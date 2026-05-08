Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
8 мая, 13:51
До и после: легендарные кадры первого полета в космос показали в хорошем качестве

Современные съемки космических программ сильно отличаются по качеству и разрешению от архивных записей прошлого. Режиссер Ярослав Кинчин с помощью нейросети показал, как бы сейчас выглядел первый полет человека в космос.

«Первый рейс к звездам»/ © «Моснаучфильм», Ярослав Кинчин
«Первый рейс к звездам»/ © «Моснаучфильм», Ярослав Кинчин

С помощью нейросети Nano Banana автор ролика показал, каким бы мы увидели Юрия Гагарина сегодня. Кинчин использовал кадры из фильма «Первый рейс к звездам». 

На видео события 12 апреля 1961 года на миг замирают, словно переносясь в наше время. ИИ-сервис повысил детализацию архивных кадров, сделав их похожими на современные документальные съемки.

Комментарии

Популярные По порядку
7 Комментариев
Игорь Филатов
Игорь Филатов
4 минуты назад
I4 Xiaomi
I4 Xiaomi
6 часов назад
Николай Цыгикало
Николай Цыгикало
8 часов назад
    Питон Удав
    Питон Удав
    7 часов назад
      Николай Цыгикало
      Николай Цыгикало
      7 часов назад
      Alex Smith
      Alex Smith
      7 часов назад
      Олег
      Олег
      7 часов назад
