В 45-м году Красная армия освободила Европу, водрузив Знамя Победы на Рейхстагом. За несколько месяцев войска освободили тысячи километров территорий и спасли миллионы жизней он нацистского террора.

Историк, кандидат юридических наук Олег Хлобустов расскажет, как советской армии удалось воплотить в жизнь сложнейшую геополитическую операцию и продемонстрировать всему миру новый уровень полководческого искусства. Лектор расскажет о Висло-Одерской и Восточно-Прусской операциях, об освобождении Варшавы, Вены, Будапешта и о штурме Берлина.

Расписание ул. Б. Черкизовская, дом 4, корпус 1 Москва 19:00 Бесплатно Предварительная регистрация не требуется. Дополнительная информация