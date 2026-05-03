  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
3 мая, 13:16
Любовь С.
83

ДНК оказалась почти всегда частично открытой

❋ 4.4

Нуклеосомы — основные «катушки» упаковки ДНК — почти всегда находятся в искаженном состоянии, а не в аккуратной и стабильной форме, как считалось десятилетиями. Именно через такие микроскопические изменения, как выяснили ученые, клетка регулирует работу генов — а значит, управляет развитием, реакцией на внешние раздражители и даже возникновением болезней.

Биология
# генетика
# ДНК
# клетки
# нуклеосомы
# секвенирование
# хроматин
Нуклеосомы бывают разных искаженных форм и степеней открытости ДНК: их распределяют на кластеры, сравнивают паттерны доступности и визуализируют, где именно ДНК «раскрывается» частично. / © Nature (2026)

Нуклеосома — базовая структура хроматина, из которого состоят хромосомы, — долго считалась относительно простой: около 147 пар оснований ДНК намотаны на белковый «каркас» из небольших ядерных белков (гистонов), формируя компактную упаковку генетического материала. В такой модели нуклеосомы рассматривались скорее как препятствия: они мешали белкам, регулирующим гены, добраться до ДНК. Вот почему ученые полагали, что активность генов определяется конкуренцией — либо ДНК «закрыта» нуклеосомой, либо «открыта» для работы.  

Правда, данные, накопленные за последние годы, показали, что все гораздо сложнее. В частности, исследователи обнаружили нестандартные формы нуклеосом — например, неполные структуры без части гистонов или временно «размотанные» участки ДНК. Эти состояния трудно изучать, потому что существующие методы либо разрушают структуру хроматина, либо не позволяют увидеть детали на уровне отдельных молекул. 

Авторы новой научной работы, опубликованной в журнале Nature, разработали метод под названием IDLI. Он позволяет буквально просканировать отдельные волокна хроматина и определить, какие участки генома закрыты белками, а какие доступны. Для этого исследователи использовали фермент, помечающий открытие участки ДНК, а также секвенирование ее длинных фрагментов. Последнее может фиксировать эти метки на уровне одной молекулы. Полученные данные затем проанализировали с помощью машинного обучения и реконструировали структуру нуклеосом с высокой точностью.  

Результат оказался неожиданным: более 85 процентов нуклеосом в стволовых клетках мышей имели «искаженную» структуру, из-за чего участки ДНК внутри них становились доступными. Это означает, что нуклеосома — не жесткая катушка, а динамическая структура, способная частично «раскрываться» в разных местах.  

Ученые также обнаружили, что такие искажения не случайны. Они зависят от типа клеток, активности генов и присутствия специальных белков — транскрипционных факторов. Эти белки могут напрямую деформировать нуклеосомы, облегчая доступ к нужным участкам генома. Например, факторы CTCF, SOX2 и FOXA2 изменяют структуру нуклеосом в местах, где связываются с ДНК, тем самым влияя на работу генов. 

Также выяснилось, что эти структурные изменения программируются по мере развития организма. При дифференцировке клеток и даже в зрелых тканях нуклеосомы демонстрировали характерные паттерны искажений, связанные с функцией конкретной клетки. 

Работа меняет базовое представление о том, как устроена упаковка ДНК в клетке. Вместо статичной структуры оказалась гибкая система, где нуклеосомы постоянно меняют форму. Именно эти изменения становятся важным механизмом регуляции генов. В перспективе открытие может помочь больше узнать о развитии болезней, включая рак, а также открыть новые подходы к управлению активностью генов.  

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Любовь С.
386 статей
Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.
Показать больше
Биология
# генетика
# ДНК
# клетки
# нуклеосомы
# секвенирование
# хроматин
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
04 Май
Бесплатно
Ледники Полярного Урала
Русское географическое общество
Москва
Лекция
05 Май
Бесплатно
Математическая составляющая
Лобачевский Lab
Нижний Новгород
Лекция
05 Май
1000
Религия римской семьи: рождение, брак, смерть
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
05 Май
Бесплатно
Победа Советского Союза в Великой Отечественной войне: новый баланс сил
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
06 Май
Бесплатно
Невидимые связи: от сухой физики к музыкальным хит-парадам и обратно
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
07 Май
500
Код здоровья: как ИИ переписывает медицину
Ельцин Центр
Екатеринбург
Лекция
08 Май
Бесплатно
Освобождение Европы Красной армией в 1945 году: история Великой Отечественной войны
Российская государственная библиотека для молодежи
Москва
Лекция
11 Май
Бесплатно
Кайнозой: смертельные битвы
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
12 Май
1100
Измерить великана, или история гигантов Земли
ВСмысле
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
2 мая, 16:26
Андрей Серегин

Кошелек римского воина отразил переход от монет к металлолому в поздней античности

Ученые давно сделали вывод о том, что в поздней Античности монеты перестали представлять собой цену как валюта, однако не было понятно когда именно это произошло. Новое исследование погребения римского воина из бельгийского форта Оденбург показало, в какой момент монеты стали цениться просто весом металла в кошельке.

Археология
# античность
# Валюта
# вес
# монеты
# Римская империя
1 мая, 11:34
Понамарева Валерия

Количество кислорода не определяло гигантизм древних насекомых

Долгое время считалось, что гигантские стрекозообразные, жившие 300 миллионов лет назад, стали такими из‑за высокого содержания кислорода. Тогда в атмосфере его было около 30% вместо сегодняшних 21%. Учёные полагали, что крупные насекомые задохнулись бы в нашей атмосфере. Но оказалось, что это не так.

Палеонтология
# древние насекомые
# кислород
# меганевра
# эволюция
2 мая, 11:29
Любовь С.

Физики объяснили возникновение Вселенной без сингулярности

Большой взрыв мог быть не началом Вселенной, а моментом рождения самой гравитации в привычном нам виде. Новая модель предлагает иную, квантовую форму гравитации, которая могла запустить инфляцию и избавить космологию от проблемы сингулярности, где законы физики перестают работать.

Астрономия
# большой взрыв
# гравитация
# Инфляционная модель Вселенной
# квантовая гравитация
# космология
# реликтовое излучение
28 апреля, 08:45
Максим Абдулаев

Соловьи пересекли Сахару, летя только по ночам

Шведские биологи отследили миграцию обыкновенного соловья с помощью миниатюрных датчиков-рюкзаков. Как оказалось, при пересечении Сахары и Аравийской пустыни птицы летят только по ночам и не ищут пищу. Соловьи преодолевают пустыню без дозаправки, полагаясь лишь на накопленный заранее жир.

Биология
# метаболизм
# миграции животных
# перелетные птицы
# соловьи
26 апреля, 18:38
Любовь С.

Аномально «тяжелая» вода выдала происхождение 3I/ATLAS

Вода из другой звездной системы оказалась не похожа на земную: в составе третьего межзвездного объекта нашли рекордное содержание дейтерия — тяжелого изотопа водорода. Этот химический след указывает на необычные условия формирования системы, где возникла комета, и меняет представления о сценариях рождения далеких планетных систем.

Астрономия
# ALMA
# вода
# водород
# дейтерий
# межзвездная комета
# планетные системы
28 апреля, 22:06
Evgenia Vavilova

Физики рассмотрели гематоэнцефалический барьер с помощью нового лазерного пучка

На границе возможностей оптоволокна лазерный пучок самоорганизовывается в мощный, сфокусированный луч-иглу. Параметры этого излучения таковы, что позволяют в реальном времени без дополнительных ухищрений рассматривать клеточные процессы.

Физика
# MIT
# волоконная оптика
# гемато-энцефалический барьер
# лазер
# нелинейная оптика
# оптоволокно
23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

Космонавтика
# космонавтика
# космос
# Россия
5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# лунная гонка
# США
10 апреля, 10:51
Татьяна Зайцева

Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды

Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.

Геология
# антарктида
# океан
# остров
# экспедиция
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Биоморфное будущее сингапурского художника Джеймса Нгуена

    3 мая, 13:44

  2. ДНК оказалась почти всегда частично открытой

    3 мая, 13:16

  3. Кошелек римского воина отразил переход от монет к металлолому в поздней античности

    2 мая, 16:26

  4. Дубы спаслись от гусениц, позже распустив почки

    2 мая, 15:53
Выбор редакции

Почему американцы возвращаются на Луну через полвека перерыва: видеоподкаст Naked Science

1 апреля, 19:36

Последние комментарии

Граф Дракула
10 минут назад
Сергей, про википедию не очень понял, там не так много, а ты пока ничего по делу не написал, кроме шариковского " буржуи" , кстати Станислав правильно

Фото: Северная и Южная Корея из космоса 

Абубакр Кодиров
14 минут назад
А где Таджикистан находится это страна тоже древняя страна

Рейтинг: старейшие государства мира

Граф Дракула
14 минут назад
Станислав, отчасти соглашусь, про умственно отсталых))) Но комунизм это и захват власти, или зачем они воюют? В той же корее в 50х, вьетнам? Они и

Фото: Северная и Южная Корея из космоса 

Евгений Афанасьев
30 минут назад
Михаил, Япония возможно древнее будет.

Рейтинг: старейшие государства мира

Граф Дракула
30 минут назад
Игорь, твое сообщение не очень понятно, ты сказал что фордовская бумага ничем не обеспечена, обьясни что имел ввиду, по поводу не обеспечена.

Фото: Северная и Южная Корея из космоса 

Ethan Miller
34 минуты назад
Странно, потомки древних укров, (нынешние рагули),насильно насаждают кругом свое первородство, скромно декларируя своё "божественное"

Рейтинг: старейшие государства мира

123
37 минут назад
Игорь, несколько месяцев пишешь тут, не помер ещё? мошенник

Количество кислорода не определяло гигантизм древних насекомых

Sam Dowson
38 минут назад
Ирак - Месопотамия даты дают 4000 год до нашей эры, а первые деревни там вообще 6000 лет до н.э. Иран - 3200 год до н.э.

Рейтинг: старейшие государства мира

Граф Дракула
41 минута назад
Сергей, если у меня кисель, то у тебя что то умное? Но ты пока ничего умного не сказал,только повторяеш за шариковым, лениным "буржуи" , пока только у

Фото: Северная и Южная Корея из космоса 

Светлана Ильина
43 минуты назад
Не верю я во все эти даты. Историю столько раз переписывали. Кто же тогда построил пирамиды и другие величественные сооружения, про которые

Рейтинг: старейшие государства мира

Граф Дракула
45 минут назад
Сергей, какие серьезные труды ?) Серьезный труд описывающий бесполезность рабочего класса?) Действительно сеоьезный экономист, труд и рабочий

Фото: Северная и Южная Корея из космоса 

Денис Погорелов
46 минут назад
Делаем ставки, когда вернёмся к тому, что свет отделился от тьмы за 1 день.

На сайте Минобрнауки появилась новость об исследованиях российских физиков в области эфира

Граф Дракула
58 минут назад
Станислав, про то что комунизм - чушь, согласен, но кто то в эту чушь поверил, и ким в корее тоже верит. Будет не дорогая книга почитаю,но есть и другие

Фото: Северная и Южная Корея из космоса 

Граф Дракула
1 час назад
Станислав, книгу как нибудь почитаю, но когда придумали капитализм? В 19 веке, помнится книгу бреда капитал спонсировал енгельс, а уол стрит только

Фото: Северная и Южная Корея из космоса 

Валерий Малинский
1 час назад
богдан, 😅💯!

Рейтинг: старейшие государства мира

Валерий Малинский
1 час назад
Сергей, 😅👍

Рейтинг: старейшие государства мира

Валерий Малинский
1 час назад
Дмитрий, 😅👍

Рейтинг: старейшие государства мира

Граф Дракула
1 час назад
Сергей, а что создали ,что изобрели инженеры кндр, марксизма?? Что изобрели те кто королевым черепа стрелял?? Что сделали любители труда кндр?? Ну

Фото: Северная и Южная Корея из космоса 

Сниксы Твигерсы
1 час назад
В что чурки почти 2.5к лет живут уже ?

Рейтинг: старейшие государства мира

Владимир Свозов
1 час назад
Европка как всегда самая свободная, статья для ватников и скуфов

Инфографика: свобода интернета в мире в 2026 году

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Авторизуясь, вы даете согласие на обработку персональных данных и подтверждаете ознакомление с Политикой.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно