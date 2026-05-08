8 мая, 11:37
Андрей Серегин
331

Древние майя торговали собаками

Оживленные торговые пути древних майя служили для перевозки множества товаров по обширной территории Центральной Америки. Новое исследование показало, что в горные города на юге современной Мексики веками завозили собак из-за сотен километров, причем делали это не с целью дальнейшего забоя на мясо.

Раскопки памятника Тенам-Пуэнте / © Patricia Alzuarte Díaz

Долгое время считалось, что древние майя использовали животных только в качестве мяса и ритуальных символов в искусстве. Однако в середине 2010-х годов с развитием изотопных методов анализа выяснилось, что в Теотиуакане хищных зверей — орлов, пум, ягуаров — содержали в неволе и кормили кукурузой. Позднее археологи стали находить свидетельства того, что животных могли перемещать на значительные расстояния.

Международный коллектив ученых исследовал два городища в горном Чьяпасе. В древности этот регион был западным фронтиром мира майя, известным сухопутными торговыми маршрутами. Моксвикиль и Тенам-Пуэнте были небольшими городами на высотах. Результаты исследования опубликовал Journal of Archaeological Science.

Чтобы определить, где родились найденные животные, исследователи использовали анализ изотопов стронция. Соотношение этих изотопов в почве, воде и растениях варьируется в зависимости от геологии местности. Попадая с пищей в зубы и кости, стронций фиксирует географические координаты периода взросления.

Поскольку детальной карты для Чьяпаса не существовало, авторы исследования собрали 45 образцов растений вдоль маршрута через центральную часть штата и построили компьютерную модель, предсказывающую соотношения изотопов стронция по всей территории майя. Параллельно у тех же особей измерили стабильные изотопы углерода и азота. Всего пригодные для анализа данные получили по 10 собакам, восьми оленям и одному пекари.

Олени и пекари оказались местными: их изотопный профиль стронция совпадал с горными участками вокруг поселений. Этих животных добывали охотой неподалеку, а их останки представляют собой обычные пищевые отходы.

При этом все четыре проанализированных в Тенам-Пуэнте собаки происходили из одного удаленного региона — северной части Центральных карстовых возвышенностей, где располагались такие города, как Калакмуль. Расстояние до него превышает 500 километров по суше. В Моксвикиле география оказалась еще шире. Одна собака прибыла из района Тонины, другая показала значения, характерные для тихоокеанского побережья, а третья — для северной части Юкатана.

Изотопы углерода и азота при этом показали особую диету: привозных собак кормили пищей, чрезвычайно богатой кукурузой и мясом. Их изотопные показатели сопоставимы не с дикими животными, а с людьми из крупных городских центров майя. Причем этот рацион оказался слишком стабилен и специализирован, что указывает на целенаправленный откорм.

Транспортировка живых зверей через горы и джунгли на расстояние в сотни километров была сложной и затратной. Ученые считают, что, учитывая особый откорм, везли их не ради мяса. Животные, по-видимому, имели церемониальное или дипломатическое значение. Показательно и то, что останки найдены в самых разных археологических контекстах — от погребальной пещеры до мусорных слоев под полом рыночной площади.

Андрей Серегин
Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.
Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
7 мая, 14:25
Максим Абдулаев

Анализ ДНК позволил идентифицировать останки четырех моряков пропавшей полярной экспедиции «Эребуса» и «Террора»

Канадские исследователи идентифицировали останки четырех членов пропавшей полярной экспедиции Джона Франклина 1845 года, сравнив их ДНК с генетическим материалом современных потомков. Открытие решило полуторавековую загадку с переодетым матросом и помогло восстановить маршрут отступления экипажа по льдам. Выяснилось, что при эвакуации моряки разделились по кораблям, после чего бросили ослабевших товарищей в спасательных шлюпках.

Биология
# древняя днк
# Террор
# экспедиция Франклина
# Эребус
7 мая, 17:07
Лена

Новый вид длинношеих динозавров открыли в Бразилии при строительстве железнодорожного терминала

На северо-востоке Бразилии обнаружили новый вид травоядного длинношеего динозавра, который оказался близким родственником европейского вида. Находка позволяет сделать вывод, что предки ящера мигрировали из Европы в Южную Америку через Африку по суше около 140 миллионов лет назад.

Палеонтология
# динозавры
# миграции
# травоядные
# эволюция
7 мая, 16:07
Александр Березин

Вспышку хантавируса на круизном лайнере вызвал штамм, передающийся от человека к человеку

Большинство смертельно опасных хантавирусов не могут распространяться среди людей. Но один штамм на это способен. К сожалению, именно он вызвал продолжающуюся вспышку этой болезни на борту круизного лайнера MV Hondius. Из-за нежелания принимать его на Канарских островах уже возник скандал: местные опасаются повторения обширной эпидемии типа коронавируса.

Медицина
# здоровье
# инфекции
# хантавирус
4 мая, 11:05
Понамарева Валерия

Генетики подтвердили связь нейропсихиатрических расстройств с преимуществами или недостатками интеллекта

Генетика интеллекта сложна и связана с разными психоневрологическими состояниями. Оказалось, то, что повышает эрудицию, может ухудшать способность решать творческие задачи, — и наоборот. Причем паттерны этих связей уникальны для каждого диагноза.

Психология
# аутизм
# биполярное расстройство
# болезнь Альцгеймера
# интеллект
# психиатрия
# СДВГ
# шизофрения
2 мая, 16:26
Андрей Серегин

Кошелек римского воина отразил переход от монет к металлолому в поздней античности

Ученые давно сделали вывод о том, что в поздней Античности монеты перестали представлять собой цену как валюта, однако не было понятно когда именно это произошло. Новое исследование погребения римского воина из бельгийского форта Оденбург показало, в какой момент монеты стали цениться просто весом металла в кошельке.

Археология
# античность
# Валюта
# вес
# монеты
# Римская империя
23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

Космонавтика
# космонавтика
# космос
# Россия
10 апреля, 10:51
Татьяна Зайцева

Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды

Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.

Геология
# антарктида
# океан
# остров
# экспедиция
9 апреля, 08:30
Максим Абдулаев

У мумифицированной рептилии пермского периода сохранились кожа и хрящи

Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.

Палеонтология
# амниоты
# дыхание
# окаменелости
# пермский период
Комментарии

  1. Норвежец нашел под поваленным деревом золотую накладку на ножны возрастом полторы тысячи лет

    8 мая, 15:51

  2. Памяти хватит одного фотона: поляритонный лазер запоминает поляризацию

    8 мая, 15:28

  3. Медицинский ультразвук разрушил вирусы Covid-19 и гриппа

    8 мая, 14:33

  4. Новая технология нанесения защитных покрытий помогла увеличить срок службы электропроводящих компонентов

    8 мая, 13:06
Почему американцы возвращаются на Луну через полвека перерыва: видеоподкаст Naked Science

Иван Семёнов
4 минуты назад
Вовка, Что, Вовка, не хватило у Вас curiosity поинтересоваться в гугле??? Причем, там уже встроили максимально ленивый ИИ поиск. Инженеры NASA столкнулись с

Во что превратились колеса Curiosity: NASA впервые представило многолетнюю хронику движения марсохода 

SuperTurg
11 минут назад
Насколько я помню из других источников, сейчас там осталось 4 изотопа. При чём два из них - Америций и Плутоний - активные альфа-источники, т.е.

Мощный пожар разгорелся в Чернобыльской зоне отчуждения

Sergey Gorovoy
21 минута назад
блэт, не было печали!(

Вспышку хантавируса на круизном лайнере вызвал штамм, передающийся от человека к человеку

Sergey Gorovoy
28 минут назад
что-то "голливудчики" ещё не отписались! а ведь тут в очередной раз: "а зачем нам ВСЕМ эта инфа про мультфильмы"? хе-хе)...

Во что превратились колеса Curiosity: NASA впервые представило многолетнюю хронику движения марсохода 

Autotrade222
29 минут назад
Pieter, так в каком веке армяне появились в Анатолии?

Рейтинг: старейшие государства мира

Sergey Gorovoy
1 час назад
ии подсказывает: Лао 18 место, Таиланд 22 и Камбоджа 45.

Крупнейшие страны-производители кофе в мире: наглядный рейтинг в одной инфографике

Олег Валерьевич
1 час назад
Александр, на старых безнадежно устаревших советских ракетах которые ещё лет 15 назад критиковал Маск. Маленькие ракеты с ЖРД малая нагрузка и

Почему американцы возвращаются на Луну через полвека перерыва: видеоподкаст Naked Science

Sergey Gorovoy
1 час назад
удивляет, что рядом с Вьетнамом, как мы все помним из программы начальной школы по географии - четвёртый класс, вторая четверть - Камбоджа, Лао,

Крупнейшие страны-производители кофе в мире: наглядный рейтинг в одной инфографике

Вовка Про
2 часа назад
Что у НАСы денег на титановые не хватило???

Во что превратились колеса Curiosity: NASA впервые представило многолетнюю хронику движения марсохода 

Dmitrii A
2 часа назад
Прикол. Какая Бразилия и крошечный Вьетнам! :)

Крупнейшие страны-производители кофе в мире: наглядный рейтинг в одной инфографике

Константин Зорин
3 часа назад
Александр, ну уровень иксперта понятен. F-117 никакой не штурмовик и не истребитель. Это тактический бомбардировщик. Буква А в названии относится у

Иран впервые в истории подбил стелс-истребитель F-35 в бою

Anatole Lapkovski
4 часа назад
Riga, что за позорный бред вы несёте.? У вас проблемы с географией или с головой. Не удивлюсь, что вы пишите "на России".

Инфографика: насколько озеленены столицы Европы

Сергей Ив.
5 часов назад
Гарри, а игнорируют ли? Вопрос конечно интересный.. Инцидент в Неноксе: Инцидент в Нёноксе (также известен как взрыв в Нёноксе или взрыв под

США собрались ставить на ракеты ядерные двигатели. Почему из этого ничего не выйдет и при чем тут «Роскосмос»?

Сергей Ив.
5 часов назад
Вряд ли политики сейчас заинтересуются новыми носителями ядерного оружия. Но двигатель Зубрина - это фактически готовое конвенциональное оружие

США собрались ставить на ракеты ядерные двигатели. Почему из этого ничего не выйдет и при чем тут «Роскосмос»?

Дмитрий Федоров
6 часов назад
может, рыб просто раскумарило и прибило в физиологическом плане, а отсутствие проявления агрессии лишь следствие

Вещество из галлюциногенных грибов снизило агрессию у тропических рыб

Константин Зорин
6 часов назад
Александр, об этом "подбитии" там ничего не пишут. Не говоря уж о том что это, мягко говоря, не официальные данные, а сок мозгв журналистов. Однако ж

Иран впервые в истории подбил стелс-истребитель F-35 в бою

Dmitriy
6 часов назад
Пластиковые цепи разве прочные? Они же стираются и микропластик в море уже давно стал проблемой. Платформа наверное тоже пластиковая форма

Установлена крупнейшая в мире одиночная плавучая ветровая турбина: она сможет обеспечивать энергией до 24 000 домов

Вячеслав Кукушкин
8 часов назад
Евгений, Для создания системы орошения вдоль Таримского шоссе в пустыне Такла-Макан пробурили сотни скважин.

Солнечная энергия превратила китайскую пустыню Такла-Макан в зеленый коридор

aRTUR Ko
9 часов назад
Что там за телеское поместится в кубесат? Театральный бинокль?))

В России представили проект первой в мире распределенной космической солнечной обсерватории

Daniil Ka
9 часов назад
Анна, в точку)))

Рейтинг: старейшие государства мира

