Рейтинг: старейшие государства мира

Не существует единого способа определить старейшую страну мира. Историки постоянно дискутируют на эту тему. Ниже представлен один из наиболее достоверных рейтингов старейших государств мира.

Рейтинг самых возрастных стран мира / © при создании инфографика использовались ChatGPT 5.3 и Canva

Границы государств постоянно менялись на протяжении истории человечества, сменяли друг друга и политические режимы. Из-за этого сложно установить общие критерии, которые помогут определить старейшие из существующих стран. В этот список попали страны с подтвержденной историей государственности или развитых цивилизаций на их территориях.

По одной из версий, старейшее государство в мире — Египет. Датой основания страны иногда называют 3150 год до нашей эры. Предположительно, именно тогда начал править Нармер — первый царь первой династии Египта.

Одним из древнейших государств часто называют Иран. На его территории около 2600 года до нашей эры основали древнее царство Элам. Его столицей был город Сузы. Археологический комплекс на его месте сегодня признан объектом Всемирного наследия.

Сегодня самая густонаселенная страна мира Индия также считается одной из древнейших цивилизаций. Развитая цивилизация долины Инда (Хараппская цивилизация) существовала на Индийском субконтиненте примерно с 2600 по 1500 год до нашей эры. В этот период там активно развивались ремесла и сельское хозяйство, велась добыча полезных ископаемых и морская торговля, формировалась и стандартизировалась система управления.

Согласно труду «История Армении» армянского историка Мовсес Хоренаци, Армения была основана в 2492 году до нашей эры. Долгое время у современных историков не было доказательств, подтверждающих эту раннюю датировку. Однако авторы исследования, опубликованного в журнале Nature, обнаружили генетические данные, указывающие на формирование армянского населения в период примерно между 3000 и 2000 годами до нашей эры. Авторы отметили, что эти даты частично пересекаются с датой, приведенной Хоренаци.

Месопотамия когда-то находилась на территории современного Ирака. Одна из дат, которые используют для оценки возраста государства — 2334 год до нашей эры. На этот год пришлось начало правления Саргона Аккадского.

Одной из дат отсчета китайской государственности считается 1600 год до нашей эры — начало правления первой династии, подтвержденной раскопками. Династия Шан контролировала северо-восток современного Китая, включая районы провинций Хэбэй и Хэнань. Существование более ранней династии Ся археологи пока не подтвердили.

Первые государственные образования на территории современной Греции появились еще в период микенской цивилизации, сформировавшейся примерно с 1600 года до нашей эры. Она состояла из нескольких царств, среди которых были Фивы и Афины.

Историю современной Мексики можно проследить до возникновения цивилизации ольмеков примерно в 1200 году до нашей эры. Предположительно, именно Ольмеки разработали одну из ранних систем письма в Америке, а также были частью развитой торговой сети. Они оказали влияние на культуры майя и ацтеков, которые позже доминировали в этом регионе.

К древним государствам также часто относят Вьетнам, Грузию, Японию и ранние корейские государства (Когуре, Пэкче, Силла), а также Сан-Марино. Кстати, Сан-Марино — карликовое государство на Апеннинском полуострове — считается старейшей республикой в мире.