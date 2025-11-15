  • Добавить в закладки
15 ноября, 19:47
Редакция Naked Science
Тихий герой индустрии: что такое графит?

Научный журналист и член редсовета Naked Science Егор Быковский беседует с представителем научного дивизиона госкорпорации «Росатом» Артуром Гареевым о графите — что это за материал, каковы его ключевые свойства и области применения и почему сегодня к нему приковано столько внимания.

# графен
# графит
# материалы
# Россия
# технологии
# физика твердого тела
# химия
Высокотехнологичным отраслям экономики нужны композиционные и гибридные материалы — от нагревателей до ростовых тиглей. Здесь особенно востребованы графиты и гибриды на их основе: графиты с минимальными коэффициентами термического расширения, графиты с покрытиями из карбида тантала. Сейчас такие материалы в большом дефиците, тогда как радиоэлектронная промышленность остро в них нуждается.

Как сделать композиционные материалы лучше? Можно ли просто все просчитать на суперкомпьютерах — или они уже близки к своим пределам? На практике целиком создать композит в вычислительном эксперименте нельзя: есть физико-химические эффекты, которые не удается корректно смоделировать. Технологию совмещения матрицы и наполнителя все равно приходится отрабатывать в лаборатории. Тем не менее пространство для улучшений остается: появляются новые классы волокон и новые типы матриц.

В новом подкасте Naked Science представитель научного дивизиона госкорпорации «Росатом» Артур Гареев и научный журналист, член редсовета Naked Science Егор Быковский обсуждают, зачем современной промышленности нужен графит и материалы на его основе, как за последние десятилетия была практически разрушена графитовая отрасль, почему сегодня она снова выходит на первый план и что нужно, чтобы быстро восстановить ее потенциал.

© YouTube, Naked Science

Комментарии

Написать комментарий

Последние комментарии

Любовь С.
9 минут назад
Руслан, 23,6 миллиона световых лет – это расстояние, а не скорость. Сверхновая вспыхнула в спиральной галактике 23,6 миллиона лет назад и свет от нее

Астрономы впервые наблюдали сверхновую через 26 часов после вспышки

Руслан Гумбатов
21 минута назад
Это прорыв в науке! Получается - скорость ударной волны в 23,6 миллионов раз выше скорости света!

Астрономы впервые наблюдали сверхновую через 26 часов после вспышки

Любовь С.
48 минут назад
Alexandr, На нашем сайте много статей по интересующим вас темам, если будут конкретные вопросы, задавайте

Астрономы впервые наблюдали сверхновую через 26 часов после вспышки

Alexandr Rubchenkov
1 час назад
Любовь, я интересуюся, Атласом и вспышкой, сверх новой, можите, хоть что подсказать, я могу вам ответ в столице дать при встрече на следующей неделе.

Астрономы впервые наблюдали сверхновую через 26 часов после вспышки

Alexandr Rubchenkov
1 час назад
Любовь, расскажи, подробнее, я иммею возножность сам моделииоаать то, что происходит даже со слов и с любой стороны, это трудно, многим представтть,

Астрономы впервые подсчитали количество пригодных для жизни экзопланет с помощью статистического метода

Николай Цыгикало
2 часа назад
Sam, да, плазма, как любое сложное физическое явление, имеет много описаний и категорий. В примере с "пополам" хотел показать именно вопрос выбора

Огонь спуска с орбиты: миф о трении и вопрос с плазмой

Николай Цыгикало
2 часа назад
Любовь, всегда к вашим услугам. Ударная волна иногда и движет вещество, но это обычно происходит в двух видах, не имеющих отношения к описываемому в

Астрономы впервые наблюдали сверхновую через 26 часов после вспышки

Aleksandr Porotikov
2 часа назад
Россия опять в ЖОП что ли?

Рейтинг стран с самым высоким ростом ВВП в 2025 году

Michael Scott
2 часа назад
200 млн лет, а-ха-ха, то есть мяу. Если всё будет идти как идёт сейчас, человечеству осталось не так много — максимум каких-нибудь лет 200. Это не я

Авмерика или Амазия: будущий суперконтинент Земли определит ее обитаемость

JackDaniels
2 часа назад
Ни одной европейской страны... Сразу видно, российский сайт с тупыми статистиками)

Рейтинг стран с самым высоким ростом ВВП в 2025 году

Sam Dowson
3 часа назад
"Если в потоке пополам плазмы и газа, это плазма или газ?" - в каком-то учебнике про 4е агрегатное состояние писали так: плазма бывает

Огонь спуска с орбиты: миф о трении и вопрос с плазмой

Мастер Чиф
3 часа назад
Иван, Википедия помойка .

Россия начнет строить свой токамак уже в 2027 году

Любовь С.
3 часа назад
Николай, Большое спасибо за подробный и полезный комментарий! Формулировка действительно была неаккуратной, из-за чего могло показаться, будто

Астрономы впервые наблюдали сверхновую через 26 часов после вспышки

nemezzz@mail.ru
3 часа назад
Андрей, пидоОРК пукинский,ты рамсы попутал,мразота...

Рейтинг стран с самым высоким ростом ВВП в 2025 году

Николай Цыгикало
3 часа назад
Ev, Ну почему же. Или только тяжёлые ракеты нужны для запусков? А что же тогда делать средним, лёгким и сверхлёгким ракетам? Краснеть от стыда за своё

Глава «Роскосмоса» сообщил, когда ждать первый пуск перспективной ракеты «Союз-5»

Ev An
4 часа назад
НОО и 17 тонн. Стыдно публиковать такие цифры в 2025 году

Глава «Роскосмоса» сообщил, когда ждать первый пуск перспективной ракеты «Союз-5»

Николай Цыгикало
4 часа назад
Картинка, как по мне, совершенно не имеет отношения к описанной истории. Непонятен бурый диск: это что такое? И вырастающие из него вверх и вниз

Астрономы впервые наблюдали сверхновую через 26 часов после вспышки

Ван Хельсинг
4 часа назад
Только 7 из 100 додумались до логотипа

Абстрактные символы на древнеримских чашах оказались «логотипами» мастерских

Николай
6 часов назад
Наблюдали через 26 часов и 70 000 000 световых лет, практически свежий хлапок.

Астрономы впервые наблюдали сверхновую через 26 часов после вспышки

Edil Edil
6 часов назад
Профессии становятся слишком сложными ? - Они становятся более дифференцированными, И простых профессий больше, чем сложных. Одних трудящихся

Будущее, которое вам не понравится: пять вероятных сценариев

