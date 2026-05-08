  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Юлия Николаева
Юлия Николаева
8 мая, 07:44
Рейтинг: +113
Посты: 198

Крупнейшие страны-производители кофе в мире: наглядный рейтинг в одной инфографике

Бразилия, как ожидается, сохранит статус крупнейшего производителя кофе в мире в 2026 году, еще сильнее увеличив отрыв от конкурентов на фоне продолжающегося роста мирового спроса — несмотря на климатические проблемы и нестабильность поставок в ключевых регионах выращивания.

Сообщество
# Бразилия
# инфографика
# кофе
# Рейтинги
# статистика
Крупнейшие страны-производители кофе в мире: наглядный рейтинг в одной инфографике / © World Visualized 
Крупнейшие страны-производители кофе в мире: наглядный рейтинг в одной инфографике / © World Visualized 

Согласно данным Международной сельскохозяйственной службы Министерства сельского хозяйства США (USDA), Международной кофейной организации, а также аналитических платформ Colipse Coffee и StatRanker, объем производства кофе в Бразилии в 2025 году достиг примерно 63 миллионов мешков по 60 килограммов каждый. Это более чем вдвое превышает показатели Вьетнама, который занимает второе место с 30,8 миллиона мешков.

Экспорт Бразилии также останется крупнейшим в мире — страна планирует поставить в 2026 году на мировой рынок свыше 40 миллионов мешков кофе, еще раз подтвердив свою роль основы глобальной кофейной индустрии.

Сегодня на Бразилию приходится около трети мирового производства кофе. Страна остается главным поставщиком арабики — сорта, широко используемого в премиальных кофейных смесях и эспрессо.

Вьетнам, занимающий второе место, рассчитывает экспортировать около 27,9 миллиона мешков, главным образом за счет робусты. Этот сорт содержит больше кофеина и активно используется при производстве растворимого кофе. На фоне роста цен на арабику мировой спрос на робусту продолжает увеличиваться.

Третье место занимает Колумбия с производством 13,8 миллиона мешков. Далее следуют Индонезия и Эфиопия — историческая родина кофе — с объемами 12,45 и 11,56 миллиона мешков соответственно.

В Африке все заметнее усиливает позиции Уганды, где производство кофе, по оценкам USDA, приблизится к 6,9 миллиона мешков.

Интересной особенностью статистики стало то, что такие страны, как Индия, Гондурас и Перу, могут экспортировать больше кофе, чем произведут. По словам аналитиков, подобная ситуация возможна благодаря переходящим запасам прошлых урожаев, реэкспорту и выводу на рынок ранее накопленных резервов.

Мировая кофейная индустрия в последние годы сталкивается с растущим давлением из-за экстремальных погодных явлений, связанных с изменением климата. Бразилия пережила серьезные засухи и заморозки в период с 2021 по 2023 год. Аналогичные проблемы затронули и Вьетнам с Колумбией, где изменение режима осадков негативно сказалось на урожайности.

Международная кофейная организация неоднократно предупреждала, что климатическая нестабильность становится одной из главных долгосрочных угроз для мировых регионов выращивания кофе — особенно для арабики, крайне чувствительной к изменению температуры.

Несмотря на риски для поставок, мировое потребление кофе продолжает уверенно увеличиваться.

USDA прогнозирует дальнейший рост спроса в странах Азии и на развивающихся рынках, тогда как Европа и Северная Америка по-прежнему остаются крупнейшими потребителями кофе в мире.

По мнению отраслевых аналитиков, именно сокращение предложения и погодные проблемы стали одной из причин высоких мировых цен на кофе в последние два года.

В целом ситуация показывает, насколько сильно мировой рынок кофе по-прежнему зависит от ограниченного числа стран-производителей — и как все более серьезные климатические риски могут повлиять на будущее одной из самых востребованных сельскохозяйственных культур на планете.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
08 Май
Бесплатно
Уроки космоса с Федором Юрчихиным
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
08 Май
Бесплатно
Освобождение Европы Красной армией в 1945 году: история Великой Отечественной войны
Российская государственная библиотека для молодежи
Москва
Лекция
09 Май
600
Могут ли гены определять сложное поведение?
Центр «Архэ»
Онлайн
Экскурсия
10 Май
850
Пулковская обсерватория в годы войны 1941-1945
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Лекция
10 Май
Бесплатно
Там, где живут драконы: китайская цивилизация от Желтого императора до наших дней
ВДНХ
Москва
Экскурсия
10 Май
Бесплатно
Стальные птицы Победы
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
11 Май
Бесплатно
Кайнозой: смертельные битвы
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
11 Май
800
Новости биологии: прорывы марта
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
12 Май
Бесплатно
Происхождение человеческих рас
ВДНХ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
7 мая, 14:25
Максим Абдулаев

Анализ ДНК позволил идентифицировать останки четырех моряков пропавшей полярной экспедиции «Эребуса» и «Террора»

Канадские исследователи идентифицировали останки четырех членов пропавшей полярной экспедиции Джона Франклина 1845 года, сравнив их ДНК с генетическим материалом современных потомков. Открытие решило полуторавековую загадку с переодетым матросом и помогло восстановить маршрут отступления экипажа по льдам. Выяснилось, что при эвакуации моряки разделились по кораблям, после чего бросили ослабевших товарищей в спасательных шлюпках.

Биология
# древняя днк
# Террор
# экспедиция Франклина
# Эребус
6 мая, 17:17
Александр Березин

Потомок поволжских немцев избежал болезни Альцгеймера благодаря лечению жарой

Во времена Екатерины II один из немецких колонистов в России мутировал, из-за чего все его потомки получали раннюю болезнь Альцгеймера. Теперь среди них появился первый, кого она не тронула, — по мнению ученых, благодаря жаре, которой он должен был подвергаться на работе.

Медицина
# болезнь Альцгеймера
# здоровье
# медицина
6 мая, 11:17
Редакция Naked Science

Астрономы открыли более тысячи «крылатых» галактик

Формирование и эволюция звездных систем кажутся понятными и предсказуемыми, а их строение строго подчиняется законам физики. Строение «крылатых» радиогалактик выбивается из общих правил. Их необычная форма не имеет однозначного объяснения и остается предметом споров для астрофизиков.

Астрономия
# галактики
# радиоастрономия
# радиогалактика
7 мая, 14:25
Максим Абдулаев

Анализ ДНК позволил идентифицировать останки четырех моряков пропавшей полярной экспедиции «Эребуса» и «Террора»

Канадские исследователи идентифицировали останки четырех членов пропавшей полярной экспедиции Джона Франклина 1845 года, сравнив их ДНК с генетическим материалом современных потомков. Открытие решило полуторавековую загадку с переодетым матросом и помогло восстановить маршрут отступления экипажа по льдам. Выяснилось, что при эвакуации моряки разделились по кораблям, после чего бросили ослабевших товарищей в спасательных шлюпках.

Биология
# древняя днк
# Террор
# экспедиция Франклина
# Эребус
4 мая, 11:05
Понамарева Валерия

Генетики подтвердили связь нейропсихиатрических расстройств с преимуществами или недостатками интеллекта

Генетика интеллекта сложна и связана с разными психоневрологическими состояниями. Оказалось, то, что повышает эрудицию, может ухудшать способность решать творческие задачи, — и наоборот. Причем паттерны этих связей уникальны для каждого диагноза.

Психология
# аутизм
# биполярное расстройство
# болезнь Альцгеймера
# интеллект
# психиатрия
# СДВГ
# шизофрения
2 мая, 16:26
Андрей Серегин

Кошелек римского воина отразил переход от монет к металлолому в поздней античности

Ученые давно сделали вывод о том, что в поздней Античности монеты перестали представлять собой цену как валюта, однако не было понятно когда именно это произошло. Новое исследование погребения римского воина из бельгийского форта Оденбург показало, в какой момент монеты стали цениться просто весом металла в кошельке.

Археология
# античность
# Валюта
# вес
# монеты
# Римская империя
23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

Космонавтика
# космонавтика
# космос
# Россия
10 апреля, 10:51
Татьяна Зайцева

Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды

Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.

Геология
# антарктида
# океан
# остров
# экспедиция
9 апреля, 08:30
Максим Абдулаев

У мумифицированной рептилии пермского периода сохранились кожа и хрящи

Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.

Палеонтология
# амниоты
# дыхание
# окаменелости
# пермский период
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Жители Британии бронзового века добывали медную руду с помощью костяных орудий

    7 мая, 18:06

  2. Новый вид длинношеих динозавров открыли в Бразилии при строительстве железнодорожного терминала

    7 мая, 17:07

  3. Вспышку хантавируса на круизном лайнере вызвал штамм, передающийся от человека к человеку

    7 мая, 16:07

  4. Исследователи запустили объемные спиновые волны с помощью лазерных импульсов

    7 мая, 15:55
Выбор редакции

Почему американцы возвращаются на Луну через полвека перерыва: видеоподкаст Naked Science

1 апреля, 19:36

Последние комментарии

aRTUR Ko
35 минут назад
Что там за телеское поместится в кубесат? Театральный бинокль?))

В России представили проект первой в мире распределенной космической солнечной обсерватории

Daniil Ka
51 минута назад
Анна, в точку)))

Рейтинг: старейшие государства мира

Рамиль Абидуллин
1 час назад
В вопросах изучения скифо-арийской и сарматской истории постоянно прослеживается политическая составляющая. Все хотят быть потомками ариев,

Генетики проследили источники формирования скифов и сарматов

Dmitriy
6 часов назад
А что будет если все эти новороты с камерами снести снайперскими выстрелами? Электронику наверно можно быстро вывести из строя

Китай принял на вооружение новый основной танк Type 100

Dmitriy
6 часов назад
Миллион человек на марсе это точно не при жизни маска произойдёт. Тем более гораздо проще освоить луну и добывать гелий3, который можно было

Стало известно, сколько получит Илон Маск после строительства колонии на Марсе

Дмитрий Кулешов
7 часов назад
666 вт в час на домохозяйство? Да им видно сам дьявол помогает...

Установлена крупнейшая в мире одиночная плавучая ветровая турбина: она сможет обеспечивать энергией до 24 000 домов

Андрей Григорьев
8 часов назад
Янтарь возрастом шесть лет и два года? Это скорее канифоль, а не янтарь.

Ученые впервые извлекли ДНК насекомых из смолы

Анна Романова
8 часов назад
Тиберий, то что палата№6 ваш дом это понятно, вы можете продолжать верить в другое, но факт уже остался фактом, позорьтесь дальше😉 это ваше кредо

Рейтинг: старейшие государства мира

Анна Романова
8 часов назад
Daniil, Тиберию бессмыслено что то говорить,кастрюля у него одета по самые пятки,он видимо как был присмыкающемся так на уровне биологического мусора

Рейтинг: старейшие государства мира

Анна Романова
8 часов назад
Тиберий, судя по вам вы как вышли из планктона так им и остались🤣

Рейтинг: старейшие государства мира

Григорий
9 часов назад
На а если бы не стройка, то и не открыли бы новый вид

Новый вид длинношеих динозавров открыли в Бразилии при строительстве железнодорожного терминала

Николай Исаев
9 часов назад
Ух, сколько умных слов я прочитал... Беда их пишущих в том, что они понятия не имеют, что на самом деле уже сделано в России... Я тоже, конечно, но

США собрались ставить на ракеты ядерные двигатели. Почему из этого ничего не выйдет и при чем тут «Роскосмос»?

Лана Пренципал
13 часов назад
А следы Туунбака нашли?

Анализ ДНК позволил идентифицировать останки четырех моряков пропавшей полярной экспедиции «Эребуса» и «Террора»

Sam Dowson
15 часов назад
Иван, Иван, единственный параметр, который я брал - это формула газа. Просто перебирал газы, а нейросети сами рассчитывали подходит он или нет

У малой планеты близ Плутона неожиданно нашли глобальную атмосферу

Питон Удав
15 часов назад
"Ранее считалось, что многие особенности, связанные с передвижением и образом жизни на суше, формировались уже после выхода животных из воды — под

Предки многоножек стали «сухопутными» до выхода на сушу 

Эрлик Руас
15 часов назад
В Африке детская смертность высокая, а продолжительность жизни низкая. В некоторых странах там 55 лет у мужчин всего. Так что рожают то они 4 детей,

Инфографика: распределение рождаемости по регионам

Noise Grain
16 часов назад
Дискуссии по поводу корректности обозначения сапиенсов из Африки почти всю статью "чернокожими" или "чёрными" разбиваются о строки: "Очевидно,

Лук и стрелы: как передовые технологии позволили чернокожим захватить Европу

Pavel Belov
16 часов назад
Плюс как-то не видел, чтоб добавляли, а вот 555555 - да, очень удобно. Сам так часто пишу с теми, кто поймёт.

Инфографика: как смеются в интернете люди по всему миру

Артём Шарыгин
16 часов назад
Александр, эта планета могла раньше быть по близости к солнцу, а потом с ней мог столкнуться какой-нибудь объект, и так планета оказалась там, где

У малой планеты близ Плутона неожиданно нашли глобальную атмосферу

Sanyasiebert
17 часов назад
Black, В вашем сообщении вы снова выделяете Россию как некое исключение, принижая другие страны. Но в России всё устроено так же, как и везде. Вы

Европейские производители поставили NASA корпус космической станции с коррозией

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Авторизуясь, вы даете согласие на обработку персональных данных и подтверждаете ознакомление с Политикой.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно