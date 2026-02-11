Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Китай испытал ключевую ракету для лунной программы: «Чанчжэн-10» выполнила первый полет
Китай провел ключевые летные испытания систем нового поколения для пилотируемой лунной программы, приблизившись к цели высадить космонавтов на Луну до 2030 года.
Испытания состоялись на космодроме Вэньчан в южной провинции Хайнань. Они включали демонстрационный полет ракеты «Чанчжэн-10» на малой высоте, а также высокоскоростной тест аварийного спасения пилотируемого корабля «Мэнчжоу».
По данным Управления программы пилотируемых космических полетов Китая, обе системы отработали в соответствии с расчетами. Планы этих испытаний были озвучены Китайским агентством пилотируемых космических полетов еще в октябре прошлого года.
Текущий тест стал продолжением серии предыдущих этапов, включая статические огневые испытания ракеты «Чанчжэн-10», испытательный полет на нулевой высоте «Мэнчжоу», а также комплексную проверку посадки и взлета лунного модуля «Лань Юэ». Новый полет стал важной вехой в развитии китайской программы пилотируемого освоения Луны. Миссия отличалась рядом новшеств: использовалась новая модель ракеты, новый пилотируемый корабль, новая стартовая площадка, а также впервые были задействованы морские операции по поиску и подъему как ракеты, так и космического аппарата.
И ракета, и корабль в ходе испытания применялись в конфигурации первоначальных прототипов. Ракета представляла собой одноступенчатую базовую компоновку и ранее прошла два огневых теста на стартовом столе. Возвращаемая капсула корабля уже проходила испытание.
В рамках подготовки к миссии все элементы были доработаны с учетом требований к многоразовому использованию. Космодром Вэньчан продолжал строительные работы параллельно с эксплуатацией, чтобы обеспечить проведение испытаний в намеченные сроки. Службы зоны посадки провели специальные тренировки и учения для решения технических задач, связанных с первым приводнением пилотируемого корабля в море.
Ракета успешно стартовала и достигла параметров, соответствующих режиму максимального динамического давления — критическому этапу для проверки системы аварийного спасения. Получив команду на аварийное отделение, корабль штатно выполнил процедуру расстыковки и ухода от ракеты. Первая ступень ракеты и возвращаемая капсула корабля затем контролируемо приводнились в море. Спустя некоторое время морские поисково-спасательные службы завершили операцию по обнаружению и подъему капсулы. Это стало первой в истории Китая морской операцией по поиску и спасению пилотируемого космического аппарата.
По словам официальных представителей, пилотируемый корабль «Мэнчжоу» предназначен прежде всего для реализации китайской лунной программы, но также сможет использоваться для миссий на низкой околоземной орбите, включая обслуживание орбитальной станции. Его возвращаемая капсула рассчитана на многократное использование.
Испытание стало первым летным стартом ракеты «Чанчжэн-10» в конфигурации начального прототипа, первым в Китае тестом аварийного спасения пилотируемого корабля при максимальном динамическом давлении, первым морским приводнением и подъемом как возвращаемой капсулы, так и первой ступени ракеты, а также первым стартом с новой площадки космодрома Вэньчан.
Успешные испытания подтвердили характеристики ракеты при наборе высоты и возвращении, а также работоспособность системы аварийного спасения и последующего восстановления корабля. Кроме того, была проверена совместимость различных инженерных систем, что позволило получить ценные летные данные и практический опыт для будущих пилотируемых миссий к Луне.
Латентный железодефицит и железодефицитная анемия остаются одними из самых распространенных патологических состояний. Пациенты нередко задаются вопросом: возможно ли скорректировать дефицит железа, лишь обогатив рацион железосодержащими продуктами, вроде красного мяса, свеклы, гранатов? Несмотря на логичность этого подхода, современные клинические рекомендации единодушно указывают на его несостоятельность в качестве основного лечения.
Канализационный коллектор — скрытый источник загрязнения воздуха в городе. Через его вентиляционные шахты накопленный сероводород и другие агрессивные газы вместе с патогенной микрофлорой выталкиваются на поверхность при сверхплановом заполнении. Эта ядовитая смесь вредит здоровью людей и разъедает бетонные конструкции канализаций. Существующие сегодня защитные механизмы и дорогостоящие вентиляционные системы очистки имеют ограничения: конечные фильтры при достижении пиковой концентрации опасных испарений уходят в аварийный режим. Ученые ПНИПУ и компании «Вентмонтаж» разработали новое решение на основе гидрофильтра. Внедрение системы избавит воздух на 96,8% от механических примесей и на 65% снизит выброс агрессивных газов, а с помощью озонатора обеспечит полное обеззараживание.
17 февраля 2026 года произойдет первое в этом году солнечное затмение, которое будет иметь кольцеобразный тип. Ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал, почему февральское затмение не похоже ни на одно другое, когда его ожидать и кому посчастливится стать свидетелем редчайшего «огненного кольца».
В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».
Латентный железодефицит и железодефицитная анемия остаются одними из самых распространенных патологических состояний. Пациенты нередко задаются вопросом: возможно ли скорректировать дефицит железа, лишь обогатив рацион железосодержащими продуктами, вроде красного мяса, свеклы, гранатов? Несмотря на логичность этого подхода, современные клинические рекомендации единодушно указывают на его несостоятельность в качестве основного лечения.
Паническое расстройство характеризуется физическим напряжением, усиленным сердцебиением и одышкой. Ученые из Бразилии нашли способ бороться с этим недугом, создавая схожее физическое напряжение, но в спокойной и контролируемой обстановке — во время физупражнений.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
21 Января, 2023
Как стать счастливее по-научному
10 Сентября, 2021
Запах страха, мужские бороды, оргазмы и носороги
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии