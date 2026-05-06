Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Китай принял на вооружение новый основной танк Type 100
Всего через год после первого публичного появления китайская армия ввела основной боевой танк ZTZ-100 (Type 100) в состав своих боевых сил. Сухопутные войска Народно-освободительной армии Китая опубликовали кадры учений в социальных сетях, подтвердив, что машина уже принята на вооружение.
В эпоху, когда характер войны меняется — благодаря дронам и дальнобойным ракетам, позволяющим наносить удары на расстоянии, — роль основных боевых танков, казалось бы, снижается. Тем не менее государства не отказываются от разработки танков нового поколения на случай крупномасштабного конфликта.
Россия и США уже создали свои современные образцы — такие как Т-14 «Армата» и AbramsX, рассчитанные на ведение войны в новых условиях. Китай также не отстает: танк Type 100 был стремительно разработан в период с 2016 по 2022 год и всего за четыре года доведен до боевой готовности.
При предполагаемой высоте 2,2–2,5 метра и массе 35–45 тонн ZTZ-100 выглядит как средний основной боевой танк, предназначенный для работы в смешанных подразделениях вместе с тяжелым Type 99 и легким Type 15.
Машина производится на танковом заводе в Баотоу (в составе Inner Mongolia First Machinery Group) и пока выпускается ограниченной серией.
Одной из ключевых особенностей является полностью дистанционно управляемая необитаемая башня с автоматом заряжания. Экипаж — водитель, командир и наводчик — размещен в герметичном отсеке в передней части корпуса. Такая компоновка изолирует людей от боекомплекта, размещенного в башне; при этом предусмотрены панели сброса давления и системы вентиляции для снижения последствий возможных взрывов внутри машины.
Основное вооружение — 105-миллиметровая гладкоствольная пушка со скорострельностью до 12 выстрелов в минуту. Хотя калибр меньше, чем у многих танков НАТО и России, сопоставимая бронепробиваемость достигается за счет подкалиберных оперенных снарядов (APFSDS) с начальной скоростью около 1706 метров в секунду. Эффективная дальность поражения составляет два–четыре километра. Дополнительное вооружение включает спаренный 7,62-миллиметровый пулемет QJY-201 и дистанционно управляемый модуль с 12,7-миллиметровым пулеметом, оснащенный тепловизионными и оптическими прицелами, который может использоваться в том числе против дронов.
Китай относит Type 100 к танкам четвертого поколения — хотя такой классификации нет в международных стандартах, машина действительно демонстрирует серьезный технологический скачок по сравнению с традиционными образцами.
Перископы и классические прицелы заменены системой дополненной реальности: шлемы экипажа обеспечивают круговой обзор на 360 градусов за счет данных с камер, радаров и сенсоров. В поле зрения выводится информация о целях, навигации и состоянии машины, а отслеживание движений головы позволяет быстрее наводить оружие — по оценкам, это ускоряет реакцию до 40%.
Вместо того чтобы полагаться исключительно на толстую броню, Type 100 оснащен активной системой защиты с восемью перехватчиками, способными уничтожать противотанковые ракеты, гранаты, боеприпасы верхней атаки и барражирующие дроны на дистанции 10–30 метров.
Гибридная силовая установка мощностью 1500 лошадиных сил обеспечивает скорость до 80 километров в час по шоссе и около 50 километров в час по пересеченной местности, при запасе хода до 600 километров — в основном за счет дизельных двигателей.
