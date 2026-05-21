21 мая, 08:55
Максим Абдулаев
Ученые выяснили, почему у тираннозавра такие маленькие лапки

Палеонтологи выяснили, почему у тираннозавра и других крупных хищных динозавров были непропорционально маленькие передние лапы. Математическое моделирование показало, что редукция конечностей не была генетической ошибкой или побочным эффектом роста тела. В ходе эволюции челюсти и череп хищников стали настолько массивными и мощными, что полностью взяли на себя задачу по поимке и умерщвлению крупной добычи, из-за чего передние конечности атрофировались за ненадобностью.

Майюнгазавр Majungasaurus — теропод с самыми маленькими передними лапами относительно размеров тела / © Primeval Artist / Wikimedia Commons

Образ тираннозавра рекса с его огромной пастью и смехотворно короткими передними лапками давно стал объектом шуток. Однако точно такие же атрофированные конечности независимо появились и у других гигантских теропод — например, у представителей семейств абелизаврид и кархародонтозаврид. Долгое время биологи объясняли эту особенность «отрицательной аллометрией». Считалось, что масса тела этих видов в процессе эволюции росла так быстро, что развитие конечностей просто не успевало за ней.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the Royal Society B, проверили эту гипотезу. Они собрали базу данных по 85 видам нептичьих теропод. Они разработали уникальный математический критерий — индекс прочности черепа (CRS). Формула учитывала соотношение высоты и длины головы, форму зубов, степень срастания костей и расчетную силу укуса животного. Затем ученые вычислили пропорции передних конечностей относительно размера черепа и прогнали массив данных через филогенетические модели, отражающие миллионы лет эволюции.

Выяснилось, что уменьшение лап коррелирует с индексом прочности черепа. Редукция конечностей возникала путем конвергентной эволюции как минимум в пяти разных линиях хищников-теропод.

Ключевым фактором стала экологическая гонка вооружений. Травоядные динозавры (завроподы) становились все больше, и хищникам приходилось менять тактику охоты. Они отказались от захвата жертвы передними лапами и перенесли всю энергию и мышечную массу в шею и челюсти, превратив череп в главное орудие охоты. Когда голова взяла на себя всю работу в схватке, лапы потеряли смысл и эволюционно «усохли», чтобы не мешать хищнику и не тратить лишние ресурсы организма.

Теорию аллометрии окончательно опровергли исключения из правил. Спинозавры, питавшиеся рыбой, были крупнее тираннозавров, однако их вытянутые крокодильи челюсти обладали низким показателем прочности (CRS) и не годились для дробления костей. Поскольку череп не мог, да и не нужен был, чтобы грызть крупную добычу, спинозавры сохранили огромные и мощные когтистые лапы. Аналогично, гигантские травоядные тероподы (такие как теризинозавры) вырастали до колоссальных размеров, но их лапы оставались длинными, а череп не таким крупным.

Авторы статьи, опубликованной в журнале Proceedings of the Royal Society B, отмечают, что тираннозавр не был абсолютным рекордсменом по размеру лап. Самые крошечные, почти исчезнувшие конечности были у маюнгазавра. Линия его предков эволюционировала на протяжении 113 миллионов лет, и у лап было гораздо больше времени, чтобы усохнуть до абсолютного минимума. Тираннозавриды прошли этот путь в ускоренном режиме всего за 15 миллионов лет.

Исследование доказывает, что крошечные лапки высших хищников мелового периода были не ошибкой развития, а адаптацией. Хищники настолько оптимизировали свой укус, что передние конечности просто стали рудиментом.

Максим Абдулаев
155 статей
Автор пишет про зоологию, палеонтологию и другие науки о живом. Интересуется тем, как люди исследуют мир.
Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
19 мая, 09:08
ИИМК РАН

Жители древней Ладоги питались трехметровыми осетрами

Команда археологов в составе младшего научного сотрудника Отдела славяно-финской археологии ИИМК РАН Натальи Григорьевой и археозоологов Института экологии растений и животных УрО РАН Ольги Бачуры и Татьяны Лобановой завершила комплексное исследование коллекции костей животных из раскопок поселения на Земляном городище Старой Ладоги (Ленинградская область). В ходе работы удалось проследить изменения системы хозяйства жителей на протяжении почти 10 веков.

ИИМК РАН
# археология
# история
# Ладога
# Рыба
20 мая, 12:45
Илья Гриднев

Снимки межзвездной кометы с орбиты Марса заставили астрономов пересмотреть ее историю

Китайский аппарат Tianwen-1, находясь на орбите Марса, снял 3I/ATLAS с редкого ракурса вне плоскости орбиты межзвездной кометы. Наблюдение и моделирование показали, что кому кометы заполняют крупные частицы размером в сотни микрометров, выбрасываемые с массовым расходом примерно тонна в секунду.

Астрономия
# кома
# кометы
# марс
# межзвездная комета
19 мая, 10:54
Андрей Серегин

Скандинавские петроглифы оказались свидетельствами регистрации браков

Археологи десятилетиями выясняли значение загадочных отпечатков ног, выбитых на скалах Скандинавии в бронзовом веке. Недавно ученые предложили новую интерпретацию: парные следы были древним способом скрепить отношения — от дружбы до брака.

Археология
# брак
# отпечатки
# петроглифы
# Скандинавия
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

Физика
# ближний инфракрасный диапазон
# зрение
# лазер
# сетчатка глаза
# фотоны
18 мая, 09:10
Лена

Ученые выяснили, почему большинство людей правши

Во всем мире во всех человеческих культурах около 90% людей пользуются преимущественно правой рукой. Такое поразительное единство практически всего человечества не имеет аналогов среди приматов и до сих пор остается эволюционной загадкой. Ученые проанализировали данные о более чем двух тысячах человекообразных обезьянах и выяснили, когда и почему праворукость стала популяционной тенденцией.

Биология
# генетика
# популяция
# праворукость
# эволюция
23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

Космонавтика
# космонавтика
# космос
# Россия
21 апреля, 20:03
Evgenia Vavilova

Физики выяснили, что электроника деградирует не по накопительному, а по квантовому механизму

Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.

Физика
# водород
# горячие электроны
# деградация
# полупроводники
# электроника
Комментарии

Дмитрий Kuрueнко
Дмитрий Kuрueнко
3 минуты назад
-
0
+
Оно и без моделирования понятно было, «отрицательная аллометрия» нужна только для обоснования этой работы:) Ну, и если бы у наших предков хвост отсыхал 113кк лет как у маюнгазавра... ... в общем, зачем то эти лапки были нужны...
