Кошелек римского воина отразил переход от монет к металлолому в поздней античности
Ученые давно сделали вывод о том, что в поздней Античности монеты перестали представлять собой цену как валюта, однако не было понятно когда именно это произошло. Новое исследование погребения римского воина из бельгийского форта Оденбург показало, в какой момент монеты стали цениться просто весом металла в кошельке.
Проблема конца денег в поздней античности давно занимает историков. Примерно к 400 году новой эры бронзовая монета — основа повседневных расчетов — перестала поступать в северо-западные провинции Римской империи. Золото и серебро еще циркулировали, но годились лишь для крупных сделок и налогов.
На что покупали хлеб, вино или ремесленные поделки простые люди — долгое время оставалось загадкой. Одни исследователи полагали, что старые монеты продолжали хождение сами по себе, другие — что их место занял натуральный обмен, третьи — что люди перешли на весовую систему, где любой металл шел в дело. Прямых доказательств последней гипотезе до недавнего времени не хватало.
Археологи изучили содержимое кошелька из мужского захоронения начала V века, раскопанного еще в 1964 году, но переосмысленного только сейчас. Результаты исследования опубликовал журнал Britannia. Военный пояс с зооморфным декором и массивная застежка-фибула на плече выдали в погребенном римского солдата. Он жил в тот самый переломный момент, когда новая монета исчезла, а люди еще не забыли, как ею пользоваться.
В кошельке лежали четыре монеты. Три из них — тяжелые бронзовые сестерции и дупондий времен Траяна и Адриана, отчеканенные за триста лет до смерти владельца. Четвертая — крошечная бронзовая монетка Валентиниана II с богиней победы Викторией на обороте, выпущенная между 388 и 402 годами. Именно она позволила датировать все захоронение. Помимо монет, в кошельке хранилась горсть бронзового лома — обломанная булавка от фибулы, два крючка от поясных пряжек с сохранившимися звериными мордами, плоский фрагмент с отверстиями от заклепок и небольшое колечко. Все эти предметы были сломаны необратимо: их нельзя было починить или использовать по назначению — только переплавить.
Авторы статьи взвесили каждый предмет и обнаружили закономерность. Суммарный вес всех монет составил 56,77 грамма — это почти точно две римские унции. Вес бронзового лома — 6,63 грамма без одного утраченного фрагмента, то есть практически четверть унции. Похожая картина наблюдается и в кошельке из Тонгерена, найденном и исследованном ранее. Там монеты в сумме весили чуть больше полутора унций, что тоже близко к круглой весовой величине.
Ученые называют оденбургский кошелек возможным «недостающим звеном» между монетной экономикой античности и обменными практиками раннего Средневековья. Когда привычные деньги перестали функционировать, люди перешли на весовую систему: монеты, обломки украшений, детали ремней — все шло в дело, если весило достаточно. По данным находок археологов, несколько десятилетий спустя, уже в меровингскую эпоху, такой «бронзовый лом» в кошельках станет совершенно обычным явлением.
Приход новой эпохи, который относится ко времени жизни исследованного римского воина означал, что деньгами становился сам металл. И римский воин с кошельком обломков оказался свидетелем того, как рушится одна экономическая система и рождается другая.
