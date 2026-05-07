7 мая, 17:07
Елена Тихонова
Новый вид длинношеих динозавров открыли в Бразилии при строительстве железнодорожного терминала

На северо-востоке Бразилии обнаружили новый вид травоядного длинношеего динозавра, который оказался близким родственником европейского вида. Находка позволяет сделать вывод, что предки ящера мигрировали из Европы в Южную Америку через Африку по суше около 140 миллионов лет назад.

Элвер Майер извлек окаменелую бедренную кость длиной около 1,5 метров @ Elver Mayer/Univasf

Масштабные строительные проекты часто влекут уничтожение исторического наследия — окаменелостей или следов древних культур. Однако в Бразилии строительство автомобильно-железнодорожного терминала привело к обнаружению нового вида динозавров.

Огромный 20-метровый длинношеий травоядный ящер обитал на территории Южной Америки примерно 120 миллионов лет назад. Динозавр получил имя Dasosaurus tocantinensis: слово daso («лес») отсылает к лесистой местности штате Мараньян, где обнаружили окаменелости, а слово tocantinensis — к реке, текущей по землям этого штата.

Работа опубликована в Journal of Systematic Palaeontology.

Палеонтологи пришли к выводу, что ближайший известный родственник нового вида обитал на территории современной Испании. Предполагается, что южноамериканский завропод имел европейское происхождение. Его предки мигрировали из Европы через Северную Африку в Южную Америку 140-130 миллионов лет назад, когда эти территории были частью суперконтинента Гондвана.

Открытие нового вида укрепляет биогеографические связи между Южной Америкой, более северными районами Гондваны и Европейским архипелагом. Палеонтологам удалось найти хвостовые позвонки, бедренную кость длиной 1,5 метра, ребра, кости передних и задних конечностей. Ученые ожидают, что на этой территории можно обнаружить и другие окаменелости этого динозавра.  

Исследователи провели анализ микроструктуры костей и особенности их роста и выяснили, что они сочетают особенности двух групп длинношеих травоядных — более древних завроподов и более эволюционно продвинутых титанозавров. Это открытие позволяет предположить, что определенные закономерности роста и перестройки костей сформировались раньше, чем считалось, и поможет объяснить, как некоторые динозавры достигали столь огромных размеров.

Сейчас исследовательская группа ведет переговоры со строительной компанией о продолжении раскопок и поисках новых окаменелостей, которые могут дать новую информацию об этом виде и группе в целом.

Лена
1 статей
Люблю науку, и пишу про науку, потому что, как сказал великий физик-теоретик Стивен Вайнберг, попытка понять Вселенную — одна из вещей, способных приподнять человеческую жизнь над уровнем фарса и придать ей черты высокой трагедии
7 мая, 14:25
Максим Абдулаев

Анализ ДНК позволил идентифицировать останки четырех моряков пропавшей полярной экспедиции «Эребуса» и «Террора»

Канадские исследователи идентифицировали останки четырех членов пропавшей полярной экспедиции Джона Франклина 1845 года, сравнив их ДНК с генетическим материалом современных потомков. Открытие решило полуторавековую загадку с переодетым матросом и помогло восстановить маршрут отступления экипажа по льдам. Выяснилось, что при эвакуации моряки разделились по кораблям, после чего бросили ослабевших товарищей в спасательных шлюпках.

Комментарии

Григорий
9 минут назад
На а если бы не стройка, то и не открыли бы новый вид
