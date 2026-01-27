Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Амбиции частного космоса: китайские компании раскрыли планы на пекинской выставке

Коммерческая космическая индустрия Китая развивается ускоренными темпами благодаря быстрому технологическому прогрессу. Компании наращивают возможности в области ракет-носителей, спутникового производства и космических приложений. Последние достижения были представлены в Пекине на крупной выставке коммерческой аэрокосмической техники, прошедшей в минувшие выходные.

Старт ракеты Zhuque-3 / © LandSpace

Особенно заметным за последние два месяца стал рывок отрасли в направлении многоразовых ракетных технологий.

Компания LandSpace 3 декабря 2025 года провела первый орбитальный полет своей ракеты Zhuque-3 (ZQ-3), успешно выведя полезную нагрузку на орбиту и одновременно предприняв попытку возвращения первой ступени. В январе 2026 года Китай начал строительство морской испытательной платформы для отработки возвращения коммерческих ракет с посадкой на море.

Главный конструктор ZQ-3 Чжу Сяодун подтвердил на выставке, что компания рассчитывает добиться первого успешного возвращения первой ступени Zhuque-3 в 2026 году, а также провести частичное повторное использование возвращенных компонентов — важный шаг на пути к полноценной эксплуатационной многоразовости.

Представитель компании iSpace, разработчика ракет-носителей, Ян Ди проанализировал расходы на НИОКР для многоразовых и одноразовых ракет.

«Вывести ракету на орбиту, а затем уже разрабатывать технологии многоразового использования — дороже, чем изначально создавать орбитальную многоразовую ракету», — пояснил он.

По словам Яна, iSpace планирует в этом году осуществить первый полет своей многоразовой ракеты Hyperbola-3, присоединившись к растущему числу компаний, испытывающих подобные технологии.

Многоразовые пусковые системы играют ключевую роль в снижении стоимости запусков и поддержании высоких темпов выведения аппаратов, необходимых для развертывания спутниковых группировок.

По словам Чжу Сяодуна, LandSpace наращивает производственные мощности до 30 ракет в год, гарантируя не менее 20 запусков ежегодно, чтобы обеспечить быстрое развертывание китайских спутниковых созвездий.

В 2026 году GalaxySpace продолжит продвижение китайских решений в области спутникового интернета, расширяя зарубежные демонстрационные проекты и тестовое сотрудничество.

В настоящее время большинство коммерческих космических приложений сосредоточено на научных исследованиях, однако начинают появляться и первые инициативы в сфере космического туризма.

В этом месяце суборбитальный корабль «Лихун-1» (Lihong-1) компании CAS Space выполнил первый полет, достигнув высоты около 120 километров. В ходе миссии также был проведен эксперимент по 3D-печати металлических изделий в космосе. Кроме того, на основе этого концепта компания создала совместную лабораторию космической медицины с одной из больниц.