Китай принял на вооружение новый основной танк Type 100

Всего через год после первого публичного появления китайская армия ввела основной боевой танк ZTZ-100 (Type 100) в состав своих боевых сил. Сухопутные войска Народно-освободительной армии Китая опубликовали кадры учений в социальных сетях, подтвердив, что машина уже принята на вооружение.

Танк ZTZ-100 (Type 100) / © Chinese MoD / Weibo

В эпоху, когда характер войны меняется — благодаря дронам и дальнобойным ракетам, позволяющим наносить удары на расстоянии, — роль основных боевых танков, казалось бы, снижается. Тем не менее государства не отказываются от разработки танков нового поколения на случай крупномасштабного конфликта.

Россия и США уже создали свои современные образцы — такие как Т-14 «Армата» и AbramsX, рассчитанные на ведение войны в новых условиях. Китай также не отстает: танк Type 100 был стремительно разработан в период с 2016 по 2022 год и всего за четыре года доведен до боевой готовности.

При предполагаемой высоте 2,2–2,5 метра и массе 35–45 тонн ZTZ-100 выглядит как средний основной боевой танк, предназначенный для работы в смешанных подразделениях вместе с тяжелым Type 99 и легким Type 15.

Машина производится на танковом заводе в Баотоу (в составе Inner Mongolia First Machinery Group) и пока выпускается ограниченной серией.

Одной из ключевых особенностей является полностью дистанционно управляемая необитаемая башня с автоматом заряжания. Экипаж — водитель, командир и наводчик — размещен в герметичном отсеке в передней части корпуса. Такая компоновка изолирует людей от боекомплекта, размещенного в башне; при этом предусмотрены панели сброса давления и системы вентиляции для снижения последствий возможных взрывов внутри машины.

Основное вооружение — 105-миллиметровая гладкоствольная пушка со скорострельностью до 12 выстрелов в минуту. Хотя калибр меньше, чем у многих танков НАТО и России, сопоставимая бронепробиваемость достигается за счет подкалиберных оперенных снарядов (APFSDS) с начальной скоростью около 1706 метров в секунду. Эффективная дальность поражения составляет два–четыре километра. Дополнительное вооружение включает спаренный 7,62-миллиметровый пулемет QJY-201 и дистанционно управляемый модуль с 12,7-миллиметровым пулеметом, оснащенный тепловизионными и оптическими прицелами, который может использоваться в том числе против дронов.

Китай относит Type 100 к танкам четвертого поколения — хотя такой классификации нет в международных стандартах, машина действительно демонстрирует серьезный технологический скачок по сравнению с традиционными образцами.

Перископы и классические прицелы заменены системой дополненной реальности: шлемы экипажа обеспечивают круговой обзор на 360 градусов за счет данных с камер, радаров и сенсоров. В поле зрения выводится информация о целях, навигации и состоянии машины, а отслеживание движений головы позволяет быстрее наводить оружие — по оценкам, это ускоряет реакцию до 40%.

Вместо того чтобы полагаться исключительно на толстую броню, Type 100 оснащен активной системой защиты с восемью перехватчиками, способными уничтожать противотанковые ракеты, гранаты, боеприпасы верхней атаки и барражирующие дроны на дистанции 10–30 метров.

Гибридная силовая установка мощностью 1500 лошадиных сил обеспечивает скорость до 80 километров в час по шоссе и около 50 километров в час по пересеченной местности, при запасе хода до 600 километров — в основном за счет дизельных двигателей.