Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Астрофотограф запечатлел туманность пламенеющей звезды в глубинах космоса

Астрофотограф Грег Мейер (Greg Meyer) получил впечатляющее изображение туманности пламенеющей звезды (IC 405), ярко сияющей в ночном небе на расстоянии около 1 500 световых лет от Земли — в созвездии Возничего.

Туманность пламенеющей звезды (IC 405) / © Greg Meyer

На снимке Мейера туманность выглядит как бурлящий вихрь огня, вырывающийся из окрестностей гигантской звезды AE Возничего, чей драматичный облик и принес ей прозвище «пламенеющая звезда». Однако в действительности этот «огненный» эффект создается излучением, исходящим от звезды: оно ионизирует окружающий водород, выбивая из атомов электроны и заставляя газ светиться.

AE Возничего относится к так называемым «беглым» звездам. Ученые полагают, что она появилась в скоплении Трапеция в самом сердце Туманности Ориона, но около 1,5 миллиона лет назад была с огромной силой выброшена оттуда в результате взаимодействия с двойной звездной системой.

Нижнюю часть изображения занимает туманность Головастик (IC 410), которая напоминает голубой космический пруд. Два столбообразных образования из желтой пыли и газа, по форме похожие на головастиков, словно «плывут» к светящемуся центру туманности. Их причудливые очертания сформированы звездными ветрами и излучением близлежащих молодых звезд.

Мейер снял эту сцену в середине января 2026 года под темным небом Аризоны (США), используя телескоп Radian Raptor с апертурой 61 миллиметр в сочетании с астрономической камерой, фильтрами и вспомогательным оборудованием.

В общей сложности было собрано чуть менее 21 часа экспозиционных данных. Затем изображение было обработано с помощью Adobe Lightroom и Photoshop, а также специализированного программного обеспечения для астрофотографии PixInsight. Результат — масштабная картина туманности, простирающейся на световые годы, раскрытая с поразительной детализацией, недоступной человеческому глазу.