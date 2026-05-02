2 мая, 16:26
Андрей Серегин
Кошелек римского воина отразил переход от монет к металлолому в поздней античности

Ученые давно сделали вывод о том, что в поздней Античности монеты перестали представлять собой цену как валюта, однако не было понятно когда именно это произошло. Новое исследование погребения римского воина из бельгийского форта Оденбург показало, в какой момент монеты стали цениться просто весом металла в кошельке.

Монета из оденбургского кошелька / © Britannia

Проблема конца денег в поздней античности давно занимает историков. Примерно к 400 году новой эры бронзовая монета — основа повседневных расчетов — перестала поступать в северо-западные провинции Римской империи. Золото и серебро еще циркулировали, но годились лишь для крупных сделок и налогов. 

На что покупали хлеб, вино или ремесленные поделки простые люди — долгое время оставалось загадкой. Одни исследователи полагали, что старые монеты продолжали хождение сами по себе, другие — что их место занял натуральный обмен, третьи — что люди перешли на весовую систему, где любой металл шел в дело. Прямых доказательств последней гипотезе до недавнего времени не хватало.

Археологи изучили содержимое кошелька из мужского захоронения начала V века, раскопанного еще в 1964 году, но переосмысленного только сейчас. Результаты исследования опубликовал журнал Britannia. Военный пояс с зооморфным декором и массивная застежка-фибула на плече выдали в погребенном римского солдата. Он жил в тот самый переломный момент, когда новая монета исчезла, а люди еще не забыли, как ею пользоваться.

В кошельке лежали четыре монеты. Три из них — тяжелые бронзовые сестерции и дупондий времен Траяна и Адриана, отчеканенные за триста лет до смерти владельца. Четвертая — крошечная бронзовая монетка Валентиниана II с богиней победы Викторией на обороте, выпущенная между 388 и 402 годами. Именно она позволила датировать все захоронение. Помимо монет, в кошельке хранилась горсть бронзового лома — обломанная булавка от фибулы, два крючка от поясных пряжек с сохранившимися звериными мордами, плоский фрагмент с отверстиями от заклепок и небольшое колечко. Все эти предметы были сломаны необратимо: их нельзя было починить или использовать по назначению — только переплавить.

Авторы статьи взвесили каждый предмет и обнаружили закономерность. Суммарный вес всех монет составил 56,77 грамма — это почти точно две римские унции. Вес бронзового лома — 6,63 грамма без одного утраченного фрагмента, то есть практически четверть унции. Похожая картина наблюдается и в кошельке из Тонгерена, найденном и исследованном ранее. Там монеты в сумме весили чуть больше полутора унций, что тоже близко к круглой весовой величине.

Ученые называют оденбургский кошелек возможным «недостающим звеном» между монетной экономикой античности и обменными практиками раннего Средневековья. Когда привычные деньги перестали функционировать, люди перешли на весовую систему: монеты, обломки украшений, детали ремней — все шло в дело, если весило достаточно. По данным находок археологов, несколько десятилетий спустя, уже в меровингскую эпоху, такой «бронзовый лом» в кошельках станет совершенно обычным явлением. 

Приход новой эпохи, который относится ко времени жизни исследованного римского воина означал, что деньгами становился сам металл. И римский воин с кошельком обломков оказался свидетелем того, как рушится одна экономическая система и рождается другая.

Андрей Серегин
94 статей
Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.
1 мая, 11:34
Понамарева Валерия

Количество кислорода не определяло гигантизм древних насекомых

Долгое время считалось, что гигантские стрекозообразные, жившие 300 миллионов лет назад, стали такими из‑за высокого содержания кислорода. Тогда в атмосфере его было около 30% вместо сегодняшних 21%. Учёные полагали, что крупные насекомые задохнулись бы в нашей атмосфере. Но оказалось, что это не так.

Палеонтология
# древние насекомые
# кислород
# меганевра
# эволюция
30 апреля, 11:44
Андрей Серегин

Современная западная музыка стала примитивнее и однотипнее, чем раньше

Считается, что современная музыка стала простой и даже примитивной. Ученые из Италии математически проверили эту гипотезу и подтвердили, что даже самые сложные жанры со временем стали дрейфовать к простоте и повторам одних и тех же составляющих.

Медиа
# культура
# математика
# мелодия
# музыка
# ноты
2 мая, 11:29
Любовь С.

Физики объяснили возникновение Вселенной без сингулярности

Большой взрыв мог быть не началом Вселенной, а моментом рождения самой гравитации в привычном нам виде. Новая модель предлагает иную, квантовую форму гравитации, которая могла запустить инфляцию и избавить космологию от проблемы сингулярности, где законы физики перестают работать.

Астрономия
# большой взрыв
# гравитация
# Инфляционная модель Вселенной
# квантовая гравитация
# космология
# реликтовое излучение
29 апреля, 13:04
Александр Березин

На сайте Минобрнауки появилась новость об исследованиях российских физиков в области эфира

Релиз довольно неожиданно перенес время образования протонов и нейтронов в более раннее прошлое Вселенной. К сожалению, из его текста осталось неясным научное обоснование таких фундаментальных изменений в космологии. Также он резко передвинул в прошлое и момент возникновения реликтового излучения.

Физика
# Минобрнауки
# физика
# Эфир
27 апреля, 16:43
Александр Березин

Европейские производители поставили NASA корпус космической станции с коррозией

Поставщик элементов окололунной станции попытался сдать клиентам изделия, подвергшиеся коррозии еще до начала его монтажа. Об этом заявил новый глава NASA Джаред Айзекман. Защищая свою позицию, поставщик сообщил, что ранее он поставлял модули с коррозией для МКС, но они все равно до сих пор работают. NASA использует скандал для отказа от алогичного проекта Lunar Gateway, обитаемой космической станции на окололунной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Nortrop Grumman
# космонавтика
# космос
29 апреля, 14:23
Игорь Байдов

Территорию близ границы Армении и Грузии назвали родиной самой важной для человечества пшеницы

Ученые, похоже, приблизились к разгадке происхождения пшеницы мягкой — той самой, из которой делают большую часть хлеба и другие мучные изделия. Согласно авторам нового исследования, она, предположительно, появилась 8000 лет назад на территории современной Грузии и Армении.

Антропология
# Армения
# Грузия
# Древняя Армения
# земледелие
# злаки
# неолит
# пшеница
# Урарту
23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

Космонавтика
# космонавтика
# космос
# Россия
5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# лунная гонка
# США
10 апреля, 10:51
Татьяна Зайцева

Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды

Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.

Геология
# антарктида
# океан
# остров
# экспедиция
