О мероприятии

Ученые совершают множество открытий каждый день. И некоторые из них становятся настоящими прорывами, переворачивающими представления об устройстве жизни. За первый месяц весны ученым удалось углубиться в: нейроанатомию… клитора, ухаживание людей за… собаками; старение и… разжижение клеточных ядер; а, главное, в отделение сути от фона.

Подводя итоги марта, учитель биологии Сергей Лопатин обсудит эти и многие другие, самые неожиданные открытия — те, которые сильнее всего расширяют представления об устройстве жизни.