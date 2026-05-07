Вспышку хантавируса на круизном лайнере вызвал штамм, передающийся от человека к человеку

Большинство смертельно опасных хантавирусов не могут распространяться среди людей. Но один штамм на это способен. К сожалению, именно он вызвал продолжающуюся вспышку этой болезни на борту круизного лайнера MV Hondius. Из-за нежелания принимать его на Канарских островах уже возник скандал: местные опасаются повторения обширной эпидемии типа коронавируса.

Первого апреля 2026 года из самого южного города мира (аргентинская Ушуайя на Огненной Земле) в море вышел голландский круизный лайнер с полутора сотнями человек на борту (точное число в источниках колеблется). 11 апреля на борту судна умер первый человек, а 24 апреля, при остановке близ острова Святой Елены, жена погибшего сошла на берег, забрав тело мужа. 26 апреля умерла уже она. Всего на сегодня подтвержденных смертей от вспышки три, достоверно зараженных — восемь. Трое из них сошли с корабля на берег. Событие это нейтрально, если вирус не передается между людьми, но угрожает вспышкой, если передается.

В настоящий момент достоверных фактов о случившемся не так много, но среди них — то, что хантавирус, вызвавший вспышку на борту, относится к андийскому штамму хантавируса, иногда еще называемому андийский вирус. Он распространяется двумя базовыми путями. Во-первых, его переносят грызуны, например, длиннохвостые рисовые хомячки, которые в российских СМИ часто обозначают как «длиннохвостые карликовые рисовые крысы», что по сути неверно (это калька английского названия, биологически неточного). Однако этот эндемик Южной Америки просто не водится в Ушуайе: для него там слишком холодно.

Поэтому версия о том, что вирус попал на борт лайнера именно с этим грызуном сомнительна. Теоретически источником инфекции мог стать другой вид: магелланов рисовый хомячок (Oligoryzomys magellanicus). В научной литературе проблематично встретить упоминания о том, что он вообще когда-либо заражал кого-то хантавирусом. Вообще, это вид, предпочитающий леса и еду из них, а никак не антропогенное окружение, тем более такое проблематичное, как крупное судно.

Отсюда возникает вторая возможность: вирус мог прибыть на корабль уже с человеком. Начатое в Аргентине эпидемиологическое расследование уже предположило, что источником вспышки стала небольшая группа голландских граждан, наблюдавших за птицами в дикой природе. Они путешествовали по Южной Америке через Чили, Аргентину и Уругвай с 27 ноября 2025 года, то есть имели достаточно возможностей, чтобы столкнуться с грызунами, реально переносящими андийский штамм хантавируса.

Но в этом случае вспышка уже на самом корабле — жертвами которой стали граждане разных стран, не только голландские — обеспечивалась передачей вируса от человека к человеку. Это довольно опасный сценарий. Дело в том, что все описанные в научной литературе случаи такой передачи требовали близкого контакта людей, буквально сна под одним одеялом. То есть исходно вирус плохо передавался от человека к человеку.

Если в данный момент ситуация изменилась и он освоил более эффективные пути переноса от человека к человеку, существует ненулевая вероятность запуска эпидемии. Смертность от поражения легких этим штаммом для людей может превышать 30 и даже 40 процентов.

Более того, как пишут голландские СМИ, 7 мая одна из стюардесс рейса Амстердам-Йоханесбург (случился 26 апреля), поступила в медицинский центр Амстердамского университета с подозрение на инфекцию, подхваченную при контакте с немкой, которая сошла с лайнера и впоследствии умерла от хантавируса.

Если подтвердится, что у нее этот штамм — можно говорить о том, что он показал способность передаваться от человека к человеку не только при самых тесных контактах. С борта лайнера в разные точки мира отправилось уже 23 человека, что повышает эпидемиологические риски.

