Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
ИИ сочинил более смешные подписи к интернет-мемам, чем люди
Новое исследование показало, что нейросети лучше людей справились с созданием подписей к популярным интернет-мемам. Сгенерированные ИИ варианты в среднем получили более высокие оценки за юмор, креативность и «вирусность» — потенциал к широкому распространению. Впрочем, в «индивидуальном зачете» все-таки победили люди: самые смешные отдельные примеры были созданы без помощи ИИ-алгоритмов.
Своеобразный турнир по проверке навыков сочинительства подписей к мемам провела группа ученых из Германии и Швеции. В эксперименте задействовали три сценария: в первом задачу выполняли только люди без помощи ИИ, во втором для генерации идей участникам разрешили использовать чат-интерфейс с нейросетью GPT-4o, а в третьем работу полностью поручили искусственному интеллекту. Исследователи использовали уже существующие шаблоны популярных мемов, а люди и нейросеть придумывали к ним только текст, который мог затрагивать одну из трех тем: работу, еду или спорт.
На следующем этапе созданные таким образом «веселые картинки» использовали в онлайн-опросе, организованном с помощью платформы Prolific. В нем участников попросили оценить мемы с подписями по трем критериям: юмор, находчивость (креативный подход) и потенциал к широкому распространению.
В итоге мемы с целиком сгенерированными ИИ подписями в среднем набрали больше баллов по всем трем аспектам.
«Вынужден объявить, что мемная версии теста Тьюринга пройдена», — прокомментировал результаты профессор Уортонской школы бизнеса Итан Моллик (Ethan Mollick). Тест Тьюринга считают способом проверки сходства искусственного интеллекта с человеком.
Однако выводы исследователей не так однозначны, как может показаться на первый взгляд. Хотя у нейросети получились усредненно более удачные мемы, когда ученые рассмотрели отдельные примеры, выяснилось, что самые смешные из них — полностью «человеческие». Кроме того, первые места за креативность и потенциальную вирусность получили мемы, подписи к которым создали люди в тандеме с ИИ.
Также ученые установили, что хотя участники, которым помогала нейросеть, выдвигали больше идей и тратили на это меньше усилий, последующая оценка их подписей показала: в среднем они не лучше тех, где люди сочиняли их самостоятельно. Иначе говоря, повышение продуктивности за счет использования ИИ вело не к лучшим результатам, а лишь к увеличению их количества, пояснили авторы.
По мнению ученых, успех ИИ связан с обучением на огромных массивах данных, что позволило нейросети подбирать подписи, импонирующие более широкой аудитории. Мемы с подписями, созданными людьми, в большей степени отражали личный опыт, и временами такие варианты оказывались самыми удачными и яркими. Однако в общей массе они проигрывали версиям, сгенерированным нейросетью.
С полным текстом исследования, которое планируют представить на международной конференции 2025 International Conference on Intelligent User Interfaces в конце марта, можно ознакомиться на сервере препринтов arXiv.
Среди ограничений работы ученые упомянули наличие временных рамок в эксперименте, привлечение к оценке не экспертов, а добровольцев с краудсорсинговой платформы, а также неучитывание культурных особенностей восприятия юмора. Эти моменты следует принять во внимание в будущих исследованиях.
Масштабный анализ геномов показал, что вид Homo sapiens возник в результате смешения двух древних популяций. Они разделились полтора миллиона лет назад, а затем воссоединились до расселения по миру.
Биологи набрели в лесах Панамы на гнездо колибри-якобина, где только что вылупился птенец. Когда специалисты рассмотрели его, то увидели необычно много рыжеватого пуха на теле, а сам птенец странно дергал головой. Скорее всего, птенец таким образом защищался от опасности — он подражал волосатой гусенице, которая обычно так же шевелится при угрозе. По словам исследователей, это редкий случай для птиц и тем более удивительный пример мимикрии позвоночного животного под беспозвоночное.
Группа биологов и экологов из Нанкинского университета (КНР) заметила, что черные дрозды (Turdus mandarinus), обитающие неподалеку от их вуза, подражают противоугонной сигнализации электрических мопедов — одного из самых распространенных видов транспорта в Китае. Специалисты решили оценить, насколько точны пернатые в имитации. Ранее в научной литературе описывали похожие случаи копирования техногенных звуков дикими певчими птицами, но исследований с систематическим и количественным анализом не проводили.
Когда пара расстается, многие люди продолжают испытывать чувства к своим бывшим. Если разрыв произошел по инициативе другой стороны и отношения длились много лет, полностью «забыть» еще недавно близкого человека может быть непросто. Существует мнение, что и после расставания привязанность к экс-партнерам в какой-то мере сохраняется. Впрочем, согласно другой точке зрения, со временем эта эмоциональная связь ослабевает и утрачивается. Разобраться, как происходит на самом деле и сколько времени может потребоваться на полный эмоциональный разрыв с бывшими возлюбленными, взялись психологи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США).
Масштабный анализ геномов показал, что вид Homo sapiens возник в результате смешения двух древних популяций. Они разделились полтора миллиона лет назад, а затем воссоединились до расселения по миру.
Томские физики сделали неожиданное открытие: волновая функция одного электрона оказалась способна поддерживать особые квазичастицы
В мире квантовой физики каждый день происходят удивительные открытия, которые меняют наше понимание фундаментальных законов природы. Недавнее исследование, проведенное на физическом факультете ТГУ, раскрыло новые свойства электронов, которые могут иметь важные последствия для квантовой электродинамики и технологий будущего. Ученые обнаружили, что волновая функция одного электрона может поддерживать особые квазичастицы — плазмон-поляритоны.
В двойственных, или обратимых, изображениях зритель может увидеть разные объекты в зависимости от того, на каких деталях концентрируется его внимание. Среди известных примеров таких рисунков — иллюзия «кролик-утка», сочетающая двух животных, и обратимая ваза (или ваза Рубина), которая может казаться двумя силуэтами лиц, если сосредоточиться на фоне. В соцсетях и популярных СМИ часто публикуют подобные картинки, утверждая, что по тому, какое изображение человек видит в первую очередь, можно судить о его личностных чертах и особенностях мышления. Двое психологов из Великобритании недавно проверили, так ли это на самом деле.
Когда пара расстается, многие люди продолжают испытывать чувства к своим бывшим. Если разрыв произошел по инициативе другой стороны и отношения длились много лет, полностью «забыть» еще недавно близкого человека может быть непросто. Существует мнение, что и после расставания привязанность к экс-партнерам в какой-то мере сохраняется. Впрочем, согласно другой точке зрения, со временем эта эмоциональная связь ослабевает и утрачивается. Разобраться, как происходит на самом деле и сколько времени может потребоваться на полный эмоциональный разрыв с бывшими возлюбленными, взялись психологи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США).
Исследователи из Южной Кореи и Канады нашли новое объяснение «парадоксу счастья». Они обнаружили, что попытки стать счастливее приводят к противоположному результату, потому что истощают систему самоконтроля.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
«Будущее в лечении рака — за персонализированным подходом к каждой опухоли»
Идеальный личный транспорт в кризис: провинциальный тест-драйв электромобиля
Глобальный Рейх. Что, если бы страны «оси» победили во Второй мировой войне
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии