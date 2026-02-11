  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Андрей Привалов
Андрей Привалов
11 февраля, 11:03
Рейтинг: +31
Посты: 158

Китай испытал ключевую ракету для лунной программы: «Чанчжэн-10» выполнила первый полет

Китай провел ключевые летные испытания систем нового поколения для пилотируемой лунной программы, приблизившись к цели высадить космонавтов на Луну до 2030 года.

Сообщество
# Китай
# космос
# Луна
# ракеты
Летные испытания ракеты-носителя «Чанчжэн-10» на низкой высоте  / © VCG 
Летные испытания ракеты-носителя «Чанчжэн-10» на низкой высоте  / © VCG 

Испытания состоялись на космодроме Вэньчан в южной провинции Хайнань. Они включали демонстрационный полет ракеты «Чанчжэн-10» на малой высоте, а также высокоскоростной тест аварийного спасения пилотируемого корабля «Мэнчжоу».

По данным Управления программы пилотируемых космических полетов Китая, обе системы отработали в соответствии с расчетами. Планы этих испытаний были озвучены Китайским агентством пилотируемых космических полетов еще в октябре прошлого года.

© China Manned Space Agency

Текущий тест стал продолжением серии предыдущих этапов, включая статические огневые испытания ракеты «Чанчжэн-10», испытательный полет на нулевой высоте «Мэнчжоу», а также комплексную проверку посадки и взлета лунного модуля «Лань Юэ». Новый полет стал важной вехой в развитии китайской программы пилотируемого освоения Луны. Миссия отличалась рядом новшеств: использовалась новая модель ракеты, новый пилотируемый корабль, новая стартовая площадка, а также впервые были задействованы морские операции по поиску и подъему как ракеты, так и космического аппарата.

И ракета, и корабль в ходе испытания применялись в конфигурации первоначальных прототипов. Ракета представляла собой одноступенчатую базовую компоновку и ранее прошла два огневых теста на стартовом столе. Возвращаемая капсула корабля уже проходила испытание.

В рамках подготовки к миссии все элементы были доработаны с учетом требований к многоразовому использованию. Космодром Вэньчан продолжал строительные работы параллельно с эксплуатацией, чтобы обеспечить проведение испытаний в намеченные сроки. Службы зоны посадки провели специальные тренировки и учения для решения технических задач, связанных с первым приводнением пилотируемого корабля в море.

Ракета успешно стартовала и достигла параметров, соответствующих режиму максимального динамического давления — критическому этапу для проверки системы аварийного спасения. Получив команду на аварийное отделение, корабль штатно выполнил процедуру расстыковки и ухода от ракеты. Первая ступень ракеты и возвращаемая капсула корабля затем контролируемо приводнились в море. Спустя некоторое время морские поисково-спасательные службы завершили операцию по обнаружению и подъему капсулы. Это стало первой в истории Китая морской операцией по поиску и спасению пилотируемого космического аппарата.

По словам официальных представителей, пилотируемый корабль «Мэнчжоу» предназначен прежде всего для реализации китайской лунной программы, но также сможет использоваться для миссий на низкой околоземной орбите, включая обслуживание орбитальной станции. Его возвращаемая капсула рассчитана на многократное использование.

Испытание стало первым летным стартом ракеты «Чанчжэн-10» в конфигурации начального прототипа, первым в Китае тестом аварийного спасения пилотируемого корабля при максимальном динамическом давлении, первым морским приводнением и подъемом как возвращаемой капсулы, так и первой ступени ракеты, а также первым стартом с новой площадки космодрома Вэньчан.

Успешные испытания подтвердили характеристики ракеты при наборе высоты и возвращении, а также работоспособность системы аварийного спасения и последующего восстановления корабля. Кроме того, была проверена совместимость различных инженерных систем, что позволило получить ценные летные данные и практический опыт для будущих пилотируемых миссий к Луне.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
11 Фев
600
Экстремальная Вселенная с обсерваторией Спектр-РГ
Московский Планетарий
Москва
Лекция
11 Фев
1000
Зачем систематизировать природу? Эволюция идей от Аристотеля до кладистики
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
11 Фев
Бесплатно
Атомграды и их модели будущего
Ельцин Центр
Москва
Лекция
11 Фев
Бесплатно
Космические лекции в Астрокомплексе
Урания
Москва
Лекция
11 Фев
Бесплатно
Нейрочипы, наночастицы и 3D-печать органов
РХТУ им. Д.И. Менделеева
Москва
Лекция
12 Фев
Бесплатно
Что обеспечивает комфорт вне Земли?
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
12 Фев
Бесплатно
Семь вершин мира
Русское географическое общество
Москва
Лекция
12 Фев
1100
Споры о языке: правильное и неправильное, свое и чужое
Medio Modo
Москва
Лекция
12 Фев
Бесплатно
Сила четвероногого партнера: как общение с лошадьми меняет человека к лучшему
Московский зоопарк
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
10 февраля, 11:01
СГМУ им. В.И. Разумовского

Саратовский врач объяснила, можно ли лечить железодефицит одной диетой

Латентный железодефицит и железодефицитная анемия остаются одними из самых распространенных патологических состояний. Пациенты нередко задаются вопросом: возможно ли скорректировать дефицит железа, лишь обогатив рацион железосодержащими продуктами, вроде красного мяса, свеклы, гранатов? Несмотря на логичность этого подхода, современные клинические рекомендации единодушно указывают на его несостоятельность в качестве основного лечения.

СГМУ им. В.И. Разумовского
# анемия
# гемоглобин
# железо
# здоровье
# питание
# ферритин
9 февраля, 09:00
ПНИПУ

Система на основе гидрофильтра очистила воздух от канализационных выбросов на 96%

Канализационный коллектор — скрытый источник загрязнения воздуха в городе. Через его вентиляционные шахты накопленный сероводород и другие агрессивные газы вместе с патогенной микрофлорой выталкиваются на поверхность при сверхплановом заполнении. Эта ядовитая смесь вредит здоровью людей и разъедает бетонные конструкции канализаций. Существующие сегодня защитные механизмы и дорогостоящие вентиляционные системы очистки имеют ограничения: конечные фильтры при достижении пиковой концентрации опасных испарений уходят в аварийный режим. Ученые ПНИПУ и компании «Вентмонтаж» разработали новое решение на основе гидрофильтра. Внедрение системы избавит воздух на 96,8% от механических примесей и на 65% снизит выброс агрессивных газов, а с помощью озонатора обеспечит полное обеззараживание.

ПНИПУ
# загрязнение воздуха
# канализация
# технологии
# фильтр
# экология
11 февраля, 09:44
ПНИПУ

17 февраля произойдет солнечное затмение

17 февраля 2026 года произойдет первое в этом году солнечное затмение, которое будет иметь кольцеобразный тип. Ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал, почему февральское затмение не похоже ни на одно другое, когда его ожидать и кому посчастливится стать свидетелем редчайшего «огненного кольца».

ПНИПУ
# астрономия
# Кольцеобразное солнечное затмение
# солнечное затмение
# Солнце
6 февраля, 10:11
Александр Березин

Борьба с озоновыми дырами стала основным новым источником «вечных химикатов» в атмосфере

В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».

Химия
# вечные химикаты
# ПФАС
# фреоны
10 февраля, 11:01
СГМУ им. В.И. Разумовского

Саратовский врач объяснила, можно ли лечить железодефицит одной диетой

Латентный железодефицит и железодефицитная анемия остаются одними из самых распространенных патологических состояний. Пациенты нередко задаются вопросом: возможно ли скорректировать дефицит железа, лишь обогатив рацион железосодержащими продуктами, вроде красного мяса, свеклы, гранатов? Несмотря на логичность этого подхода, современные клинические рекомендации единодушно указывают на его несостоятельность в качестве основного лечения.

СГМУ им. В.И. Разумовского
# анемия
# гемоглобин
# железо
# здоровье
# питание
# ферритин
9 февраля, 13:50
Андрей Серегин

Физические упражнения перезагрузили ответ мозга на страх

Паническое расстройство характеризуется физическим напряжением, усиленным сердцебиением и одышкой. Ученые из Бразилии нашли способ бороться с этим недугом, создавая схожее физическое напряжение, но в спокойной и контролируемой обстановке — во время физупражнений.

Медицина
# Бразилия
# одышка
# паника
# тренировки
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
28 января, 10:50
Игорь Байдов

В Мексике нашли небольшого динозавра, решавшего споры лбом

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# древние животные
# меловой период
26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Ученые нашли объяснение магнитной аномалии в Антарктиде

    11 февраля, 11:01

  2. Биосенсоры выявили тепловой шок при использовании важных препаратов

    11 февраля, 10:21

  3. Осознанные сновидения могут помочь в лечении психических расстройств

    11 февраля, 09:52

  4. 17 февраля произойдет солнечное затмение

    11 февраля, 09:44
Выбор редакции

Ядерные технологии: не только электростанции

2 февраля, 12:59

Последние комментарии

Имя Фамилия
41 минута назад
Иван, Купить чужое оборудования и разработать своё - это "две большие разницы". Чужое оборудование вам отключат в любой момент и вы останетесь без

Рейтинг стран с наибольшими расходами на исследования и разработки

Darren Roberson
45 минут назад
It’s impressive how Geometry Dash builds discipline, teaching players to stay patient, focused, and calm despite repeated failure! https://geometry-games.io

В Китае заметили необычную электромагнитную катапульту для дронов на автомобильном шасси

Darren Roberson
48 минут назад
What an unexpectedly emotional experience Dinosaur Game can be, creating pride, frustration, and satisfaction through something so visually simple and mechanically clean! https://dinosaur-game.io

Будущее самое высокое здание в мире достигло высоты 90-го этажа

Сергей Механик
1 час назад
Ну и хотелось бы понять предполагаемые причины смещения зон урбанизации в не всегда и не совсем комфортные во многих отношениях регионы?

От 1975 до 2050: как изменился и изменится рейтинг 50 крупнейших мегаполисов мира

Damir Rashitov
2 часа назад
BMW на пятом месте. Нормально так. Из немцев получается на первом месте. BMW удивляют

Рейтинг: самые надежные автомобильные бренды в 2026 году (новые и подержанные)

pkrolegpopov
2 часа назад
Но тут поверхностная аналитика дайте угадаю посчитали по средней зп в россии на человека на 2025 год средная зарплата в России а не в Москве 100 тыс

Инфографика: глобальный индекс стоимости жизни — 2026

Александр Казаков
2 часа назад
Нужно ещё наложить график субсидий матерям одиночкам для наглядности

Рейтинг стран по доле детей, рожденных вне брака

SuperTurg
3 часа назад
Myname, вот ссылка на исследования: https://prokosmos.ru/2026/02/09/v-blizhaishem-budushchem-s-orbiti-budut-svodit-po-23-sputnika-v-sutki-otchet Не могу сказать, что вновь созданный центр не имеет

SpaceX запланировала разместить в космосе до миллиона спутников-дата-центров

Sam Dowson
3 часа назад
Иван, вот и я о том же. Зачем приплетать целеустремленного Королёва к больным?

Маск не отложил создание города на Марсе в пользу лунного, вопреки сообщениям СМИ

Roman Piligrim
3 часа назад
Сяоми, интересно почему? В Ташкенте солнце подорожало?

Инфографика: глобальный индекс стоимости жизни — 2026

Андрей Степанов
4 часа назад
Игорь, а зачем реактор? Когда можно поездить в США, познакомиться с важными людьми, получить денежки на "демократию".

Армения подписала соглашение о закупке у США малых модульных реакторов

Александр Бардаханов
5 часов назад
А где Африка?

Рейтинг стран по доле детей, рожденных вне брака

Ruslan Bukury
5 часов назад
Так вы уже определитесь, сколько резцов было заменено😹

Китай представил «глубоководную пространственную станцию» после трех лет разработки

MUZAMMIL IJAZ
7 часов назад
"Jenny Mod for Minecraft adds exciting new features and gameplay elements, making the game even more engaging. Players can explore unique characters, custom items, and creative interactions that enhance the Minecraft experience. Perfect for fans looking to try

Нейросеть показала «последние селфи на Земле»

Игорь Коняшов
7 часов назад
Дебилы) Хотелось бы видеть ХОТЬ ОДИН этот волшебный реактор

Армения подписала соглашение о закупке у США малых модульных реакторов

MUZAMMIL IJAZ
8 часов назад
Coin Master is one of the most popular fun game suitable for the whole family and people of all age. With our daily Coin Master free spins links, you'll never have to worry about running out of spins again. We are dedicated to keep you spinning, looting, and building,

Нейросеть показала «последние селфи на Земле»

Виталий Лис
10 часов назад
Айнур, а народу нам это?) Важнее показать как у других 😏

Рейтинг стран по доле детей, рожденных вне брака

Гена Пастухов
10 часов назад
Купят у Росатома?

Армения подписала соглашение о закупке у США малых модульных реакторов

Айнур Мингарипов
11 часов назад
А в Росиии?

Рейтинг стран по доле детей, рожденных вне брака

Ва Ся
12 часов назад
Бред всё это, нету у Англии сейчас денег для таких проектов!

«Петля»: представлен проект высокоскоростной дороги для девяти городов Великобритании и Ирландии

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно