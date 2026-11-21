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Ученые: GTA VI улучшает реакцию, скорость мышления и принятия решений
На следующий день после выхода GTA VI газета The Washington Post вспомнила о двух исследованиях видеоигр. В одном любители экшенов лучше узнавали повернутые фигуры, в другом новички после тренировки быстрее осваивали задания на зрительное восприятие и рабочую память. Саму GTA VI в этих работах не проверяли.
Весной 2019 года психологи Люблянского университета сравнили результаты 163 добровольцев в возрасте от 18 до 37 лет. В одну группу вошли 82 любителя экшенов, в другую — 81 человек почти без игрового опыта. Среди популярных игр участники называли Counter-Strike, Overwatch и прежние части Grand Theft Auto. Результаты вышли в журнале Cyberpsychology в 2022 году.
Пять часов в неделю были одним из условий отбора в группу игроков. Участники указывали в анкете, сколько времени уже проводят за экшенами. Исследователи не назначали им продолжительность игры.
В одном из тестов слева на экране появлялась объемная фигура, а справа — четыре похожие. Среди них нужно было найти две точные копии образца, повернутые под другим углом. На 20 таких задач давали шесть минут. Любители экшенов в среднем набрали 26,32 балла из 40, участники второй группы — 20,75.
В тесте на внимание игроки точнее следили за несколькими движущимися кружками сразу. А когда требовалось искать предметы то по цвету, то по форме, отвечали быстрее. При этом смена правила замедляла обе группы примерно одинаково. Причину различий установить трудно. Например, люди с хорошим пространственным мышлением могли изначально чаще выбирать экшены.
Чему научились новички за 45 часов игры
В эксперименте, о котором в 2021 году рассказал журнал Communications Biology, исследователи случайным образом распределили новичков по двум группам. Одни в сумме 45 часов играли в две части Call of Duty: Black Ops и в Half-Life 2. Другие столько же времени провели за симуляторами, среди которых были The Sims 3 и Zoo Tycoon.
Затем добровольцы учились различать наклон полос, которые на мгновение появлялись на экране. В задании на рабочую память они слушали буквы и следили за квадратом, отмечая, когда повторится буква или положение квадрата. Группа, которой достались шутеры, быстрее улучшала результаты в обоих заданиях. Как эти же люди осваивают навыки за пределами лаборатории, ученые не проверяли.
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