Конечный продукт гена — белок. Но как эти белки превращаются в то, что люди называют личностью? Если с цветом глаз, ростом или группой крови все более-менее ясно, то с поведением вопрос остается открытым. Передаются ли по наследству таланты к математике, черты характера или склонность к агрессии?

Выпускник Биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Симха Борман обсудит, как биология превращается в поведение и почему поиски «гена гениальности» так же безнадежны, как и поиски «гена аутизма». Лектор также затронет тему сложных психических заболеваний, таких как депрессия и шизофрения, и разберет, какую роль в их развитии играет наследственный компонент. Встреча будет интересна всем, кто хочет понять, где проходит граница между биологической предрасположенностью и свободой воли, а также как гены влияют на темперамент и способности.

Слушатели узнают, наследуются ли интеллект, таланты и особенности психики; как цепочка «ген — белок» превращается в сложные поведенческие реакции; существуют ли гены агрессии и миролюбия; почему большинство наших качеств определяется работой сотен генов, а не одним «удачным» участком ДНК.