически заморожен, поскольку Tesla вкладывает все ресурсы в разработку беспилотного «роботакси» (Robotaxi).

Маск сообщил в декабре 2023 года сотрудникам завода Tesla в Техасе, что расширение производства предприятия связано с созданием новой более дешевой модели следующего поколения NV9 и станет приоритетом на 2024 год.

Однако недавно проект был полностью лишен финансирования, и многие люди, участвовавшие в нем, были сокращены (около 14 тысяч человек) в рамках серии увольнений, последовавшей за снижением продаж электромобилей Tesla.

Поэтому теперь Маск решил сосредоточиться на создание в Техасе центра обработки данных для проекта «роботакси».

По словам людей, знакомых с проектом, он уже отстает от графика, и есть серьезные сомнения, что «роботакси» представят в августе 2024 года, как ранее обещал Маск.