Ученые выяснили, почему у тираннозавра такие маленькие лапки
Палеонтологи выяснили, почему у тираннозавра и других крупных хищных динозавров были непропорционально маленькие передние лапы. Математическое моделирование показало, что редукция конечностей не была генетической ошибкой или побочным эффектом роста тела. В ходе эволюции челюсти и череп хищников стали настолько массивными и мощными, что полностью взяли на себя задачу по поимке и умерщвлению крупной добычи, из-за чего передние конечности атрофировались за ненадобностью.
Образ тираннозавра рекса с его огромной пастью и смехотворно короткими передними лапками давно стал объектом шуток. Однако точно такие же атрофированные конечности независимо появились и у других гигантских теропод — например, у представителей семейств абелизаврид и кархародонтозаврид. Долгое время биологи объясняли эту особенность «отрицательной аллометрией». Считалось, что масса тела этих видов в процессе эволюции росла так быстро, что развитие конечностей просто не успевало за ней.
Авторы исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the Royal Society B, проверили эту гипотезу. Они собрали базу данных по 85 видам нептичьих теропод. Они разработали уникальный математический критерий — индекс прочности черепа (CRS). Формула учитывала соотношение высоты и длины головы, форму зубов, степень срастания костей и расчетную силу укуса животного. Затем ученые вычислили пропорции передних конечностей относительно размера черепа и прогнали массив данных через филогенетические модели, отражающие миллионы лет эволюции.
Выяснилось, что уменьшение лап коррелирует с индексом прочности черепа. Редукция конечностей возникала путем конвергентной эволюции как минимум в пяти разных линиях хищников-теропод.
Ключевым фактором стала экологическая гонка вооружений. Травоядные динозавры (завроподы) становились все больше, и хищникам приходилось менять тактику охоты. Они отказались от захвата жертвы передними лапами и перенесли всю энергию и мышечную массу в шею и челюсти, превратив череп в главное орудие охоты. Когда голова взяла на себя всю работу в схватке, лапы потеряли смысл и эволюционно «усохли», чтобы не мешать хищнику и не тратить лишние ресурсы организма.
Теорию аллометрии окончательно опровергли исключения из правил. Спинозавры, питавшиеся рыбой, были крупнее тираннозавров, однако их вытянутые крокодильи челюсти обладали низким показателем прочности (CRS) и не годились для дробления костей. Поскольку череп не мог, да и не нужен был, чтобы грызть крупную добычу, спинозавры сохранили огромные и мощные когтистые лапы. Аналогично, гигантские травоядные тероподы (такие как теризинозавры) вырастали до колоссальных размеров, но их лапы оставались длинными, а череп не таким крупным.
Авторы статьи, опубликованной в журнале Proceedings of the Royal Society B, отмечают, что тираннозавр не был абсолютным рекордсменом по размеру лап. Самые крошечные, почти исчезнувшие конечности были у маюнгазавра. Линия его предков эволюционировала на протяжении 113 миллионов лет, и у лап было гораздо больше времени, чтобы усохнуть до абсолютного минимума. Тираннозавриды прошли этот путь в ускоренном режиме всего за 15 миллионов лет.
Исследование доказывает, что крошечные лапки высших хищников мелового периода были не ошибкой развития, а адаптацией. Хищники настолько оптимизировали свой укус, что передние конечности просто стали рудиментом.
Команда археологов в составе младшего научного сотрудника Отдела славяно-финской археологии ИИМК РАН Натальи Григорьевой и археозоологов Института экологии растений и животных УрО РАН Ольги Бачуры и Татьяны Лобановой завершила комплексное исследование коллекции костей животных из раскопок поселения на Земляном городище Старой Ладоги (Ленинградская область). В ходе работы удалось проследить изменения системы хозяйства жителей на протяжении почти 10 веков.
Китайский аппарат Tianwen-1, находясь на орбите Марса, снял 3I/ATLAS с редкого ракурса вне плоскости орбиты межзвездной кометы. Наблюдение и моделирование показали, что кому кометы заполняют крупные частицы размером в сотни микрометров, выбрасываемые с массовым расходом примерно тонна в секунду.
Археологи десятилетиями выясняли значение загадочных отпечатков ног, выбитых на скалах Скандинавии в бронзовом веке. Недавно ученые предложили новую интерпретацию: парные следы были древним способом скрепить отношения — от дружбы до брака.
В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.
При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.
Во всем мире во всех человеческих культурах около 90% людей пользуются преимущественно правой рукой. Такое поразительное единство практически всего человечества не имеет аналогов среди приматов и до сих пор остается эволюционной загадкой. Ученые проанализировали данные о более чем двух тысячах человекообразных обезьянах и выяснили, когда и почему праворукость стала популяционной тенденцией.
В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.
В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.
Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
21 Сентября, 2016
Допинг: быстрее, выше, сильнее
9 Ноября, 2013
10 мифов из социальных сетей 2013 года
4 Апреля, 2016
Топ самых дорогих серийных авто
19 Октября, 2021
Атлас всего, или Охота на темную энергию
18 Мая, 2014
10 загадок Солнечной системы
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии