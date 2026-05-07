Анализ ДНК позволил идентифицировать останки четырех моряков пропавшей полярной экспедиции «Эребуса» и «Террора»
Канадские исследователи идентифицировали останки четырех членов пропавшей полярной экспедиции Джона Франклина 1845 года, сравнив их ДНК с генетическим материалом современных потомков. Открытие решило полуторавековую загадку с переодетым матросом и помогло восстановить маршрут отступления экипажа по льдам. Выяснилось, что при эвакуации моряки разделились по кораблям, после чего бросили ослабевших товарищей в спасательных шлюпках.
В 1845 году британские корабли «Эребус» и «Террор» застряли во льдах Канадской Арктики. Бросив обреченные корабли, экипажи пошли пешком, волоча за собой шлюпки. До цивилизации никто не добрался, все 129 членов экипажа погибли.
Начиная с 1859 года поисковые партии находили на острове Кинг-Вильям брошенные сани с лодками и разбросанные человеческие кости. Исторические улики часто противоречили друг другу. Рядом с одним из скелетов нашли документы старшины Гарри Пеглара, но покойный был одет в униформу стюарда. Историки десятилетиями спорили, кому именно принадлежат эти останки.
Чтобы опознать моряков, исследователи подняли британские архивы и нашли ныне живущих потомков членов экипажа. Для сравнения биологи искали прямые неразрывные цепочки рождений по женской и мужской линиям, ведущие от братьев и сестер пропавших полярников до наших дней. Затем генетики извлекли митохондриальную и Y-хромосомную ДНК из костей и зубов, найденных на острове в разные годы. Они сопоставили генетические профили арктических находок с образцами слюны потомков полярников. Результаты исследования опубликованы в двух статьях: в Journal of Archaeological Science: Reports и Polar Record.
Генетики подтвердили личности четырех человек. Скелет в форме стюарда действительно принадлежал Гарри Пеглару — старшине корабля «Террор». Почему он умер в шелковом платке прислуги, завязанном бантом, и со щеткой для одежды в кармане, достоверно не известно. Авторы исследования предположили, что Пеглара разжаловали за пьянство и бунт (в его более раннем досье зафиксирована порка). Но, возможно, замерзая, он снял теплые вещи с погибшего стюарда.
Еще трех моряков опознали среди останков у двух брошенных шлюпок в заливе Эребус, более чем в 100 километрах от места, где был найден Пеглар. Ими оказались 17-летний юнга Дэвид Янг, матрос Уильям Оррен и стюард Джон Бридженс. Все трое служили на корабле «Эребус». Это значит, что при отступлении экипажи разделились: моряки каждого судна тащили собственные лодки.
Идентификация костей помогла уточнить картину отступления. Шлюпка со стюардом Бридженсом и шлюпка с юнгой Янгом остановились всего в 1,7 километра друг от друга. Исследователи считают, что выбившиеся из сил матросы оставили первую лодку вместе с умирающими товарищами и ушли дальше. У второй лодки люди продержались дольше, однако порезы на костях говорят о том, что выжившие в итоге прибегли к каннибализму.
Сравнение древней ДНК с генетическим материалом потомков переводит списки экипажа Франклина из разряда мифов в задокументированную историю. Этот инструмент позволил биоархеологам не просто возвращать имена безымянным останкам, но и детально реконструировать распад дисциплины и последние дни жизни людей в экстремальных условиях.
Анализ ДНК позволил идентифицировать останки четырех моряков пропавшей полярной экспедиции «Эребуса» и «Террора»
Канадские исследователи идентифицировали останки четырех членов пропавшей полярной экспедиции Джона Франклина 1845 года, сравнив их ДНК с генетическим материалом современных потомков. Открытие решило полуторавековую загадку с переодетым матросом и помогло восстановить маршрут отступления экипажа по льдам. Выяснилось, что при эвакуации моряки разделились по кораблям, после чего бросили ослабевших товарищей в спасательных шлюпках.
Формирование и эволюция звездных систем кажутся понятными и предсказуемыми, а их строение строго подчиняется законам физики. Строение «крылатых» радиогалактик выбивается из общих правил. Их необычная форма не имеет однозначного объяснения и остается предметом споров для астрофизиков.
Большинство смертельно опасных хантавирусов не могут распространяться среди людей. Но один штамм на это способен. К сожалению, именно он вызвал продолжающуюся вспышку этой болезни на борту круизного лайнера MV Hondius. Из-за нежелания принимать его на Канарских островах уже возник скандал: местные опасаются повторения обширной эпидемии типа коронавируса.
Анализ ДНК позволил идентифицировать останки четырех моряков пропавшей полярной экспедиции «Эребуса» и «Террора»
Канадские исследователи идентифицировали останки четырех членов пропавшей полярной экспедиции Джона Франклина 1845 года, сравнив их ДНК с генетическим материалом современных потомков. Открытие решило полуторавековую загадку с переодетым матросом и помогло восстановить маршрут отступления экипажа по льдам. Выяснилось, что при эвакуации моряки разделились по кораблям, после чего бросили ослабевших товарищей в спасательных шлюпках.
Генетики подтвердили связь нейропсихиатрических расстройств с преимуществами или недостатками интеллекта
Генетика интеллекта сложна и связана с разными психоневрологическими состояниями. Оказалось, то, что повышает эрудицию, может ухудшать способность решать творческие задачи, — и наоборот. Причем паттерны этих связей уникальны для каждого диагноза.
Ученые давно сделали вывод о том, что в поздней Античности монеты перестали представлять собой цену как валюта, однако не было понятно когда именно это произошло. Новое исследование погребения римского воина из бельгийского форта Оденбург показало, в какой момент монеты стали цениться просто весом металла в кошельке.
В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.
Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.
Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
7 Марта, 2020
Вакцинация и аутизм: есть ли связь?
18 Сентября, 2014
10 главных нововведений iOS 8
28 Августа, 2014
Московский автосалон. Топ 15 новинок
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии