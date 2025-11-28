  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
28 ноября, 11:57
НИТУ МИСИС
14

Как удешевить металлургию: ученые нашли новый способ переработки мелкодисперсных отходов

❋ 4.7

Исследователи Университета МИСИС предложили новый подход к переработке мелкодисперсных отходов коксохимического производства в высокопрочные брикеты с улучшенными свойствами. В перспективе метод позволит возвращать вторсырье в производственный цикл и создавать из него твердое топливо для доменного и ферросплавного производств.

НИТУ МИСИС
# материалы
# металлургия
# отходы
# переработка отходов
# технологии
Внешний вид брикетов до испытания на прочность при сбрасывании / © Пресс-служба НИТУ МИСИС

Коксохимическая промышленность нуждается в новых методах утилизации мелкодисперсных отходов — коксовой и угольной мелочи, которые образуются на разных этапах производства. Их использование в классических коксовых батареях ограничено из-за ухудшения газопроницаемости шихты: плотный слой мелких частиц мелочи препятствует свободному выходу летучих веществ, образующихся при нагреве, что может приводить к операционным сбоям и повреждению печи. 

Существующие технологии брикетирования, такие как валковое прессование, не позволяют достичь показателей качества, необходимых для доменного процесса, — высокой прочности после реакции (CSR) и низкой реакционной способности (CRI). Эти показатели определяют, насколько долго и эффективно кокс будет выполнять свои функции в доменной печи: выдерживать механические нагрузки и медленно реагировать с газами, обеспечивая стабильный ход плавки. Для решения этой задачи ученые НИТУ МИСИС разработали разработали технологию брикетирования методом жесткой вакуумной экструзии для подготовки шихты. Результаты исследования опубликованы в журнале «Кокс и химия».

«Метод жесткой экструзии позволяет целенаправленно формировать вязко-пластичную структуру брикета, что меняет характер его разрушения: вместо хрупкого раскалывания происходит упругая деформация. Это обеспечивает повышенную механическую и ударную стойкость. Именно эти характеристики предотвращают разрушение брикетов при погрузо-разгрузочных работах и перевозках, гарантируя их доставку до потребителя без потерь качества и образования мелочи», — рассказал Айтбер Бижанов, ведущий эксперт кафедры функциональных наносистем и высокотемпературных материалов НИТУ МИСИС.

Внешний вид брикетов после испытания на прочность при сбрасывании / © Пресс-служба НИТУ МИСИС

Для брикетов из коксовой мелочи, полученных методом экструзией, параметры CSR и CRI составили 20 и 45,6 процента соответственно, что значительно превосходит показатели промышленно производимых валковых брикетов из коксовой мелочи. Коксовые брикеты экструзии могут эффективно применяться при выплавке ферросплавов.

Технология также эффективна для частичного брикетирования угольной шихты, что способствует увеличению насыпной плотности и улучшению качества конечного кокса.

Новый подход также позволяет снизить расход связующих материалов по сравнению с валковым брикетированием. Например, для достижения сопоставимой прочности экструдированных брикетов требуется пять-шесть процентов связующего, тогда как в валковых брикетах его содержание достигает 15 процентов. 

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
НИТУ МИСИС
95 статей
Университет науки и технологий МИСИС — это ведущий вуз в области создания, внедрения и применения новых технологий и материалов; первый в стране, получивший статус «Национального исследовательского технологического университета». Первое место в России и ТОП-100 в мире в рейтинге QS Materials Science за 2023 год. В университете действуют 45 научно-исследовательских лабораторий и 3 научных центра мирового уровня. В состав НИТУ МИСИС входят 8 институтов, 4 филиала в России и 2 за рубежом.
Показать больше
НИТУ МИСИС
# материалы
# металлургия
# отходы
# переработка отходов
# технологии
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
28 Ноя
Бесплатно
Что общего у автомагистралей с египетскими мумиями?
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
28 Ноя
Бесплатно
Слова, строящие мосты
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
28 Ноя
750
Взаимодействие аллелей одного гена. Взаимодействие генов
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
29 Ноя
Бесплатно
Русские в Калифорнии и на Аляске
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
29 Ноя
Бесплатно
На пути к искусственной гравитации
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
29 Ноя
Бесплатно
Да никто в Москве так не говорит!
ВДНХ
Москва
Лекция
29 Ноя
1000
Следы забытых богов Древней Греции
Medio Modo
Москва
Лекция
29 Ноя
1300
Черная дыра: от рождения до полного исчезновения
Medio Modo
Санкт-Петербург
Лекция
29 Ноя
1000
Остеопатическая медицина: островок в океане иллюзий
ВСмысле
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
27 ноября, 11:05
Игорь Байдов

Каменные идолы острова Пасхи оказались результатом соперничества независимых общин

Долгое время ученые полагали, что сотни гигантских статуй на острове Пасхи создали представители местной общины под руководством одного вождя. Однако авторы нового исследования поставили эту гипотезу под сомнение. Детальная трехмерная карта главного каменного карьера острова указала на более сложную картину. Вероятно, монументы были плодом творчества и соперничества небольших независимых групп.

Антропология
# остров Пасхи
# Полинезия
# статуи
26 ноября, 12:39
Игорь Байдов

Налоги на урожай, а не сельское хозяйство в целом, подтолкнули людей к созданию первых государств

Что стало настоящим фундаментом власти — умение обрабатывать землю или контроль над некоторыми культурными растениями? Авторы нового исследования пришли к выводу, что появление первых крупных сообществ и государств зависело не от земледелия в целом, а от выращивания определенных злаков. Эти культуры было легко хранить и, еще важнее, невероятно просто облагать налогом, что и дало толчок появлению цивилизации.

История
# земледелие
# зерновые культуры
# письменность
# сельское хозяйство
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
26 ноября, 16:18
ФизТех

Тайная архитектура пьезокерамики: как атомная симметрия породила уникальные свойства материалов

Коллектив российских ученых из МИРЭА — Российского технологического университета, Центра фотоники двумерных материалов МФТИ, Института металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН и ряда других ведущих научных центров провел глубокое исследование кристаллической структуры широко используемых пьезоэлектрических материалов на основе цирконата-титаната свинца. Используя метод рентгеноструктурного анализа, исследователи впервые смогли в деталях установить, как небольшие химические добавки кардинально меняют фазовый состав керамики и напрямую определяют ее электрофизические характеристики. Это открывает путь к целенаправленному дизайну «умных» материалов с заранее заданными свойствами для передовой электроники и сенсорики.

ФизТех
# атомная структура
# керамика
# кристаллическая решетка
# материал
# пьезоэлектрика
# структура
27 ноября, 11:05
Игорь Байдов

Каменные идолы острова Пасхи оказались результатом соперничества независимых общин

Долгое время ученые полагали, что сотни гигантских статуй на острове Пасхи создали представители местной общины под руководством одного вождя. Однако авторы нового исследования поставили эту гипотезу под сомнение. Детальная трехмерная карта главного каменного карьера острова указала на более сложную картину. Вероятно, монументы были плодом творчества и соперничества небольших независимых групп.

Антропология
# остров Пасхи
# Полинезия
# статуи
20 ноября, 13:12
Полина Меньшова

Анализ 2430 языков показал сходства и различия их правил грамматики

Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.

Психология
# грамматика
# лингвистика
# морфология
# синтаксис
# языки
8 ноября, 18:29
Адель Романова

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
12 ноября, 10:47
Максим Абдулаев

Бактерии со сломанными жгутиками поплыли вперед на собственных продуктах жизнедеятельности

Ученые открыли новый, ранее неизвестный способ передвижения бактерий по поверхностям, для которого не нужны жгутики. Эти микроорганизмы на краю колонии переваривают сахара, выделяют метаболиты и создают осмотическое давление. Оно вызывает микроскопическое «цунами», и на нем бактерии катятся вперед.

Биология
# бактерии
# жгутики
# локомоция
# микробиология
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 65

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно