Китай испытал ключевую ракету для лунной программы: «Чанчжэн-10» выполнила первый полет

Китай провел ключевые летные испытания систем нового поколения для пилотируемой лунной программы, приблизившись к цели высадить космонавтов на Луну до 2030 года.

Летные испытания ракеты-носителя «Чанчжэн-10» на низкой высоте / © VCG

Испытания состоялись на космодроме Вэньчан в южной провинции Хайнань. Они включали демонстрационный полет ракеты «Чанчжэн-10» на малой высоте, а также высокоскоростной тест аварийного спасения пилотируемого корабля «Мэнчжоу».

По данным Управления программы пилотируемых космических полетов Китая, обе системы отработали в соответствии с расчетами. Планы этих испытаний были озвучены Китайским агентством пилотируемых космических полетов еще в октябре прошлого года.

© China Manned Space Agency

Текущий тест стал продолжением серии предыдущих этапов, включая статические огневые испытания ракеты «Чанчжэн-10», испытательный полет на нулевой высоте «Мэнчжоу», а также комплексную проверку посадки и взлета лунного модуля «Лань Юэ». Новый полет стал важной вехой в развитии китайской программы пилотируемого освоения Луны. Миссия отличалась рядом новшеств: использовалась новая модель ракеты, новый пилотируемый корабль, новая стартовая площадка, а также впервые были задействованы морские операции по поиску и подъему как ракеты, так и космического аппарата.

И ракета, и корабль в ходе испытания применялись в конфигурации первоначальных прототипов. Ракета представляла собой одноступенчатую базовую компоновку и ранее прошла два огневых теста на стартовом столе. Возвращаемая капсула корабля уже проходила испытание.

В рамках подготовки к миссии все элементы были доработаны с учетом требований к многоразовому использованию. Космодром Вэньчан продолжал строительные работы параллельно с эксплуатацией, чтобы обеспечить проведение испытаний в намеченные сроки. Службы зоны посадки провели специальные тренировки и учения для решения технических задач, связанных с первым приводнением пилотируемого корабля в море.

Ракета успешно стартовала и достигла параметров, соответствующих режиму максимального динамического давления — критическому этапу для проверки системы аварийного спасения. Получив команду на аварийное отделение, корабль штатно выполнил процедуру расстыковки и ухода от ракеты. Первая ступень ракеты и возвращаемая капсула корабля затем контролируемо приводнились в море. Спустя некоторое время морские поисково-спасательные службы завершили операцию по обнаружению и подъему капсулы. Это стало первой в истории Китая морской операцией по поиску и спасению пилотируемого космического аппарата.

По словам официальных представителей, пилотируемый корабль «Мэнчжоу» предназначен прежде всего для реализации китайской лунной программы, но также сможет использоваться для миссий на низкой околоземной орбите, включая обслуживание орбитальной станции. Его возвращаемая капсула рассчитана на многократное использование.

Испытание стало первым летным стартом ракеты «Чанчжэн-10» в конфигурации начального прототипа, первым в Китае тестом аварийного спасения пилотируемого корабля при максимальном динамическом давлении, первым морским приводнением и подъемом как возвращаемой капсулы, так и первой ступени ракеты, а также первым стартом с новой площадки космодрома Вэньчан.

Успешные испытания подтвердили характеристики ракеты при наборе высоты и возвращении, а также работоспособность системы аварийного спасения и последующего восстановления корабля. Кроме того, была проверена совместимость различных инженерных систем, что позволило получить ценные летные данные и практический опыт для будущих пилотируемых миссий к Луне.