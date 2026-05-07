Вещество из галлюциногенных грибов снизило агрессию у тропических рыб
Психоделические грибы сегодня активно изучают как потенциальное лекарство от депрессии и тревожности, однако об их влиянии на агрессию науке почти ничего не известно. Канадские биологи проверили это на одних из самых агрессивных рыб в мире — и те после одной дозы перестали атаковать сородичей.
Псилоцибин, в отличие от классических антидепрессантов, которые требуют длительного ежедневного приема и обладают отсроченным действием, в ряде исследований демонстрирует способность вызывать быстрый и устойчивый терапевтический эффект после однократного применения. Его уже изучают как потенциальное средство для лечения депрессии, тревожных расстройств, посттравматического стрессового расстройства и зависимостей.
Однако влияние псилоцибина именно на агрессивное поведение оставалось почти неизученным. Единственные известные науке работы по этой теме проводили почти полвека назад на грызунах, и они показали, что вещество способно подавлять агрессию, однако систематического продолжения эти опыты не получили.
Теперь ученые из Канады исследовали, как это вещество влияет на мангровых ривулусов. Это от природы очень агрессивные рыбы. При встрече двух особей из разных линий рыбы практически гарантированно вступают в конфликт: они совершают резкие броски в сторону соперника, принимают угрожающие позы и стремятся атаковать. Результаты исследования опубликовал журнал Frontiers in Behavioral Neuroscience.
В эксперименте участвовали две линии рыб: подопытные и провокаторы агрессии. Рыб селили в аквариум, разделенный прозрачной сетчатой перегородкой. Животные могли видеть и чувствовать запах друг друга, но не имели физического контакта.
На первом этапе ученые фиксировали базовый уровень агрессии: в течение 15 минут регистрировали количество атакующих бросков в сторону перегородки, время, проведенное в движении, и ряд других поведенческих показателей. Через сутки ту же подопытную рыбу помещали на 20 минут в отдельную емкость, где в воду был добавлен псилоцибин в концентрации 3000 микрограммов на литр — это соответствует низкой или умеренной терапевтической дозе у человека по уровню концентрации активного метаболита в тканях.
Параллельно с помощью жидкостной хроматографии с масс-спектрометрией ученые измерили содержание псилоцибина и его активного метаболита псилоцина непосредственно в тканях рыб.
У рыб, получивших псилоцибин, количество агрессивных бросков к перегородке упало в несколько раз по сравнению как с их собственным поведением до воздействия, так и с контрольной группой. Одновременно резко снизилось время, проведенное в движении. Если контрольные рыбы активно плавали вдоль перегородки и реагировали на соседей, то получившие псилоцибин особи становились заметно спокойнее, проводили меньше времени в зоне у сетки и реже вступали в зрительный контакт.
Другие формы агрессивного поведения, такие как фронтальные агрессивные стойки, попытки укусов, либо вовсе не проявлялись в условиях эксперимента, либо снижались в обеих группах. То есть псилоцибин подавил наиболее яркий и надежный маркер агрессии — стремительную атаку.
Исследователи также отметили значительную индивидуальную вариабельность реакции на вещество. Несмотря на генетическую идентичность рыб внутри линии, одни особи реагировали на псилоцибин сильным снижением агрессии, а другие — умеренным. Дальнейшие исследования, по мнению ученых, должны быть направлены на изучение серотониновых механизмов, лежащих в основе обнаруженного эффекта, и на проверку устойчивости антиагрессивного действия при долгосрочном наблюдении.
