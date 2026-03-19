19 марта, 21:44
Александр Березин
Иран впервые в истории подбил стелс-истребитель F-35 в бою

Кадры иранской оптико-электронной системы слежения показали момент поражения F-35 средствами ПВО Исламской республики. Согласно данным американской прессы, самолет смог дотянуть до одного из аэродромов своей стороны и сесть. До сих пор никому в мире не удавалось повредить малозаметный истребитель в бою (только штурмовик), хотя попытки такого рода и предпринимались.

Истребитель F-35 в прицеле иранской оптико-электронной системы / © Chassis Plans, CP Technologies

После февральского нападения США и Израиля командование этих стран крайне осторожно использовало свои самолеты против Ирана, стараясь не заходить ими в зону работы иранской ПВО. Однако после пары недель конфликта американское командование (а также и глава государства) стало делать заявления, что ПВО Ирана уничтожено. Не исключено, что это было их реальное мнение — по крайней мере именно на это указывают кадры поражения стелс-истребителя F-35, который показала иранская сторона сегодня, 19 марта 2026 года.

На кадрах виден самолет облика F-35, отслеживаемый оптико-локационной системой сопровождения, по функциям аналогичной российской на зенитном ракетно-пушечном комплексе «Панцирь». Иранцы применяют такой, в частности, на зенитно-ракетных комплексах Majid, хотя на данный момент и нет информации о том, с его ли помощью поразили F-35.

Несмотря на то, что самолет не сбит, это беспрецедентное событие большой практической важности. Дело в том, что сбить малозаметные самолеты довольно сложно. В 1999 году это удалось сербскому расчету советского зенитно-ракетного комплекса С-125. Но тогда был поражен самолет F-117A, по классификации — малозаметный штурмовик.

Истребители поражать сложнее, поскольку у них меньше размеры и существенно меньше эффективная площадь рассеяния радиоволн радаров. Так, для F-117A она составляет (для передней полусферы) 0,025 квадратного метра, а для F-35, поврежденного сегодня, — лишь 0,001–0,005 квадратного метра (опять для передней полусферы).

На учениях и в ходе боев в Сирии предпринимались попытки перехвата стелс-истребителей американского производства. В бою этого не удалось сделать ни разу, хотя на учениях «условно сбитые» самолеты таких типов бывали.

Судя по кадрам сопровождения с оптико-локационной системы, иранцы смогли поразить цель не за счет эффективных радаров, а за счет неиспользования радаров. Американские ВВС имеют широкий ассортимент средств борьбы с радарами, например, ракеты, наводящиеся на их излучение. Это делает традиционные системы ПВО уязвимыми. Иранцы в этой войне стабильно отказываются от использования систем ПВО с радарами, зато активно применяют зенитно-ракетные комплексы, следящие за самолетами и тяжелыми беспилотниками врага в оптическом диапазоне.

Истребитель F-35 в прицеле иранской оптико-электронной системы / © Chassis Plans, CP Technologies

Поскольку такие системы ПВО не излучают, выявлять и бороться с ними Штатам сложно. Кроме того, атакуемый самолет не получает никаких уведомлений от своих пассивных сенсоров об облучении в радиодиапазоне. Поэтому пилот не может начать маневрирование с целью уклонения или пытаться отстрелить ложные цели: он просто не знает об ударе до самого момента удара. Иными словами, такие иранские зенитные системы — тоже своего рода «стелс», причем нечувствительные к стелс-возможностям американских самолетов.

Если бы американские ВВС не уверили себя, что иранская ПВО уже подавлена, случившееся было бы невозможно: оптически следить за F-35 можно лишь на небольшом удалении, не более десятков километров. Просто не вводя самолеты в зону работы оптико-локационных систем, можно избежать поражения ими.

Однако Пентагон нуждался в введении самолетов в Иран, поскольку запасы крылатых ракет у США, как уже отмечал Naked Science, крайне ограничены и не достигают даже десятка тысяч. Их много меньше, чем, например, Россия уже применила на Украине. Поэтому длительное и серьезное огневое воздействие на иранцев требует применения бомб. А в силу размеров Ирана, поражения важных целей на его территории бомбами неизбежно требует от американских ВВС захода туда, где могут быть иранские комплексы ПВО.

Случившееся событие с заметной вероятностью может заставить США воздерживаться от ударов с использованием бомб, сбрасываемых с пилотируемых самолетов. Тогда основная тяжесть боев, в связи с нехваткой у американцев ракет, снова ляжет на тяжелые ударные беспилотники — например, типа MQ-9 Reaper. Учитывая, что их иранская ПВО уже многократно (более дюжины раз) сбивала, потенциал таких ударов может оказаться ограниченным. К началу нападения на Иран США располагали примерно 300 исправными MQ-9 Reaper.

В начале конфликта Naked Science подробно разбирал технологические возможности сторон на поле боя. В итоге мы пришли к выводу, что за счет технологического перевеса Ирана в некоторых областях и его слабостей в других сферах, «если мы посмотрим на американо-израильско-иранскую войну с чисто военно-технической точки зрения, то она должна быть очень дорогостоящей ничьей».

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
20 Мар
850
Зиму я сплю напролет…
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
20 Мар
Бесплатно
Гелиоцентрическая система Коперника – просчитался, но где?
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
21 Мар
Бесплатно
Как полимеры изменили нашу жизнь и надо ли бояться пластика?
Medio Modo
Москва
Лекция
21 Мар
Бесплатно
Что говорил Заратустра? Добро и зло с точки зрения древних персов
ВДНХ
Москва
Лекция
21 Мар
Бесплатно
Выходной с силикой
Сколтех
Москва
Лекция
21 Мар
Бесплатно
Профессия — специалист по информационной безопасности
Музей криптографии
Москва
Лекция
21 Мар
1400
Инфекции как оружие
Medio Modo
Москва
Лекция
21 Мар
Бесплатно
Зеркало для Вселенной размером с футбольное поле: миф или реальность?
Экспериментаниум
Москва
Лекция
21 Мар
Бесплатно
Загадки химии высоких давлений и вещества планет
Космонавтика и авиация
Москва

19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

Биология
# гнезда
# птицы
# сигареты
19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

Астрономия
# кратер езеро
# марс
# минералы
# Персеверанс
# рубины
# сапфиры
18 марта, 10:35
Илья Гриднев

Экологи проследили, что случается с окурками через 10 лет

За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.

Биология
# микропластик
# пластиковые отходы
# сигареты
# экология
3 марта, 14:06
Александр Березин

Россия вернула себе возможность пилотируемых космических полетов

В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.

Комментарии

timsn100
timsn100
5 минут назад
Может и враньё. Иранцы уже налепили столько слопа, что доверия нет.
Дмитрий Каленых
Дмитрий Каленых
5 минут назад
Так а где подбитие, сказочники? Нарисованный силуэт самолете в рамочке - это момент подбития???
Александр Софронов
Александр Софронов
13 минут назад
-
1
+
Последние два абзаца дублируются
Последние новости:

  1. Иран впервые в истории подбил стелс-истребитель F-35 в бою

    19 марта, 21:44

  2. Люди и животные совпали в музыкальных предпочтениях

    19 марта, 21:02

  3. Утконос получил свою окраску с помощью уникальных полых структур

    19 марта, 16:09

  4. Исследователи создали новую вычислительную платформу для быстрого и точного анализа показателя преломления фазовых микрообъектов

    19 марта, 15:29
Выбор редакции

Цена омоложения: почему попытки обратить старение вспять повышают риск развития рака

10 марта, 11:43

Последние комментарии

Lialia03
4 минуты назад
Антилопу жаль.

Фотограф запечатлел львенка, впавшего в «пищевую кому»

timsn100
5 минут назад
Может и враньё. Иранцы уже налепили столько слопа, что доверия нет.

Иран впервые в истории подбил стелс-истребитель F-35 в бою

Дмитрий Каленых
5 минут назад
Так а где подбитие, сказочники? Нарисованный силуэт самолете в рамочке - это момент подбития???

Иран впервые в истории подбил стелс-истребитель F-35 в бою

Редакция Naked Science
10 минут назад
Александр, спасибо, исправили.

Иран впервые в истории подбил стелс-истребитель F-35 в бою

Александр Софронов
13 минут назад
Последние два абзаца дублируются

Иран впервые в истории подбил стелс-истребитель F-35 в бою

Mikhail Andronov
31 минута назад
Гликерия, Лунь и Орленок летали сильно выше 2 метров, достаточно видео посмотреть. Ну и какие выслуги лет, если все это дальше опытных образцов не

Опубликованы новые спутниковые снимки китайского экраноплана «Бохайский монстр»

Mio Meadow
34 минуты назад
Маленький такой пузатыш

Фотограф запечатлел львенка, впавшего в «пищевую кому»

Вячеслав Богданов
45 минут назад
Alex, какой ты умный... А китайцы-то дураки и не знают...)))

Опубликованы новые спутниковые снимки китайского экраноплана «Бохайский монстр»

Adam Bazaroff
59 минут назад
Yefim, может поработать?

Фотограф запечатлел львенка, впавшего в «пищевую кому»

Роман Вороний
1 час назад
Стёпа, В стране война идет, может быть в этом причина, но ты же затупень ебучий ,до тебя вряд-ли когда либо это дойдет, надеюсь у тебя в жизни хотя бы

Рейтинг самых счастливых стран 2026 года в одной инфографике

Андрей Наумов
1 час назад
Не, мне просто интересно. После того сколько тон сгорело в арзмурском проливе и рядом. Я вообще считаюсь опасным для природы. Не? Мои гребаные бычки

Экологи проследили, что случается с окурками через 10 лет

Ринат Ибрагимов
2 часа назад
Андрей, думаешь в Ямайке одни миллионеры? Там хватает и тех кто еле концы с концами сводят. И видят как миллиардеры за бутылку шампанское платят

Рейтинг самых счастливых стран 2026 года в одной инфографике

Alex Death
2 часа назад
Небольшая непогода и эта консерва с китайцами, превращается в корм для рыбок.

Опубликованы новые спутниковые снимки китайского экраноплана «Бохайский монстр»

Стёпа Соловьёв
2 часа назад
Почему Украина так несчастлива? Они же "побеждают"..

Рейтинг самых счастливых стран 2026 года в одной инфографике

А Вот
2 часа назад
Вообще-то это было известно ещё в научно популярных журналах про космос ещё в 80-х годах.

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Станислав Поплавский
2 часа назад
Невыносимо стало в родной Италии от мигрантов? Спасение только на низкой орбите.

Dassault заложила основу будущего: первый космоплан Vortex обретает реальные черты

Dmitrii Kosenkow
2 часа назад
Я так счастлив, что готов раскрасить страну в корпоративный красный

Рейтинг самых счастливых стран 2026 года в одной инфографике

Сергей Шапцев
2 часа назад
Кнопка, счастье не в деньгах а в их количестве. И все

Рейтинг самых счастливых стран 2026 года в одной инфографике

Сергей Шапцев
2 часа назад
skygoo, в Индии грязь и нищета вон в Россию прутся миллионами

Рейтинг самых счастливых стран 2026 года в одной инфографике

Ден Толмачёв
2 часа назад
Плхоже что это рейтинг самых глупых стран.

Рейтинг самых счастливых стран 2026 года в одной инфографике

