Там, где живут драконы: китайская цивилизация от Желтого императора до наших дней

Китай измеряет свою историю пятью тысячелетиями. Это цивилизация, для которой история и миф слились воедино – родоначальника первой династии унес на небо дракон, но он, тем не менее, считается вполне реальным персонажем.

Историк и писатель Дмитрий Тараторин разберется в особенностях китайского мышления, позволяющего совмещать веру в бессмертных, которые обитают в заповедных горах, со способностью осваивать и развивать самые передовые технологии. Лектор расскажет о создателе объединенного царства, императоре Цинь Шихуанди, заложившем основы китайской государственности, о его умении раскрывать заговоры и стремлении обрести вечную жизнь. Обсудит влияние Конфуция на формирование «китайских церемоний» и попытается понять, почему нарушавших эти правила философ призывал карать смертной казнью.

Слушатели узнают, почему Китай выбрал в средние века политику самозамкнутости, и как в новое время европейцы заставили его от этой стратегии отказаться.

Расписание Проспект мира 123Б Москва 15:00 Бесплатно