В России начали ограничивать работу Telegram

Как сообщили источники РБК, 10 февраля Роскомнадзор может начать замедлять работу Telegram. По словам другого источника, ведомство уже предпринимает меры по ограничению работы мессенджера.

Пользователи в России еще 9 февраля столкнулись с проблемами при использовании Telegram. Они жалуются, что не могут в том числе отправить сообщения и загрузить медиафайлы.

В августе 2025 года ведомство ограничило звонки в Telegram. Роскомнадзор пояснил это борьбой с мошенниками. Также ведомство заявляло, что через мессенджер граждан вовлекают в диверсионную и террористическую деятельность. Звонки также ограничили в мессенджере WhatsApp*.

Еще в декабре депутаты Госдумы отмечали, что в России пока не планируют полностью блокировать Telegram. Однако уже в январе член комитета Госдумы по информационной политике заявил, что Роскомнадзор замедляет работу сервиса, так как он недостаточно оперативно блокирует анонимные каналы.

* Принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена