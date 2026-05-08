Неандертальцы обрабатывали камень с помощью зубов носорогов
Следы на зубах носорогов, найденных на некоторых среднепалеолитических стоянках неандертальцев, оказались похожи на повреждения, которые оставались на орудиях после обработки камня и правки режущих кромок кремневых инструментов. Значит, с помощью таких зубов древние люди могли обрабатывать камень, придавая ему нужную форму. В таком случае набор материалов, которые использовали неандертальцы, был существенно разнообразнее, чем считалось ранее.
Обычно на стоянках неандертальцев (Homo neanderthalensis) ученые находят фрагменты черепов, зубы и расколотые кости животных, в частности носорогов, со следами разделки и ударов — следы того, как древние люди добывали костный мозг и мясо. Однако во время исследования 12 среднепалеолитических памятников во Франции и Испании международная команда археологов под руководством Алисии Санс-Ройо (Alicia Sanz-Royo) из Национального университета дистанционного образования в Мадриде нашла образцы, которые сильно отличались от предыдущих находок в аналогичных местах.
Из всех ископаемых останков 91 процент составляли отдельные зубы носорогов. Кости скелета практически отсутствовали. Такая концентрация этих фрагментов выглядела необычно и заставила ученых искать объяснение.
На зубах заметили сколы, бороздки, зазубрины и неровности, которые не походили на следы жевания или естественного разрушения. Возникло предположение, что неандертальцы специально отбирали зубы и использовали их для каких-то работ. Но по одним ископаемым образцам нельзя было уверенно сказать, как именно возникли эти отметины.
Чтобы проверить гипотезу, Санс-Ройо и ее коллеги провели серию экспериментов с современными зубами носорогов. Ученые получили необходимый материал от 18 белых носорогов, которые умерли своей смертью в трех французских зоопарках по естественным причинам. С помощью этих зубов исследователи воспроизводили различные действия, которые могли выполнять неандертальцы при обработке камня и органических материалов.
Ученые правили режущие кромки кремневых и кварцевых орудий, формировали каменные скребки, а также использовали зубы как наковальни при обработке кожи и растительных волокон различными инструментами.
После экспериментов специалисты сравнили следы на современных зубах со следами на ископаемых из нескольких неандертальских стоянок — Эль-Кастильо в Испании и Пеш-де-л’Азе во Франции. Результаты показали заметное сходство. На экспериментальных образцах появились те же типы повреждений, что и на археологических: бороздки, насечки, трещины, выщербины. Кроме того, выяснилось, что чрезвычайно твердая эмаль зуба носорога хорошо выдерживает многократные удары при обработке камня.
Исследователи пришли к выводу, что многие следы на ископаемых зубах, вероятнее всего, возникли в результате человеческой деятельности, а не из-за естественных процессов вроде давления грунта или трения осадочных пород.
Почему неандертальцы выбирали именно зубы носорога? Они, по словам авторов исследования, отличаются высокой плотностью и исключительной прочностью. Такой материал хорошо подходил для работы с камнем. Вероятно, древние мастера могли намеренно отбирать такие зубы, переносить их на стоянки и использовать многократно.
Научная работа опубликована в Journal of Human Evolution.
