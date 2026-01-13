Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Китай осуществил первую коммерческую миссию с возвращением суборбитального корабля
Китайская коммерческая космическая компания успешно провела первый полет и возвращение суборбитального корабля «Лихун-1» (Lihong-1) на космодроме Цзюцюань 12 января 2026 года. Это стало первым в истории страны случаем парашютного возвращения коммерческой полезной нагрузки с высоты более 100 километров.
Разработанный компанией CAS Space, «Лихун-1» достиг максимальной высоты около 120 километров. Суборбитальная траектория позволила аппарату на несколько минут пересечь линию Кармана и обеспечить условия микрогравитации.
В рамках миссии запустили уменьшенный прототип пилотируемого корабля, что позволило экспериментальным нагрузкам подвергнуться воздействию микрогравитации и космической радиации с последующим безопасным возвращением для анализа. На борту находились эксперимент по лазерному аддитивному производству в условиях микрогравитации — для изучения поведения металлов при 3D-печати в космосе, а также семена роз, облученные космической радиацией в рамках исследований мутагенеза.
Теперь ученые изучат возвращенные образцы, чтобы определить, как условия космического пространства повлияли на их физические и биологические свойства.
«Лихун-1» задуман как универсальная суборбитальная исследовательская платформа, способная обеспечивать более 300 секунд микрогравитации, при относительно низкой стоимости запуска и гибкой интеграции полезной нагрузки.
Микрогравитация создает уникальные условия, которые невозможно воспроизвести на Земле: материалы кристаллизуются более равномерно, биологические клетки развиваются по иным сценариям, а аддитивное производство избавляется от дефектов, вызванных действием силы тяжести.
В дальнейшем компания планирует модернизировать возвращаемый аппарат до орбитального класса, способного находиться в космосе более одного года и выдерживать не менее десяти циклов повторного использования. По мере того как Китай расширяет программы многоразовых ракет и создает инфраструктуру для коммерческих космических полетов, такие платформы, как «Лихун-1», как ожидается, сыграют ключевую роль в развитии космического производства, научных исследований и, в перспективе, пассажирских миссий.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
В Олдувайском ущелье на севере Танзании ученые обнаружили скелет слона возрастом 1,78 миллиона лет, а рядом с ним — необычные для того времени каменные орудия. Авторы нового исследования полагают, что им удалось найти древнейшее место разделки гигантской добычи.
Астрономы обнаружили еще одно неожиданное последствие недавнего эксперимента с астероидом Диморф: его крупный и массивный «хозяин» Дидим стал медленнее вращаться вокруг своей оси. Ученые подозревают, что на него так повлияли разлетевшиеся обломки.
На юге Африки ученые обнаружили коллекцию небольших каменных стрел. С виду — обычные артефакты древнего человека. Но современные технологии позволили выявить их смертельный секрет. Эти наконечники, которым почти 60 тысяч лет, сохранили следы яда. Авторы нового исследования пришли к выводу, что древние охотники стали использовать яды намного раньше, чем считала наука.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
