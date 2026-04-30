30 апреля, 13:42
Александр Березин
12
1,1 тыс

Стало известно, сколько получит Илон Маск после строительства колонии на Марсе

Прессе стали доступны решения совета директоров крупнейшего космического игрока наших дней. Выяснилось, что по ним Илон Маск должен получить 200 миллионов акций компании при достижении двух целей, каждая из которых больше похожа на научную фантастику, чем реальность. Эти данные еще раз подкрепили то, о чем Naked Science уже писал ранее: SpaceX, вопреки тезисам ряда СМИ, по-прежнему нацелена и на колонизацию Марса.

Космонавтика
# SpaceX
# Илон Маск
# космос
# марс
# США
Посадочная площадка марсианской колонии SpaceX в представлении художника. Технический облик Starship на рисунке серьезно отличается от реального / © futuroprossimo

Агентство Reuters ознакомилось с выдержками из бумаг компании о ее решениях 2026 года. Напомним: SpaceX планирует в этом году выйти на размещение акций на бирже, исходя из оценки своей стоимости в 1,75 триллиона долларов (на уровне ВВП Франции или Британии, например). Хотя на размещении будет продана лишь небольшая часть акций, этого должно хватить, чтобы организация получила больше средств, чем все космические агентства мира в 2026 году вместе взятые (причем с большим отрывом).

Цель размещения понятна: SpaceX продолжает доводку крупнейшей ракеты в истории, и к тому же — первой, полностью многоразовой. Starship уже три года ведет летные испытания, которые пока явно не близки к завершению. Однако основная часть предполагаемых трат компании придется даже не на него, а на планируемое развертывание орбитальных дата-центров для нейросетей. В этом Маск — по мнению ряда отраслевых наблюдателей, ошибочно — видит главный рыночный сегмент для SpaceX.

Чтобы сохранить контроль над компанией даже после серии выпуска ею дополнительных акций, Маск согласовал с советом директоров определенный план выплаты ему вознаграждения в виде 200 миллионов «суперголосующих акций». Точную их стоимость в будущем оценить сложно, но она должна колебаться от сотен миллиардов до более чем триллиона долларов. В любом случае, это должно стать крупнейшим разовым вознаграждением в истории человечества. Он получит его после достижения двух условий.

Во-первых, SpaceX должна достигнуть рыночной стоимости в 7,5 триллиона долларов. На данный момент номинальный годовой ВВП лишь двух стран мира (КНР и США) превышает эту цифру, все остальные экономики мира отстают. Теоретически, однако, это вполне достижимые цифры, они всего в четыре раза выше исходной стоимости компании. Другие организации Илона Маска за время его управления показали намного более высокую динамику стоимости, чем четырехкратный рост.

Во-вторых, компания под его руководством должна создать колонию на Марсе с населением в миллион человек. Эта цель выглядит существенно более сложной в реализации. Специалист по рынкам Эрик Хоффман дал Reuters по этому поводу такой комментарий:

«Я не физик и не астроном, поэтому даже не знаю, с чего начать. Планка оценки этой цели — было ли такое достигнуто в человеческой истории? Нет. Значит, это сложно в реализации».

Как Naked Science уже разбирал в отдельном материале, технически задача построения миллионной колонии на Марсе достижима. Но лишь при условии реализации полноценной многоразовости обеих ступеней Starship, то есть резкого снижения стоимости космических полетов — буквально до сотни долларов за килограмм полезной нагрузки на низкой околоземной орбите и ниже.

Дополнительной проблемой в реализации этого плана может стать тот факт, что он поставит SpaceX на одну доску с ведущими государствами планеты по требуемым техническим возможностям, экономическому весу и даже контролируемой территории. Как мы уже писали, Маск ставит целью начало процесса терраформирования Красной планеты. Согласно некоторым современным научным работам, поднять температуру на Марсе до средней современной земной можно в относительно короткие сроки. Но вот превращение местной атмосферы в пригодную для дыхания — процесс, который неизбежно потребует веков.

Эксперты также отмечают, что это первый случай (кроме Tesla ранее), когда план вознаграждения фактического главы компании рассчитывается на основе нефинансовых показателей (имея в виду цель марсианской колонии). Это также подчеркивает то, насколько влияние SpaceX выделяет ее среди обычных рыночных игроков.

Отношения земных правительств к целям Маска до недавних пор было крайне сдержанным: NASA несколько лет назад поменяло свои нормативы по радиации так, чтобы полет к четвертой планете для ее астронавтов стал невозможным без особых разрешений. Маск, напротив, полагает, что какие-то дополнительные меры радзащиты для этого не нужны. Российское политическое руководство и даже сотрудники космической отрасли и вовсе полагают, что путешествие к Марсу для людей кончится слабоумием или смертью от рака, хотя, как мы подробно разбирали здесь, с научной точки зрения ситуация существенно менее однозначна.

Из этого следует, что в ближайшие десятилетия (за исключением варианта гибели Маска) государства Земли станут перед сложным выбором. Если они продолжат дистанцироваться от массовых полетов к Марсу, контроль над ним получит компания, с которой ни у одного госаппарата нашей планеты нет по-настоящему хороших отношений. Если же NASA и США пойдут на участие в марсианских планах Маска, они будут ведомыми, а ключевое влияние на происходящее в ходе крупной колонизации впервые в XXI веке окажется у частного лица.

Космонавтика
# SpaceX
# Илон Маск
# космос
# марс
# США
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Комментарии

Популярные По порядку
12 Комментариев
Sam Dowson
Sam Dowson
3 часа назад
-
0
+
"Но вот превращение местной атмосферы в пригодную для дыхания — процесс, который неизбежно потребует веков." - в фильме, где Шварц нажал кнопку для оземления атмосферы Марса всё произошло довольно быстро. Тот же Шварц даже задохнуться не успел, как всё вокруг было в кислороде и под давлением. Что касается колоний на Марсе, то как раз чьему-то непомерно раздутому эго на Земле места к тому времени не хватит, а на другой планете станет кому обслуживать.
Ответить
-
0
+
    Александр Березин
    Александр Березин
    2 часа назад
    -
    0
    +
    Sam, интересно: а почему вы называете непомерно раздутым эго именно Маска? Ведь Королев и фон Браун работали над своими марсианскими проектами точно с той же целью создания крупной человеческой колонии на Марсе? Чем Маск хуже их? Тем, что заработал себе крупнейшее состояние в истории и поэтому не зависит от президентов США или ЦК КПСС в реализации своих марсианских планов? Или есть еще какие-то, менее очевидные его минусы?
    Ответить
    -
    0
    +
    +
      ещё комментарии
      Sam Dowson
      Sam Dowson
      2 часа назад
      -
      0
      +
      Александр, Маска я кстати не упомянул. Но вполне может быть и он. Дело не в его заслугах, состоянии или независимости. Он явно одержим, в целом. И пока его одержимость совпадает с полученными результатами - будто бы всё в порядке, на первый взгляд. А если что-то пойдет не по тому пути, как им было запланировано? К тому же вот такая дикая концентрация денег = власти = возможностей в руках 1 человека, при отсутсвии должных сторонних ограничителей, к добру точно не приведёт. Просто врожденная программа поведения любого человека этого не позволит. Пример с США как с офигевшей во всём страной тут показательный. Всё хорошо, пока он выглядит как "свой доску Илон", везде одобрямс. Но что будет, когда он перестанет или не захочет быть "своим в доску"? Раскулачивать его потом будет просто некому.
      Ответить
      -
      0
      +
        Иван Колупаев
        Иван Колупаев
        2 часа назад
        -
        0
        +
        Sam, зря опасаетесь Березин как всегда все преувеличивает. В частности независимость Маска который все равно всего лишь бизнесмен хоть и заработал немалое состояние. А чтоб создать проблемы бизнесу у любого правительства достаточно рычагов. Что до "непомерно раздутого эго" так люди лишенные амбиций и не в состоянии создать что-то масштабное, им своего сада хватает. Ведь любой такой проект это гемор, ответственность, риск и много-много работы. Пусть даже и чисто организационной, как многие верят про Маска. А уж процент зависти и хейта прямо пропорционален успеху. У Маска размеры эго хотя бы соответствуют размаху поставленных задач и реализованных проектов. Гордиться собой есть некоторые основания 😏
        Ответить
        -
        0
        +
          Александр Березин
          Александр Березин
          2 минуты назад
          -
          0
          +
          Иван, "А чтоб создать проблемы бизнесу у любого правительства достаточно рычагов." И как там, много Трамп создал Маску проблем после их ссоры? Или был вынужден замириться, чтобы не остаться без Луны?
          Ответить
          -
          0
          +
        Александр Березин
        Александр Березин
        2 часа назад
        -
        0
        +
        Sam, "Дело не в его заслугах, состоянии или независимости. Он явно одержим, в целом" Так же, как и Королев или фон Браун. Но почему вы называете его обладателем непомерно раздутого эго? А тех двоих -- нет? "А если что-то пойдет не по тому пути, как им было запланировано? " Так уже раз 120. Хорошо известно, что ему пришлось очень много раз пересматривать свои решения -- см. всю техническую историю ранних СпейсИкс и Тесла. "К тому же вот такая дикая концентрация денег = власти = возможностей в руках 1 человека, при отсутсвии должных сторонних ограничителей, к добру точно не приведёт" Расскажите, почему же не приведет? Пока все выглядит наоборот: Королев и фон Браун не имели такой концентрации в одних руках, поэтому их ключевые проекты даже приблизиться к реализации толком не смогли. Не то что воплотиться, как у Маска. "Просто врожденная программа поведения любого человека этого не позволит." Поподробнее, пожалуйста. Мне как лицу, изучавшему антропологию в вузе, очень хочется узнать, какая же врожденная программа поведения у любого человека, и чего именно Маску она не позволит. "Пример с США как с офигевшей во всём страной тут показательный." То есть вы на полном серьезе делаете выводы по человеку на основе поведения страны, не управляемой вообще никем, буквально без руля и ветрил? "Всё хорошо, пока он выглядит как "свой доску Илон", везде одобрямс. Но что будет, когда он перестанет или не захочет быть "своим в доску"? " Вы очень слабо информированы о происходящем в США. Он там уже очень, очень давно не свой в доску, и, напротив, ненавидим основной массой населения. И что? И ничего. "Раскулачивать его потом будет просто некому." Так в США пока еще ни одного человека не раскулачили, это в отличие от нас, например. Но как-то им это не помешало.
        Ответить
        -
        0
        +
        Dmitriy Dorian
        Dmitriy Dorian
        36 минут назад
        -
        0
        +
        Sam, "Он явно одержим" Так подобные проекты только одержимые и могут реализовать. Люди с осторожным расчётливым умом никогда не возьмутся за такое, просчитав все риски. "Просто врожденная программа поведения любого человека этого не позволит" У человека нет никаких врожденных программ. Инстинкты у человека давно замещены научением.
        Ответить
        -
        0
        +
Питон Удав
Питон Удав
3 часа назад
-
0
+
Из раннего материал, ссылка в статье "В первой половине 2020-х Starship будет готов к полетам" - как там, готов? На дворе 2026 год... Первая половина прошла. Александр, вы не инженер. Планы - это красиво, но реальность другая.
Ответить
-
0
+
    Александр Березин
    Александр Березин
    3 часа назад
    -
    0
    +
    Питон, ""В первой половине 2020-х Starship будет готов к полетам" " Да, в январе 2020 года, 6,3 года назад, я прогнозировал, что Старшип будет готов к полетам в первой половине 2020-х годов. И, как ни странно, в первой половине 2020-х Старшип действительно дал ряд успешных испытательных полетов. Если же вы хотели "срезать" автора новости выше, то надо было работать иначе, давать цитату из текста шестилетней давности целиком: "Определенно, довести Starship, который только в этом году планирует первый полет в космос, будет недешево и сложно. Но опыт работы над Falcon — где SpaceX показала себя самым быстро развивающимся в плане технологий игроком на космическом рынке — убеждает, что это реально. В первой половине 2020-х Starship будет готов к полетам, и к 2030 году люди действительно могут впервые отправиться к Марсу." Из нее видно, что хотя в первой половине 20-х Старшип действительно был готов к полетам (судя по тому, что ряд у него получился), но с Марсом была ошибка: сомнительно, что люди будут готовы к нему к 30-му году, более вероятно -- что к 32-му. Это, конечно. существенная ошибка: на дистанции 10 лет ошибиться на 20%-й интервал. Осталось только узнать: а кто за это время дал более точный прогноз? "Александр, вы не инженер." То есть факт успешных испытательных полетов Старшипа в первой половине 2020-х не заметили вы, а не инженер -- я? Конечно Александр не инженер. Он историк по первому образованию. Поэтому в 2015 году он -- вопреки всем инженерам Роскосмоса и НАСА, которые делали публичные или непубличные (но известные мне) прогнозы, публично обозначил свой прогноз: Фальконы с посадкой на хвост выбьют с рынка американских и российских конкруентов. А кто еще тогда это предсказал в России, скажите? Публично? Никто? Только Александр-не-инженер? Не то что инженеры Роскосмоса, да? " Планы - это красиво, но реальность другая." Да, планы это красиво и СпейсИкс их реализует. Причем радикально результативнее НАСА и Роскосмоса -- см. их планы за 10 лет.
    Ответить
    -
    0
    +
    +
      ещё комментарии
      Иван Колупаев
      Иван Колупаев
      1 час назад
      -
      1
      +
      Александр, просто между "готов к полетам" и "сумел взлететь" вы ставите знак равенства, а Питон сомневается что это одно и то же. Быть может думает что готовность к полетам означает готовность полную, то есть вывод полезной нагрузки и начало эксплуатации, а не частичный успех в незавершенной еще программе испытаний. Признайте просто что выдали слишком оптимистичный прогноз, а реальность внесла коррективы. Для проектов такого уровня это нормально, особенно у Маска который тоже тот еще оптимист. Но в целом разработка Старшип движется к завершению пусть сроки и сместились вправо.
      Ответить
      -
      1
      +
        Александр Березин
        Александр Березин
        3 минуты назад
        -
        0
        +
        Иван, "Александр, просто между "готов к полетам" и "сумел взлететь" вы ставите знак равенства" Это не я ставлю знак равенства, а русский язык. В его рамках неготовая к полету ракета лететь не умеет. Если же она программу полета отлетала -- то была к нему готова. Если Питан имел в виду под "готов к полетам" нечто другое -- скажем "полеты с полезной нагрузкой и без аварий" -- то он не по адресу. Потому что я имел в виду явно не это -- см. фразу в целом, "В первой половине 2020-х Starship будет готов к полетам, и к 2030 году люди действительно могут впервые отправиться к Марсу." из которой ясно, что я не предполагал годности Старшиопов для малорисковых космических полетов с полезной нагрузкой в первой половине 20-х. "Быть может думает что готовность к полетам означает готовность полную, то есть вывод полезной нагрузки и начало эксплуатации," Готовность к полету не имеет градации "полная" и "неполная". А то, о чем вы говорите, называется ввод в регулярную эксплуатацию, а вовсе не "готов к полетам". Если бы я предполагал, что в первой половине 20-х Старшип будет готов к эксплутации, я бы ожидал рейса на нем людей к Марсу в окно 28-29 годов, а не как не в окно через два года. "Признайте просто что выдали слишком оптимистичный прогноз, а реальность внесла коррективы." Я выдал верный прогноз по готовности Старшипа к полету, см. выше. Неверный я выдал по году полета к Марсу. Но эта неточность не больше, чем у любого другого, кто вообще давал прогнозы по этой теме.
        Ответить
        -
        0
        +
    Виталий Лллл
    Виталий Лллл
    29 минут назад
    -
    0
    +
    Питон, На дворе 2026 год... Первая половина прошла.--- дуракам половину работы не показывают.
    Ответить
    -
    0
    +

Последние комментарии

Александр Березин
2 минуты назад
Иван, "А чтоб создать проблемы бизнесу у любого правительства достаточно рычагов." И как там, много Трамп создал Маску проблем после их ссоры?

Стало известно, сколько получит Илон Маск после строительства колонии на Марсе

Александр Березин
3 минуты назад
Иван, "Александр, просто между "готов к полетам" и "сумел взлететь" вы ставите знак равенства" Это не я ставлю знак равенства, а русский язык. В его

Стало известно, сколько получит Илон Маск после строительства колонии на Марсе

Grigory Scherbakov
4 минуты назад
А смысл такого ночного освещения, трата энергии, ресурсов планеты, спать в темноте нужно. Понятно, что в Северной Корее от бедности так темно, но в

Фото: Северная и Южная Корея из космоса 

Саша Шинкарев
14 минут назад
Sergey, они в блокаде, до блокады в 1990-е там было неплохо.

Фото: Северная и Южная Корея из космоса 

Владимир Петров
17 минут назад
Sergey, Прочитал все твои комменты...Какое же ты дерьмо по жизни! Моральный урод!

Фото: Северная и Южная Корея из космоса 

Роман Гусев
23 минуты назад
Sergey, дядя ты п*****ст, как и твои западные друзья?..

Фото: Северная и Южная Корея из космоса 

Алексей Электрик
29 минут назад
По ночам шараебятся молодежь безработная и бездетная, трутни отбросы ообщества

Фото: Северная и Южная Корея из космоса 

Виталий Лллл
29 минут назад
Питон, На дворе 2026 год... Первая половина прошла.--- дуракам половину работы не показывают.

Стало известно, сколько получит Илон Маск после строительства колонии на Марсе

Голодный Волк
34 минуты назад
Tiger, Великобритании не будет. Применение ЯО опасно для всех, поэтому его никто и не применяет до тех пор пока не настанет крайний случай. Надо

Британские ученые смоделировали климатические последствия ядерной войны на границе Украины и России

Dmitriy Dorian
36 минут назад
Sam, "Он явно одержим" Так подобные проекты только одержимые и могут реализовать. Люди с осторожным расчётливым умом никогда не возьмутся за

Стало известно, сколько получит Илон Маск после строительства колонии на Марсе

Александр Янаков
42 минуты назад
Прям как Россия и Украина, догадаетесь где темно....

Фото: Северная и Южная Корея из космоса 

Алексей Подклалкин
51 минута назад
Sergey, эти ребята одни воевали за Россию на сво, а ты какого строя ЛГБТ или ТРАНС-Европы ?

Фото: Северная и Южная Корея из космоса 

Shelove517
57 минут назад
Sergey, "черти краснопузые" ночью спят, потому что работают по 8 часов в день.

Фото: Северная и Южная Корея из космоса 

Сергей Попов
1 час назад
Riga, а где Китай ? Высокотехнологичная страна . Фейковый неправдивые обзорчики

Инфографика: рейтинг стран по числу людей,  получивших образование после школы

Иван Колупаев
1 час назад
Александр, просто между "готов к полетам" и "сумел взлететь" вы ставите знак равенства, а Питон сомневается что это одно и то же. Быть может думает

Стало известно, сколько получит Илон Маск после строительства колонии на Марсе

Sergey Gorovoy
1 час назад
социализм во плоти!) черти краснопузые сидят в темени, собирая в эту убогую кучу малахольных голодранцев со всей планеты, хе-хе).

Фото: Северная и Южная Корея из космоса 

Александр Березин
2 часа назад
Sam, "Дело не в его заслугах, состоянии или независимости. Он явно одержим, в целом" Так же, как и Королев или фон Браун. Но почему вы называете его

Стало известно, сколько получит Илон Маск после строительства колонии на Марсе

Sergey Gorovoy
2 часа назад
какие же они обоятельные! ❤

Представлены лучшие снимки жирафов с конкурса «Воспоминания о дикой природе»

Иван Колупаев
2 часа назад
Sam, зря опасаетесь Березин как всегда все преувеличивает. В частности независимость Маска который все равно всего лишь бизнесмен хоть и заработал

Стало известно, сколько получит Илон Маск после строительства колонии на Марсе

Sergey Gorovoy
2 часа назад
самое достойное место у индусов - какая там экономика ими провозглашается в мире - третья, пятая? хе-хе).

Инфографика: крупнейшие экспортеры мира в 2025 году

