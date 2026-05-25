NASA подготовило новый план на случай провала сертификации Starliner
NASA подготовило новый план на случай провала сертификации Starliner
NASA намерено расширить соглашение со SpaceX, чтобы обезопасить себя от риска того, что корабль Boeing — Starliner — так и не будет сертифицирован для полетов к Международной космической станции (МКС).
В документе о закупках NASA сообщило о планах добавить к контракту со SpaceX еще шесть миссий на безальтернативной основе. При этом агентство собирается сразу заказать до трех из этих полетов, официально запустив подготовку к ним.
Последний раз NASA вносило изменения в контракт со SpaceX по программе коммерческих пилотируемых полетов в 2022 году, добавив пять миссий на сумму 1,4 миллиарда долларов. Тогда действие соглашения было продлено до миссии Crew-14. В настоящее время на МКС находится экипаж Crew-12.
NASA привело несколько причин для расширения контракта со SpaceX, большинство из которых связано с тем, что именно SpaceX остаётся единственной сертифицированной NASA системой доставки экипажей (Crew Transportation System, CTS) для полетов к станции.
«Необходимо поручить дополнительные постсертификационные миссии SpaceX в связи с недавним сокращением продолжительности экспедиций на МКС, техническими проблемами и задержками графика, с которыми столкнулась Boeing, распределением миссий между Boeing и SpaceX, прогнозами NASA относительно появления альтернативной системы CTS, а также сохраняющимися техническими трудностями по обеспечению надежной пилотируемой транспортной системы для полетов к МКС», — говорится в заявлении агентства.
Корабль Boeing CST-100 Starliner до сих пор не получил сертификацию для пилотируемых полетов. Беспилотная миссия Starliner-1 ожидалась в этом году, однако ее не оказалось в опубликованном ранее в мае графике пилотируемых и грузовых запусков NASA к станции. В ноябре 2024 года NASA и Boeing пересмотрели контракт по программе коммерческих экипажей, сократив число миссий с шести до четырех, включая Starliner-1, при этом сохранив опционы еще на два полета.
Добавление еще шести миссий к контракту обеспечит три года эксплуатации МКС при частоте одного полета каждые шесть месяцев. С учетом уже заключенных соглашений, охватывающих полеты вплоть до Crew-14 и рассчитанных до осени 2027 года, новое продление позволит поддерживать программу до конца 2030 года — срока, когда МКС планируется вывести из эксплуатации. Ранее NASA уже заявляло, что последняя пилотируемая экспедиция, вероятно, проведет на станции около года.
