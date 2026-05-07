7 мая, 14:25
Максим Абдулаев
Анализ ДНК позволил идентифицировать останки четырех моряков пропавшей полярной экспедиции «Эребуса» и «Террора»

Канадские исследователи идентифицировали останки четырех членов пропавшей полярной экспедиции Джона Франклина 1845 года, сравнив их ДНК с генетическим материалом современных потомков. Открытие решило полуторавековую загадку с переодетым матросом и помогло восстановить маршрут отступления экипажа по льдам. Выяснилось, что при эвакуации моряки разделились по кораблям, после чего бросили ослабевших товарищей в спасательных шлюпках.

Картина «Опасное положение „Террора“ под командованием капитана Бэка в арктических регионах летом 1837 года» / © Уильям Смит / National Maritime Museum

В 1845 году британские корабли «Эребус» и «Террор» застряли во льдах Канадской Арктики. Бросив обреченные корабли, экипажи пошли пешком, волоча за собой шлюпки. До цивилизации никто не добрался, все 129 членов экипажа погибли.

Начиная с 1859 года поисковые партии находили на острове Кинг-Вильям брошенные сани с лодками и разбросанные человеческие кости. Исторические улики часто противоречили друг другу. Рядом с одним из скелетов нашли документы старшины Гарри Пеглара, но покойный был одет в униформу стюарда. Историки десятилетиями спорили, кому именно принадлежат эти останки.

Чтобы опознать моряков, исследователи подняли британские архивы и нашли ныне живущих потомков членов экипажа. Для сравнения биологи искали прямые неразрывные цепочки рождений по женской и мужской линиям, ведущие от братьев и сестер пропавших полярников до наших дней. Затем генетики извлекли митохондриальную и Y-хромосомную ДНК из костей и зубов, найденных на острове в разные годы. Они сопоставили генетические профили арктических находок с образцами слюны потомков полярников. Результаты исследования опубликованы в двух статьях: в Journal of Archaeological Science: Reports и Polar Record.

Генетики подтвердили личности четырех человек. Скелет в форме стюарда действительно принадлежал Гарри Пеглару — старшине корабля «Террор». Почему он умер в шелковом платке прислуги, завязанном бантом, и со щеткой для одежды в кармане, достоверно не известно. Авторы исследования предположили, что Пеглара разжаловали за пьянство и бунт (в его более раннем досье зафиксирована порка). Но, возможно, замерзая, он снял теплые вещи с погибшего стюарда.

Еще трех моряков опознали среди останков у двух брошенных шлюпок в заливе Эребус, более чем в 100 километрах от места, где был найден Пеглар. Ими оказались 17-летний юнга Дэвид Янг, матрос Уильям Оррен и стюард Джон Бридженс. Все трое служили на корабле «Эребус». Это значит, что при отступлении экипажи разделились: моряки каждого судна тащили собственные лодки.

Идентификация костей помогла уточнить картину отступления. Шлюпка со стюардом Бридженсом и шлюпка с юнгой Янгом остановились всего в 1,7 километра друг от друга. Исследователи считают, что выбившиеся из сил матросы оставили первую лодку вместе с умирающими товарищами и ушли дальше. У второй лодки люди продержались дольше, однако порезы на костях говорят о том, что выжившие в итоге прибегли к каннибализму.

Сравнение древней ДНК с генетическим материалом потомков переводит списки экипажа Франклина из разряда мифов в задокументированную историю. Этот инструмент позволил биоархеологам не просто возвращать имена безымянным останкам, но и детально реконструировать распад дисциплины и последние дни жизни людей в экстремальных условиях.

Максим Абдулаев
146 статей
Автор пишет про зоологию, палеонтологию и другие науки о живом. Интересуется тем, как люди исследуют мир.
Комментарии

Лана Пренципал
Лана Пренципал
15 часов назад
А следы Туунбака нашли?
