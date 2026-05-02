Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
2 мая, 15:40
Рейтинг: +198
Посты: 720

Рейтинг: старейшие государства мира

Не существует единого способа определить старейшую страну мира. Историки постоянно дискутируют на эту тему. Ниже представлен один из наиболее достоверных рейтингов старейших государств мира.

# древние цивилизации
# египет
# история
# рейтинг
# страны
Рейтинг самых возрастных стран мира / © при создании инфографика использовались ChatGPT 5.3 и Canva
Границы государств постоянно менялись на протяжении истории человечества, сменяли друг друга и политические режимы. Из-за этого сложно установить общие критерии, которые помогут определить старейшие из существующих стран. В этот список попали страны с подтвержденной историей государственности или развитых цивилизаций на их территориях. 

По одной из версий, старейшее государство в мире — Египет. Датой основания страны иногда называют 3150 год до нашей эры. Предположительно, именно тогда начал править Нармер — первый царь первой династии Египта. 

Одним из древнейших государств часто называют Иран. На его территории около 2600 года до нашей эры основали древнее царство Элам. Его столицей был город Сузы. Археологический комплекс на его месте сегодня признан объектом Всемирного наследия. 

Сегодня самая густонаселенная страна мира Индия также считается одной из древнейших цивилизаций. Развитая цивилизация долины Инда (Хараппская цивилизация) существовала на Индийском субконтиненте примерно с 2600 по 1500 год до нашей эры. В этот период там активно развивались ремесла и сельское хозяйство, велась добыча полезных ископаемых и морская торговля, формировалась и стандартизировалась система управления.  

Согласно труду «История Армении» армянского историка Мовсес Хоренаци, Армения была основана в 2492 году до нашей эры. Долгое время у современных историков не было доказательств, подтверждающих эту раннюю датировку. Однако авторы исследования, опубликованного в журнале Nature, обнаружили генетические данные, указывающие на формирование армянского населения в период примерно между 3000 и 2000 годами до нашей эры. Авторы отметили, что эти даты частично пересекаются с датой, приведенной Хоренаци. 

Месопотамия когда-то находилась на территории современного Ирака. Одна из дат, которые используют для оценки возраста государства — 2334 год до нашей эры. На этот год пришлось начало правления Саргона Аккадского. 

Одной из дат отсчета китайской государственности считается 1600 год до нашей эры — начало правления первой династии, подтвержденной раскопками. Династия Шан контролировала северо-восток современного Китая, включая районы провинций Хэбэй и Хэнань. Существование более ранней династии Ся археологи пока не подтвердили.  

Первые государственные образования на территории современной Греции появились еще в период микенской цивилизации, сформировавшейся примерно с 1600 года до нашей эры. Она состояла из нескольких царств, среди которых были Фивы и Афины. 

Историю современной Мексики можно проследить до возникновения цивилизации ольмеков примерно в 1200 году до нашей эры. Предположительно, именно Ольмеки разработали одну из ранних систем письма в Америке, а также были частью развитой торговой сети. Они оказали влияние на культуры майя и ацтеков, которые позже доминировали в этом регионе. 

К древним государствам также часто относят Вьетнам, Грузию, Японию и ранние корейские государства (Когуре, Пэкче, Силла), а также Сан-Марино. Кстати, Сан-Марино — карликовое государство на Апеннинском полуострове — считается старейшей республикой в мире.

1 мая, 11:34
Понамарева Валерия

Количество кислорода не определяло гигантизм древних насекомых

Долгое время считалось, что гигантские стрекозообразные, жившие 300 миллионов лет назад, стали такими из‑за высокого содержания кислорода. Тогда в атмосфере его было около 30% вместо сегодняшних 21%. Учёные полагали, что крупные насекомые задохнулись бы в нашей атмосфере. Но оказалось, что это не так.

30 апреля, 11:44
Андрей Серегин

Современная западная музыка стала примитивнее и однотипнее, чем раньше

Считается, что современная музыка стала простой и даже примитивной. Ученые из Италии математически проверили эту гипотезу и подтвердили, что даже самые сложные жанры со временем стали дрейфовать к простоте и повторам одних и тех же составляющих.

2 мая, 11:29
Любовь С.

Физики объяснили возникновение Вселенной без сингулярности

Большой взрыв мог быть не началом Вселенной, а моментом рождения самой гравитации в привычном нам виде. Новая модель предлагает иную, квантовую форму гравитации, которая могла запустить инфляцию и избавить космологию от проблемы сингулярности, где законы физики перестают работать.

29 апреля, 13:04
Александр Березин

На сайте Минобрнауки появилась новость об исследованиях российских физиков в области эфира

Релиз довольно неожиданно перенес время образования протонов и нейтронов в более раннее прошлое Вселенной. К сожалению, из его текста осталось неясным научное обоснование таких фундаментальных изменений в космологии. Также он резко передвинул в прошлое и момент возникновения реликтового излучения.

27 апреля, 16:43
Александр Березин

Европейские производители поставили NASA корпус космической станции с коррозией

Поставщик элементов окололунной станции попытался сдать клиентам изделия, подвергшиеся коррозии еще до начала его монтажа. Об этом заявил новый глава NASA Джаред Айзекман. Защищая свою позицию, поставщик сообщил, что ранее он поставлял модули с коррозией для МКС, но они все равно до сих пор работают. NASA использует скандал для отказа от алогичного проекта Lunar Gateway, обитаемой космической станции на окололунной орбите.

29 апреля, 14:23
Игорь Байдов

Территорию близ границы Армении и Грузии назвали родиной самой важной для человечества пшеницы

Ученые, похоже, приблизились к разгадке происхождения пшеницы мягкой — той самой, из которой делают большую часть хлеба и другие мучные изделия. Согласно авторам нового исследования, она, предположительно, появилась 8000 лет назад на территории современной Грузии и Армении.

23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

10 апреля, 10:51
Татьяна Зайцева

Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды

Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.

