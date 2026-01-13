Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Китай осуществил первую коммерческую миссию с возвращением суборбитального корабля

Китайская коммерческая космическая компания успешно провела первый полет и возвращение суборбитального корабля «Лихун-1» (Lihong-1) на космодроме Цзюцюань 12 января 2026 года. Это стало первым в истории страны случаем парашютного возвращения коммерческой полезной нагрузки с высоты более 100 километров.

Запуск «Лихун-1» / © China Media Group

Разработанный компанией CAS Space, «Лихун-1» достиг максимальной высоты около 120 километров. Суборбитальная траектория позволила аппарату на несколько минут пересечь линию Кармана и обеспечить условия микрогравитации.

В рамках миссии запустили уменьшенный прототип пилотируемого корабля, что позволило экспериментальным нагрузкам подвергнуться воздействию микрогравитации и космической радиации с последующим безопасным возвращением для анализа. На борту находились эксперимент по лазерному аддитивному производству в условиях микрогравитации — для изучения поведения металлов при 3D-печати в космосе, а также семена роз, облученные космической радиацией в рамках исследований мутагенеза.

Теперь ученые изучат возвращенные образцы, чтобы определить, как условия космического пространства повлияли на их физические и биологические свойства.

«Лихун-1» задуман как универсальная суборбитальная исследовательская платформа, способная обеспечивать более 300 секунд микрогравитации, при относительно низкой стоимости запуска и гибкой интеграции полезной нагрузки.

Микрогравитация создает уникальные условия, которые невозможно воспроизвести на Земле: материалы кристаллизуются более равномерно, биологические клетки развиваются по иным сценариям, а аддитивное производство избавляется от дефектов, вызванных действием силы тяжести.

В дальнейшем компания планирует модернизировать возвращаемый аппарат до орбитального класса, способного находиться в космосе более одного года и выдерживать не менее десяти циклов повторного использования. По мере того как Китай расширяет программы многоразовых ракет и создает инфраструктуру для коммерческих космических полетов, такие платформы, как «Лихун-1», как ожидается, сыграют ключевую роль в развитии космического производства, научных исследований и, в перспективе, пассажирских миссий.