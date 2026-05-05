В России представили проект первой в мире распределенной космической солнечной обсерватории

Институт космических исследований РАН совместно с компанией «Геоскан» представили концепт уникального проекта — первой в мире распределенной солнечной обсерватории, построенной не на одном крупном аппарате, а на целом созвездии малых спутников.

Художественное изображение кубсата в космосе / © «Роскосмос» / «Геоскан»

Основой системы станут компактные космические аппараты формата CubeSat (кубсат). Их оснастят научными приборами для наблюдения за Солнцем: рентгеновскими телескопами и спектрофотометрами, ультрафиолетовыми телескопами, коронографами оптического диапазона и фотометрами.

Сегодня уже существуют солнечные обсерватории, размещенные на массивных и технологически сложных спутниках. Однако работа с ними часто ограничена — как из-за высокой стоимости, так и по организационным причинам. Новый проект предлагает альтернативу: доступный инструмент с открытым доступом к наблюдательному времени, данным и аналитике. Это позволит не только профессиональным ученым, но и студентам и даже школьникам участвовать в исследованиях и проводить собственные эксперименты.

Кубсаты уже зарекомендовали себя как эффективная платформа для научных задач в космосе. Их относительная дешевизна и простота производства дают возможность быстро проверять новые технологии прямо на орбите, а при неудачах — оперативно повторять попытки без серьезных затрат.

Будущую группировку планируют распределить по разным орбитам: часть аппаратов будет работать на низкой околоземной орбите, другие — на более удаленных позициях, включая точки Лагранжа.

Первым элементом новой обсерватории станет кубсат на платформе «Геоскан 16U», оснащенный зеркальным телескопом для наблюдений в ультрафиолетовом диапазоне.