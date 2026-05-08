Крупнейшие страны-производители кофе в мире: наглядный рейтинг в одной инфографике
Крупнейшие страны-производители кофе в мире: наглядный рейтинг в одной инфографике
Бразилия, как ожидается, сохранит статус крупнейшего производителя кофе в мире в 2026 году, еще сильнее увеличив отрыв от конкурентов на фоне продолжающегося роста мирового спроса — несмотря на климатические проблемы и нестабильность поставок в ключевых регионах выращивания.
Согласно данным Международной сельскохозяйственной службы Министерства сельского хозяйства США (USDA), Международной кофейной организации, а также аналитических платформ Colipse Coffee и StatRanker, объем производства кофе в Бразилии в 2025 году достиг примерно 63 миллионов мешков по 60 килограммов каждый. Это более чем вдвое превышает показатели Вьетнама, который занимает второе место с 30,8 миллиона мешков.
Экспорт Бразилии также останется крупнейшим в мире — страна планирует поставить в 2026 году на мировой рынок свыше 40 миллионов мешков кофе, еще раз подтвердив свою роль основы глобальной кофейной индустрии.
Сегодня на Бразилию приходится около трети мирового производства кофе. Страна остается главным поставщиком арабики — сорта, широко используемого в премиальных кофейных смесях и эспрессо.
Вьетнам, занимающий второе место, рассчитывает экспортировать около 27,9 миллиона мешков, главным образом за счет робусты. Этот сорт содержит больше кофеина и активно используется при производстве растворимого кофе. На фоне роста цен на арабику мировой спрос на робусту продолжает увеличиваться.
Третье место занимает Колумбия с производством 13,8 миллиона мешков. Далее следуют Индонезия и Эфиопия — историческая родина кофе — с объемами 12,45 и 11,56 миллиона мешков соответственно.
В Африке все заметнее усиливает позиции Уганды, где производство кофе, по оценкам USDA, приблизится к 6,9 миллиона мешков.
Интересной особенностью статистики стало то, что такие страны, как Индия, Гондурас и Перу, могут экспортировать больше кофе, чем произведут. По словам аналитиков, подобная ситуация возможна благодаря переходящим запасам прошлых урожаев, реэкспорту и выводу на рынок ранее накопленных резервов.
Мировая кофейная индустрия в последние годы сталкивается с растущим давлением из-за экстремальных погодных явлений, связанных с изменением климата. Бразилия пережила серьезные засухи и заморозки в период с 2021 по 2023 год. Аналогичные проблемы затронули и Вьетнам с Колумбией, где изменение режима осадков негативно сказалось на урожайности.
Международная кофейная организация неоднократно предупреждала, что климатическая нестабильность становится одной из главных долгосрочных угроз для мировых регионов выращивания кофе — особенно для арабики, крайне чувствительной к изменению температуры.
Несмотря на риски для поставок, мировое потребление кофе продолжает уверенно увеличиваться.
USDA прогнозирует дальнейший рост спроса в странах Азии и на развивающихся рынках, тогда как Европа и Северная Америка по-прежнему остаются крупнейшими потребителями кофе в мире.
По мнению отраслевых аналитиков, именно сокращение предложения и погодные проблемы стали одной из причин высоких мировых цен на кофе в последние два года.
В целом ситуация показывает, насколько сильно мировой рынок кофе по-прежнему зависит от ограниченного числа стран-производителей — и как все более серьезные климатические риски могут повлиять на будущее одной из самых востребованных сельскохозяйственных культур на планете.
