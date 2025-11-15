Тихий герой индустрии: что такое графит?

Научный журналист и член редсовета Naked Science Егор Быковский беседует с представителем научного дивизиона госкорпорации «Росатом» Артуром Гареевым о графите — что это за материал, каковы его ключевые свойства и области применения и почему сегодня к нему приковано столько внимания.

Высокотехнологичным отраслям экономики нужны композиционные и гибридные материалы — от нагревателей до ростовых тиглей. Здесь особенно востребованы графиты и гибриды на их основе: графиты с минимальными коэффициентами термического расширения, графиты с покрытиями из карбида тантала. Сейчас такие материалы в большом дефиците, тогда как радиоэлектронная промышленность остро в них нуждается.

Как сделать композиционные материалы лучше? Можно ли просто все просчитать на суперкомпьютерах — или они уже близки к своим пределам? На практике целиком создать композит в вычислительном эксперименте нельзя: есть физико-химические эффекты, которые не удается корректно смоделировать. Технологию совмещения матрицы и наполнителя все равно приходится отрабатывать в лаборатории. Тем не менее пространство для улучшений остается: появляются новые классы волокон и новые типы матриц.

В новом подкасте Naked Science представитель научного дивизиона госкорпорации «Росатом» Артур Гареев и научный журналист, член редсовета Naked Science Егор Быковский обсуждают, зачем современной промышленности нужен графит и материалы на его основе, как за последние десятилетия была практически разрушена графитовая отрасль, почему сегодня она снова выходит на первый план и что нужно, чтобы быстро восстановить ее потенциал.

