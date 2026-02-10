Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В России начали ограничивать работу Telegram
Российские власти приняли решение ограничить работу мессенджера Telegram. Роскомнадзор уже приступил к замедлению сервиса.
Как сообщили источники РБК, 10 февраля Роскомнадзор может начать замедлять работу Telegram. По словам другого источника, ведомство уже предпринимает меры по ограничению работы мессенджера.
Пользователи в России еще 9 февраля столкнулись с проблемами при использовании Telegram. Они жалуются, что не могут в том числе отправить сообщения и загрузить медиафайлы.
В августе 2025 года ведомство ограничило звонки в Telegram. Роскомнадзор пояснил это борьбой с мошенниками. Также ведомство заявляло, что через мессенджер граждан вовлекают в диверсионную и террористическую деятельность. Звонки также ограничили в мессенджере WhatsApp*.
Еще в декабре депутаты Госдумы отмечали, что в России пока не планируют полностью блокировать Telegram. Однако уже в январе член комитета Госдумы по информационной политике заявил, что Роскомнадзор замедляет работу сервиса, так как он недостаточно оперативно блокирует анонимные каналы.
* Принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена
Паническое расстройство характеризуется физическим напряжением, усиленным сердцебиением и одышкой. Ученые из Бразилии нашли способ бороться с этим недугом, создавая схожее физическое напряжение, но в спокойной и контролируемой обстановке — во время физупражнений.
Латентный железодефицит и железодефицитная анемия остаются одними из самых распространенных патологических состояний. Пациенты нередко задаются вопросом: возможно ли скорректировать дефицит железа, лишь обогатив рацион железосодержащими продуктами, вроде красного мяса, свеклы, гранатов? Несмотря на логичность этого подхода, современные клинические рекомендации единодушно указывают на его несостоятельность в качестве основного лечения.
В нервной системе пациентов с этим заболеванием обнаружили значительные скопления иммунных клеток, нацеленных на вирус. Это может свидетельствовать о том, что вирус Эпштейна — Барр способен активно провоцировать иммунную систему.
В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».
Паническое расстройство характеризуется физическим напряжением, усиленным сердцебиением и одышкой. Ученые из Бразилии нашли способ бороться с этим недугом, создавая схожее физическое напряжение, но в спокойной и контролируемой обстановке — во время физупражнений.
Группа ученых представила расчеты, по которым события в центре Млечного Пути можно объяснить без черной дыры. Правда, с физической точки зрения новое объяснение существенно более экзотично — настолько, что возникает вопрос о его соответствии бритве Оккама.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
8 Октября, 2017
Вопросы читателей (ч. 9)
3 Сентября, 2020
Ядерная рубашка: все ближе к телу
20 Июля, 2014
Топ-10 самых больших кораблей
25 Августа, 2014
Концы света: границы всего
22 Ноября, 2016
История Земли за полчаса
24 Марта, 2022
Эволюция брюхоногих: вот это поворот!
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии