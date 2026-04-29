О мероприятии

После гибели динозавров Земля не стала спокойнее — она просто сменила актеров. Млекопитающие за 66 миллионов лет создали целый арсенал способов убивать, защищаться и побеждать соперников. И о многих битвах подробно рассказали кости.

Энтелодонты с метровыми черепами, смилодоны с клыками — кинжалами, ужасные волки и пещерные львы — кто, кого и как мог одолеть? Кто реально мог справится с мамонтом — и есть ли тому прямые улики? Как самцы древних оленей, носорогов и других зверей сражались за самок — и что от этих турниров осталось в окаменелостях? Следы укусов, сломанные и сросшиеся кости, застрявшие зубы — вот следы древних смертельных битв, о которых расскажет палеонтолог и популяризатор науки Ярослав Александрович Попов.