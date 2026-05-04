Участники узнают, как работали астрономы в годы войны, как сражались на фронте, защищая свою страну.

О мероприятии

На основе оцифрованных уникальных фотографий военного времени, представленных в авторской мультимедийной программе, участники узнают о том, что происходило в обсерватории в годы войны, как астрономы эвакуировали астрономические инструменты, коллекции музея, как вместе с солдатами спасали библиотеку. На основании воспоминаний очевидцев военных событий экскурсоводы расскажут о том, как работали астрономы в годы войны, как сражались на фронте, защищая свою страну.

В процессе экскурсии участники посетят Астрономический музей Пулковской обсерватории, услышат рассказ о ее основании и становлении. Познакомятся с уникальной коллекцией Астрономического музея обсерватории, в которую входят первые телескопы обсерватории, астрономические и геодезические инструменты.

Расписание Пулковское шоссе, д.65 Санкт-Петербург 13:00 Купить