Китай установил мировой рекорд, проведя 537-дневные испытания материалов в глубинах океана

Китай успешно завершил первые в мире 537-дневные испытания материалов на коррозионную стойкость на глубине 10 000 метров. Об этом сообщила Китайская государственная судостроительная корпорация.

Исследовательское судно проводит операции в море / © CMG

Этот эксперимент стал новым мировым рекордом по продолжительности непрерывных глубоководных испытаний непосредственно в естественной морской среде. Достижение считается важным прорывом для китайских технологий подводных исследований: страна перешла от простого освоения экстремальных глубин к полноценному контролю над длительными циклами испытаний.

Исследователи извлекают тестовые образцы / © CMG

В отличие от лабораторных симуляций, глубоководные испытания предполагают размещение научного оборудования прямо на дне океана без подъема образцов на поверхность. Это позволяет сохранить естественные физико-химические условия среды и получить максимально достоверные данные.

Главной задачей 537-дневной программы стало изучение того, как различные материалы и защитные покрытия выдерживают длительное воздействие сверхглубоководной среды.

Поднятые со дна образцы предоставили исследователям крайне редкие данные о поведении материалов в реальных условиях 10-километровой океанической глубины.

«Материалы, проведшие 537 дней на глубине 10 000 метров, демонстрируют заметные различия в зависимости от типа покрытия: одни сохранились практически без изменений, тогда как другие подверглись серьезной коррозии», — сообщил корреспондент китайского телеканала China Media Group Ли Нин, осматривавший извлеченные образцы.

Заместитель директора 725-го исследовательского института CSSC Ляо Чжицяня пояснил, что испытательная платформа включала широкий набор материалов: черные и цветные металлы, функциональные покрытия, жертвенные аноды, а также неметаллические плавучие материалы.

По словам Ляо Чжицяня, собранные данные помогут лучше понять, как материалы ведут себя в течение длительного времени в реальных условиях океанских глубин. Это позволит создавать более точные антикоррозионные решения и эффективнее прогнозировать срок службы подводной инфраструктуры. Кроме того, в ходе проекта были разработаны новые защитные покрытия для оборудования, используемого в глубоководной добыче нефти и полезных ископаемых.

725-й исследовательский институт CSSC также использовал данные миссии для модернизации собственной системы моделирования глубоководных условий. Эта система воспроизводит экстремальную среду океанских глубин с помощью высоконапорных камер и технологий контроля параметров в реальном времени. Сопоставление лабораторных результатов с реальными данными, полученными на глубине 10 000 метров, позволяет значительно повысить точность моделирования и улучшить будущие инженерные разработки.

Этот эксперимент считается важным этапом для стратегических программ Китая в области глубоководных исследований, подводной добычи полезных ископаемых, а также освоения нефтегазовых ресурсов океана.