NASA подготовило новый план на случай провала сертификации Starliner

NASA намерено расширить соглашение со SpaceX, чтобы обезопасить себя от риска того, что корабль Boeing — Starliner — так и не будет сертифицирован для полетов к Международной космической станции (МКС).

Экипаж корабля Crew Dragon компании SpaceX приближается к МКС / © NASA

В документе о закупках NASA сообщило о планах добавить к контракту со SpaceX еще шесть миссий на безальтернативной основе. При этом агентство собирается сразу заказать до трех из этих полетов, официально запустив подготовку к ним.

Последний раз NASA вносило изменения в контракт со SpaceX по программе коммерческих пилотируемых полетов в 2022 году, добавив пять миссий на сумму 1,4 миллиарда долларов. Тогда действие соглашения было продлено до миссии Crew-14. В настоящее время на МКС находится экипаж Crew-12.

NASA привело несколько причин для расширения контракта со SpaceX, большинство из которых связано с тем, что именно SpaceX остаётся единственной сертифицированной NASA системой доставки экипажей (Crew Transportation System, CTS) для полетов к станции.

«Необходимо поручить дополнительные постсертификационные миссии SpaceX в связи с недавним сокращением продолжительности экспедиций на МКС, техническими проблемами и задержками графика, с которыми столкнулась Boeing, распределением миссий между Boeing и SpaceX, прогнозами NASA относительно появления альтернативной системы CTS, а также сохраняющимися техническими трудностями по обеспечению надежной пилотируемой транспортной системы для полетов к МКС», — говорится в заявлении агентства.

Корабль Boeing CST-100 Starliner до сих пор не получил сертификацию для пилотируемых полетов. Беспилотная миссия Starliner-1 ожидалась в этом году, однако ее не оказалось в опубликованном ранее в мае графике пилотируемых и грузовых запусков NASA к станции. В ноябре 2024 года NASA и Boeing пересмотрели контракт по программе коммерческих экипажей, сократив число миссий с шести до четырех, включая Starliner-1, при этом сохранив опционы еще на два полета.

Добавление еще шести миссий к контракту обеспечит три года эксплуатации МКС при частоте одного полета каждые шесть месяцев. С учетом уже заключенных соглашений, охватывающих полеты вплоть до Crew-14 и рассчитанных до осени 2027 года, новое продление позволит поддерживать программу до конца 2030 года — срока, когда МКС планируется вывести из эксплуатации. Ранее NASA уже заявляло, что последняя пилотируемая экспедиция, вероятно, проведет на станции около года.