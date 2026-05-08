Уличные фонари заставили мокриц бегать по кругу
Израильские биологи описали неизвестное ранее поведение сухопутных мокриц: по ночам они собираются в воронки из тысяч особей и безостановочно бегают по кругу. Причиной феномена оказалось световое загрязнение. Вертикальный луч уличного фонаря сбивает навигацию ракообразных и заставляет их бесконечно двигаться вдоль границы освещенного пятна.
В природе коллективные круговые движения чаще всего ассоциируются со сбоями в ориентации. Самый известный пример — муравьиные «карусели смерти», когда насекомые замыкают феромонный след и ходят по кругу до гибели от истощения. У сухопутных равноногих ракообразных массовое синхронное движение раньше официально не фиксировали. По ночам они могут сбиваться в кучи под камнями, чтобы сохранить влагу, однако направленного коллективного перемещения прежде не замечали.
Внимание к проблеме привлекли натуралисты-любители. Они сняли на смартфоны странные живые водовороты на Голанских высотах и в Изреельской долине в Израиле. Получив записи, ученые из Еврейского университета в Иерусалиме оцифровали их с помощью алгоритмов трекинга.
Авторы исследования, опубликованного в журнале Ecology and Evolution, выделили траектории 60 отдельных особей в толпе из примерно 5500 мокриц вида Armadillo sordidus. Анализ подтвердил, что животные образуют строгий синхронный круговой поток, а не просто хаотично копошатся на месте.
Чтобы выяснить причину феномена, зоологи отловили часть кружащихся мокриц для анализа и провели полевые эксперименты прямо на месте их обитания. Они проверили три гипотезы. Первой стала магнитная дезориентация — на Голанских высотах присутствуют природные магнитные аномалии, и ученые поместили рядом с животными мощный магнит. Затем они светили на асфальт ультрафиолетовым фонарем. В третьем тесте биологи использовали яркую белую светодиодную лампу, меняя угол ее наклона: свет направляли то параллельно земле, то перпендикулярно.
Осмотр пойманных особей сразу исключил гипотезу о брачном танце. Соотношение самцов к самкам в толпе составило один к четырем, при этом многие самки вынашивали потомство. Эксперименты с магнитом и ультрафиолетом также не дали результатов: мокрицы либо игнорировали их, либо сползались в беспорядочную кучу.
Разгадка крылась в геометрии белого света. Когда ученые светили лампой сбоку, мокрицы просто скапливались у источника. Но стоило направить луч строго вертикально — сверху вниз, имитируя уличный фонарь, — животные выстраивались в кольцо и начинали безостановочный бег.
Авторы реконструировали механику этого процесса. Ночью мокрицы выходят на поиски пищи и идут на искусственный свет. Оказавшись под фонарем, животное доходит до периферии светового пятна и начинает двигаться строго вдоль его границы. Когда на краю светового круга скапливается критическая масса ракообразных, они толкают друг друга и запускают непрерывный конвейер. Такая навигационная ошибка превращается в идеальную кормушку для хищников: во время наблюдений ученые заметили крупную сколопендру, которая, по-видимому, охотилась на бегущих мокриц.
Исследование демонстрирует, что антропогенное световое загрязнение ломает базовые алгоритмы пространственной ориентации беспозвоночных. Обычный фонарный столб выступает в роли геометрической ловушки, которая заставляет целые популяции тратить энергию на бессмысленное движение.
Анализ ДНК позволил идентифицировать останки четырех моряков пропавшей полярной экспедиции «Эребуса» и «Террора»
Канадские исследователи идентифицировали останки четырех членов пропавшей полярной экспедиции Джона Франклина 1845 года, сравнив их ДНК с генетическим материалом современных потомков. Открытие решило полуторавековую загадку с переодетым матросом и помогло восстановить маршрут отступления экипажа по льдам. Выяснилось, что при эвакуации моряки разделились по кораблям, после чего бросили ослабевших товарищей в спасательных шлюпках.
Формирование и эволюция звездных систем кажутся понятными и предсказуемыми, а их строение строго подчиняется законам физики. Строение «крылатых» радиогалактик выбивается из общих правил. Их необычная форма не имеет однозначного объяснения и остается предметом споров для астрофизиков.
Большинство смертельно опасных хантавирусов не могут распространяться среди людей. Но один штамм на это способен. К сожалению, именно он вызвал продолжающуюся вспышку этой болезни на борту круизного лайнера MV Hondius. Из-за нежелания принимать его на Канарских островах уже возник скандал: местные опасаются повторения обширной эпидемии типа коронавируса.
Анализ ДНК позволил идентифицировать останки четырех моряков пропавшей полярной экспедиции «Эребуса» и «Террора»
Канадские исследователи идентифицировали останки четырех членов пропавшей полярной экспедиции Джона Франклина 1845 года, сравнив их ДНК с генетическим материалом современных потомков. Открытие решило полуторавековую загадку с переодетым матросом и помогло восстановить маршрут отступления экипажа по льдам. Выяснилось, что при эвакуации моряки разделились по кораблям, после чего бросили ослабевших товарищей в спасательных шлюпках.
Генетики подтвердили связь нейропсихиатрических расстройств с преимуществами или недостатками интеллекта
Генетика интеллекта сложна и связана с разными психоневрологическими состояниями. Оказалось, то, что повышает эрудицию, может ухудшать способность решать творческие задачи, — и наоборот. Причем паттерны этих связей уникальны для каждого диагноза.
Ученые давно сделали вывод о том, что в поздней Античности монеты перестали представлять собой цену как валюта, однако не было понятно когда именно это произошло. Новое исследование погребения римского воина из бельгийского форта Оденбург показало, в какой момент монеты стали цениться просто весом металла в кошельке.
В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.
Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.
Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
21 Сентября, 2015
Несостоявшиеся вечные двигатели
23 Ноября, 2017
5 вещей быстрее света
8 Мая, 2021
Оружие Второй мировой войны. Тест
31 Мая, 2020
Найди в себе рыбу
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии