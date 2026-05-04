Слушатели узнают, почему жители Африки, Европы, Азии и Америки стали так непохожи друг на друга.

Все привыкли, что люди на разных континентах выглядят по-разному. Цвет кожи, разрез глаз, тип волос, черты лица — все это кажется естественным и само собой разумеющимся.

Но было ли так всегда? Существовали ли расы в прошлом? И если да — были ли они такими же, как сейчас? Когда и где впервые появились негроиды, австралоиды, европеоиды, монголоиды и американоиды? Какими путями двигались предки, расселяясь по планете? Палеоантрополог, кандидат биологических наук Станислав Дробышевский расскажет, почему жители Африки, Европы, Азии и Америки стали так непохожи друг на друга.

