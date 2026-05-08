Древние майя торговали собаками

Оживленные торговые пути древних майя служили для перевозки множества товаров по обширной территории Центральной Америки. Новое исследование показало, что в горные города на юге современной Мексики веками завозили собак из-за сотен километров, причем делали это не с целью дальнейшего забоя на мясо.

Долгое время считалось, что древние майя использовали животных только в качестве мяса и ритуальных символов в искусстве. Однако в середине 2010-х годов с развитием изотопных методов анализа выяснилось, что в Теотиуакане хищных зверей — орлов, пум, ягуаров — содержали в неволе и кормили кукурузой. Позднее археологи стали находить свидетельства того, что животных могли перемещать на значительные расстояния.

Международный коллектив ученых исследовал два городища в горном Чьяпасе. В древности этот регион был западным фронтиром мира майя, известным сухопутными торговыми маршрутами. Моксвикиль и Тенам-Пуэнте были небольшими городами на высотах. Результаты исследования опубликовал Journal of Archaeological Science.

Чтобы определить, где родились найденные животные, исследователи использовали анализ изотопов стронция. Соотношение этих изотопов в почве, воде и растениях варьируется в зависимости от геологии местности. Попадая с пищей в зубы и кости, стронций фиксирует географические координаты периода взросления.

Поскольку детальной карты для Чьяпаса не существовало, авторы исследования собрали 45 образцов растений вдоль маршрута через центральную часть штата и построили компьютерную модель, предсказывающую соотношения изотопов стронция по всей территории майя. Параллельно у тех же особей измерили стабильные изотопы углерода и азота. Всего пригодные для анализа данные получили по 10 собакам, восьми оленям и одному пекари.

Олени и пекари оказались местными: их изотопный профиль стронция совпадал с горными участками вокруг поселений. Этих животных добывали охотой неподалеку, а их останки представляют собой обычные пищевые отходы.

При этом все четыре проанализированных в Тенам-Пуэнте собаки происходили из одного удаленного региона — северной части Центральных карстовых возвышенностей, где располагались такие города, как Калакмуль. Расстояние до него превышает 500 километров по суше. В Моксвикиле география оказалась еще шире. Одна собака прибыла из района Тонины, другая показала значения, характерные для тихоокеанского побережья, а третья — для северной части Юкатана.

Изотопы углерода и азота при этом показали особую диету: привозных собак кормили пищей, чрезвычайно богатой кукурузой и мясом. Их изотопные показатели сопоставимы не с дикими животными, а с людьми из крупных городских центров майя. Причем этот рацион оказался слишком стабилен и специализирован, что указывает на целенаправленный откорм.

Транспортировка живых зверей через горы и джунгли на расстояние в сотни километров была сложной и затратной. Ученые считают, что, учитывая особый откорм, везли их не ради мяса. Животные, по-видимому, имели церемониальное или дипломатическое значение. Показательно и то, что останки найдены в самых разных археологических контекстах — от погребальной пещеры до мусорных слоев под полом рыночной площади.

Андрей Серегин 99 статей Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.