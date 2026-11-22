Ученые считали, что основной вклад самцов шмелей в жизнь гнезда такой же, как у пчел — они оплодотворяют королеву и этим все заканчивается. Оказалось, что шмели гораздо более многозадачные члены своего общества.

Ученые работали со шмелями вида Bombus impatiens (восточноамериканский шмель). Исследователи провели съемки гнезд шмелей термокамерой и оценили количество потомства и общее состояние гнезд насекомых. Оказалось, что самцы — хорошие няньки и грелки для своих детей. Детальное исследование опубликовано в Royal Society Open Science journal.

Ученые месяц наблюдали за гнездами шмелей с помощью тепловизоров. В эксперименте участвовали оплодотворенные королевы, заботящиеся о потомстве одни или сопровождаемые одним, тремя или пятью самцами, без рабочих самок шмелей.

Самцы на снимках явно выглядели грелками. Они находились над яйцами и личинками в «инкубационной позе»: сидели на расплоде, касаясь будущих шмелей грудной клеткой и разогревались, двигая мышцами, приводящими в движение крылья. Обычная температура самца — около 31 °C, самцы-наседки разогревались до 34,8 °C.

Такое поведение раньше широко не описывалось в литературе. Ученые воспринимали самцов шмелей как «летающие мешки со спермой»и не ожидали от них поведения наседок. Более того, высокие температуры могут ухудшать качество спермы, поэтому шмелям нужно разделять греющую потомство область и половые клетки. Оказалось, что самцы нагреваются слабее королев и это может быть связано с ограничениями для сохранения качества спермы.

Королевы в гнездах с самцами начинали откладывать яйца значительно быстрее: одинокая королева начинала процесс примерно на 15 день после оплодотворения, с одним самцом — на 11 день, с тремя — на восьмой, с пятью — на шестой. Расплод шмелей в присутствии теплых нянь увеличивался в полтора раза.

Снимки инкубационной области тепловизором: только королева, королева и один самец, королева и три самца, королева и пять самцов / Meghan Moore/UCR

Ученые внимание на то, что эксперимент проводили в лаборатории, в условиях далеких от естественных. Обычно гнездо шмелей начинается с оплодотворенной королевы и самок-рабочих. Более того, у самцов не было возможности улететь из гнезда. Исследователи рассказали, что в более скромном исследовании самцы заботились о потомстве даже в присутствии самок.

Исследователи пока не понимают, в чем выгода для самцов, а также как они ведут себя в реальных гнездах. Это вопрос для будущих исследований.

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Evgenia Vavilova 239 статей Пишет в основном о физике и химии, любит нанотехнологии, шестиугольники и утконосов.