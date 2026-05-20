В древнем городе нашли признаки «идеального» общества

В истории древних цивилизаций зачастую наблюдается одна закономерность: с расширением городов усиливался разрыв между бедными и состоятельными слоями населения. Однако изучение одного из наиболее значимых городов цивилизации долины Инда — Мохенджо-Даро — показало, что его развитие шло иначе. По мере роста города имущественное неравенство там не усиливалось, а, наоборот, снижалось.

На протяжении десятилетий историки придерживались мнения, что превращение небольших поселений в крупные города сопровождалось социальным и имущественным неравенством. Вместе с развитием городов формировалась элита — правители, жрецы и военные лидеры, которые сосредотачивали ресурсы и богатства в своих руках. Они жили намного роскошнее обычных людей.

Подобная картина характерна для многих древних цивилизаций. В Древнем Египте строили гигантские пирамиды для обожествленных фараонов. На Крите возводили огромные дворцовые комплексы, включая знаменитый Кносский дворец, который служил административным и культовым центром. В Месопотамии и других ранних государствах самые богатые и влиятельные люди со временем получали еще больше власти и ресурсов, из-за чего разрыв между бедными и богатыми становился все сильнее.

На этом фоне цивилизация долины Инда (Хараппская цивилизация) долго оставалась загадкой. Основные археологические источники, которые могут хоть что-то рассказать о древних народах долины Инда, — два города, Хараппа и Мохенджо-Даро, существовавшие четыре тысячи лет назад. Эти города расположены на территории современного Пакистана, ниже и выше по течению реки Инд.

Раскопки Хараппа и Мохенджо-Даро показали, что они были технологически развиты для своего времени, а их устройство тщательно продумано. Во многих домах имелись ванные комнаты и туалеты, соединенные с канализационными стоками. Водоснабжение обеспечивалось преимущественно через колодцы. Города отличались четкой планировкой построек, благодаря которой можно было легко найти любое сооружение. Исследователи говорят о высоком профессионализме древних архитекторов.

Во время исследования Мохенджо-Даро археологи обратили внимание, что в городе практически отсутствуют привычные признаки роскошной жизни правящей элиты. Археологи не нашли ни больших дворцов, ни богатых гробниц, ни огромных статуй, которые обычно возводили в других древних государствах в честь царей или важных людей.

Команда ученых под руководством Адама Грина (Adam Green) из Йоркского университета в Великобритании задалась вопросом: может ли отсутствие монументальных сооружений указывать на то, что в Мохенджо-Даро не сформировалась резко выраженная элита, а имущественное неравенство было относительно низким и со временем только сокращалось? Проще говоря, исследователи попытались проверить, всегда ли рост городов сопровождается усилением имущественного неравенства.

Чтобы разобраться в вопросе, Грин и его коллеги использовали данные археологических раскопок и реконструированные планы жилых домов Мохенджо-Даро. Это помогло сравнить размеры жилищ в разных районах древнего города и оценить распределение материального благосостояния между домохозяйствами. Собранные данные позволили проследить изменения городской инфраструктуры на протяжении длительного времени.

В археологии площадь и качество жилья рассматривают как один из важных индикаторов богатства и статуса по ряду причин. Во-первых, большие дома обычно требуют больше ресурсов и труда, что связано с более высоким уровнем достатка. Во-вторых, в таких домах чаще находят большое количество разнообразных предметов, которые показывают уровень жизни их владельцев.

Анализ показал, что по мере роста города разница между крупнейшими и самыми маленькими домами постепенно сокращалась. В поздний период существования Мохенджо-Даро дома перестали так сильно различаться по размеру. То есть уровень имущественного неравенства стал таким же низким, как в самых ранних земледельческих поселениях, где, по-видимому, все жили одинаково и сильного разделения на богатых и бедных не было.

Мохенджо-Даро и места раскопок / © Adam Green

По словам Грина, представители цивилизации долины Инда создавали совершенно иной тип города. Пока египтяне строили пирамиды для правителей, а жители Крита возводили масштабные дворцы, население Мохенджо-Даро вкладывало силы в практическую инфраструктуру. Там сосредоточились на строительстве сложных дренажных каналов из кирпича и на продуманной планировке улиц. Общественные блага в Мохенджо-Даро не оставались привилегией элиты, а распределялись среди большинства семей.

Особый интерес у исследователей вызвали знаменитые индские печати, которые использовали для торговли и деловых операций. В некоторых других древних государствах печати часто ассоциировались с высоким статусом и административной властью, но их могли использовать также писцы, купцы и зажиточные горожане. Однако в Мохенджо-Даро эти предметы находили в обычных жилых домах, что может указывать на более широкий доступ к инструментам торговли.

Надписи на печатях из долины Инда / © British Museum, Wikimedia

Исследователи отметили и другую важную особенность древнего общества. На огромной территории цивилизации долины Инда действовала единая система мер и весов. Это помогало поддерживать торговлю между жителями разных регионов.

Ученые пришли к выводу, что в период наименьшего социального расслоения продуктивность общества, вероятно, росла. Это ставит под сомнение распространенную гипотезу о том, что экономический рост всегда связан с усилением централизации власти.

Грин и его коллеги полагают, что равномерное распределение власти и богатства могло стать одной из причин долговременного существования цивилизации долины Инда. Город не только сохранял высокий уровень организации, но и поддерживал масштабное производство, торговлю и развитие инфраструктуры. Иначе говоря, когда у многих людей есть доступ к необходимому, общество становится гораздо спокойнее и стабильнее, чем в условиях резкого имущественного расслоения.

Научная работа опубликована в журнале Antiquity.

Игорь Байдов 560 статей Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.