Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Китай установил мировой рекорд, проведя 537-дневные испытания материалов в глубинах океана
Китай успешно завершил первые в мире 537-дневные испытания материалов на коррозионную стойкость на глубине 10 000 метров. Об этом сообщила Китайская государственная судостроительная корпорация.
Этот эксперимент стал новым мировым рекордом по продолжительности непрерывных глубоководных испытаний непосредственно в естественной морской среде. Достижение считается важным прорывом для китайских технологий подводных исследований: страна перешла от простого освоения экстремальных глубин к полноценному контролю над длительными циклами испытаний.
В отличие от лабораторных симуляций, глубоководные испытания предполагают размещение научного оборудования прямо на дне океана без подъема образцов на поверхность. Это позволяет сохранить естественные физико-химические условия среды и получить максимально достоверные данные.
Главной задачей 537-дневной программы стало изучение того, как различные материалы и защитные покрытия выдерживают длительное воздействие сверхглубоководной среды.
Поднятые со дна образцы предоставили исследователям крайне редкие данные о поведении материалов в реальных условиях 10-километровой океанической глубины.
«Материалы, проведшие 537 дней на глубине 10 000 метров, демонстрируют заметные различия в зависимости от типа покрытия: одни сохранились практически без изменений, тогда как другие подверглись серьезной коррозии», — сообщил корреспондент китайского телеканала China Media Group Ли Нин, осматривавший извлеченные образцы.
Заместитель директора 725-го исследовательского института CSSC Ляо Чжицяня пояснил, что испытательная платформа включала широкий набор материалов: черные и цветные металлы, функциональные покрытия, жертвенные аноды, а также неметаллические плавучие материалы.
По словам Ляо Чжицяня, собранные данные помогут лучше понять, как материалы ведут себя в течение длительного времени в реальных условиях океанских глубин. Это позволит создавать более точные антикоррозионные решения и эффективнее прогнозировать срок службы подводной инфраструктуры. Кроме того, в ходе проекта были разработаны новые защитные покрытия для оборудования, используемого в глубоководной добыче нефти и полезных ископаемых.
725-й исследовательский институт CSSC также использовал данные миссии для модернизации собственной системы моделирования глубоководных условий. Эта система воспроизводит экстремальную среду океанских глубин с помощью высоконапорных камер и технологий контроля параметров в реальном времени. Сопоставление лабораторных результатов с реальными данными, полученными на глубине 10 000 метров, позволяет значительно повысить точность моделирования и улучшить будущие инженерные разработки.
Этот эксперимент считается важным этапом для стратегических программ Китая в области глубоководных исследований, подводной добычи полезных ископаемых, а также освоения нефтегазовых ресурсов океана.
Ученые собрали одну из самых полных «карт» возможных следов внеземных цивилизаций — от загадочных объектов на земной орбите до гигантских мегаструктур вокруг звезд. Вместо ожидания радиосигнала авторы обзора предложили искать любые технологические отпечатки развитых цивилизаций, некоторые из которых могут сохраняться миллионы лет.
В мае Пентагон опубликовал архив документов, которые ведомство назвало «новыми, никогда ранее не публиковавшимися файлами» о неопознанных аномальных явлениях. Министерство назвало это историческим шагом в сторону открытости. Однако эксперты отметили, что выпуск породил больше вопросов, чем ответов.
25 мая отмечается Всемирный день щитовидной железы. Этот небольшой орган незаметно управляет обменом веществ, работой сердца и мозга. Однако его истинные возможности гораздо шире, чем принято считать. Ученый Пермского Политеха рассказал, почему щитовидку называют древним фильтром, как она помогает адаптироваться к холоду и жаре и каким образом она напрямую задает ритм сердца.
Команда археологов в составе младшего научного сотрудника Отдела славяно-финской археологии ИИМК РАН Натальи Григорьевой и археозоологов Института экологии растений и животных УрО РАН Ольги Бачуры и Татьяны Лобановой завершила комплексное исследование коллекции костей животных из раскопок поселения на Земляном городище Старой Ладоги (Ленинградская область). В ходе работы удалось проследить изменения системы хозяйства жителей на протяжении почти 10 веков.
Темные атомы: астрофизики предложили объяснение загадки тридцатилетних наблюдений в итальянской лаборатории
Астрофизики Южного федерального университета предложили объяснение одной из самых интригующих загадок современной физики — годичных колебаний сигнала в детекторе DAMA/LIBRA, который вот уже почти тридцать лет регистрирует странные сигналы в подземной лаборатории Гран-Сассо в Италии, интерпретируемые как взаимодействие частиц темной материи с обычным веществом.
Палеонтологи выяснили, почему у тираннозавра и других крупных хищных динозавров были непропорционально маленькие передние лапы. Математическое моделирование показало, что редукция конечностей не была генетической ошибкой или побочным эффектом роста тела. В ходе эволюции челюсти и череп хищников стали настолько массивными и мощными, что полностью взяли на себя задачу по поимке и умерщвлению крупной добычи, из-за чего передние конечности атрофировались за ненадобностью.
В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.
Релиз довольно неожиданно перенес время образования протонов и нейтронов в более раннее прошлое Вселенной. К сожалению, из его текста осталось неясным научное обоснование таких фундаментальных изменений в космологии. Также он резко передвинул в прошлое и момент возникновения реликтового излучения.
При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
24 Апреля, 2021
Великое злодеяние: психология геноцида
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии